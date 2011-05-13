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Школьников проверят на наркотики

13 Мая 2011, 01:10 | Приморье

Президент России предложил принять закон о тестировании школьников на наркотики. До утверждения этого документа регионам предлагается дать право самим принимать решения о проверке учащихся начиная с 13 лет.

Пока что контроль будет добровольным, но начнется он уже ближайшей осенью.

В Приморье проблема наркомании стоит особенно остро - по относительному показателю наркозависимых на 100 тыс. населения Приморский край в 1,7 раза превышает общероссийский уровень, а возрастной пик первой пробы наркотиков приходится на 13-14 лет.

Практика тестирования учащихся школ уже апробирована в ряде регионов. Но далеко не все родители положительно восприняли такое тестирование детей - многие боятся, что результаты будут преданы огласке. Между тем родители, которые пережили трагедию деградации и даже гибели своих детей от наркотиков, понимают значение ранних тестов.

«Введение добровольного тестирования - это попытка обратить внимание родителей на здоровье их детей и возможность своевременно получить квалифицированную помощь специалистов, - заявил зам. начальника Управления ФСКН России по Приморскому краю Аркадий ЕПИХОВ. - Никакого принуждения и последующего давления на детей, отказавшихся проходить тест, оказываться не будет. Хотя отказ сам по себе показателен. Если ребенку нечего скрывать, то почему он отказывается? Вся информация о результатах обследования будет строго конфиденциальна. И если у ребенка будет получена положительная реакция на тест, то по согласованию с родителями ему будет оказана медицинская помощь».

В настоящее время Департамент здравоохранения администрации края разрабатывает нормативный акт, регламентирующий порядок такого тестирования на основные группы наркотиков в ходе профилактических медицинских осмотров. В этом году в рамках краевой целевой программы «Приморье без наркотиков» на закупку комплектов для тестирования предусмотрено финансирование в размере 500 тыс. рублей. В дальнейшем на эти цели ежегодно будет выделяться 5 млн 750 тыс. рублей. В 2012 году добровольное тестирование пройдет во всех учебных заведениях края.

Автор: Юрий Рогов
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