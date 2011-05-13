«Адвокаты» в медицине

С января 2011 года вступил в силу новый закон об обязательном медицинском страховании (ОМС), реформирующий систему здравоохранения в стране. Но только с 1 мая страховые медицинские организации Приморья начали принимать заявления на выдачу новых полисов. В связи с этим на рынке Приморского края ожидается жесткая конкуренция среди пяти компаний, имеющих лицензию на работу в системе ОМС.

Однако эксперты утверждают, что существенного влияния изменения не окажут и передела рынка не будет, хотя позиции отдельных компаний могут пошатнуться. Ведь новый закон об ОМС делает деятельность этого бизнеса полностью прозрачной. Страховые медицинские организации будут обязаны публиковать на своих сайтах всю информацию о себе. По мнению экспертов, это позволит гражданам реализовать свое право осознанного выбора страховщика.

Каждый гражданин может зайти на сайт определенной компании посмотреть основные показатели: количество застрахованных, филиальную сеть, а кроме того - количество проведенных экспертиз, которые проводит компания при защите прав застрахованных. Именно количество застрахованных граждан является одним из основных активов в этом бизнесе. Страховые компании - ретрасляторы денежных средств в систему ОМС. Они получают вознаграждение за свои услуги, т.е. процент на ведение дела. Чем большими деньгами оперирует страховая медицинская организация, тем больше ее вознаграждение.

До принятия нового закона количество застрахованных в компаниях, действующих на территории Приморского края, было приблизительно одинаково, и показатели сильно не менялись на протяжении нескольких лет. Рынок был поделен между игроками, и попыток перетянуть одеяло на себя ни одна из компаний не предпринимала. Причем не потому, что бизнес в этой сфере инертный, а потому, что технически это было сложно сделать. Страхователем выступал работодатель, а ему было проще, выбрав один раз компанию, страховать в ней своих работников, пролонгируя договор. Теперь же все меняется.

Одним из основных нововведений эксперты называют предоставленное гражданам права выбора как страховой организации, так и медицинского учреждения, оказывающего услугу. Отбор страховщиков работодателями и органами власти уходит в прошлое.

С 1 мая началась выдача временных свидетельств, а с середины июня будут выдавать страховые полисы единого образца. Новый полис ОМС гарантирует получение медицинской помощи в любом регионе страны, независимо от места проживания застрахованного, причем по полной базовой программе ОМС. А это означает, что теперь страховым компаниям придется конкурировать не за работодателя, а за пациента. Уже ясно, что и страховые компании начали бороться за клиента.

Как следует из официального рейтинга, который размещен на сайте ТФОМС Приморского края, лидером местного рынка является компания «Восточно-страховой альянс». В этой компании в 2008 г. было застраховано 899 тыс. граждан, в 2011 г. количество застрахованных хоть и сократилось, но осталось на высоком уровне – 837 тыс. Второй крупнейший оператор рынка СК «Альфа-гарант» - она сегодня имеет в своем активе 388 тыс., это тоже немного ниже показателей 2008 г. Третий крупный оператор - ЗАО «Спасские ворота-М» - сегодня у нее 317 тыс. застрахованных против 310 тыс. в 2008 г. На четвертом месте - ООО «СМО «Госмедстрах»: в 2008 г. у него было 220 тыс. застрахованных, в 2011 г. – 214 тыс. Замыкает список небольшая компания ВСК «Милосердие», правда, в отличие от того же «Госмедстраха» компания увеличила количество застрахованных граждан. Причем прирост значительный - с 17 тыс. в 2008 г. до 38 тыс. в 2011 г.

Однако есть еще несколько критериев, по которым определяются лидеры рынка. Это наличие филиальной сети. Самая широкая филиальная сеть у «Восточно-страхового альянса» - более 20 пунктов охватывают почти всю территорию Приморского края. За этой компаний идет «Альфа-гарант» - ее сфера интересов - южное Приморье и север края, где у нее 14 пунктов выдачи полисов. У компании «Спасские ворота - М» 9 пунктов выдачи полисов, правда, офисы компании есть как в краевом центре, так и в городах края. А вот приморской компании «Госмедстрах» осталось всего 6 пунктов выдачи полисов, причем 5 из них - во Владивостоке. В общем, развить свой бизнес на территории края у этой компании пока не получается. А тут еще страховщики компании оказались в центре скандала, связанного с отказом оплатить поставку медицинского оборудования в муниципальную больницу.

История конфликта между лечебным учреждением (ЛПУ) и страховой компанией до сих пор вызывает недоумение в страховом бизнесе и в медицинском сообществе Приморского края. Законом определено, что из средств резерва предупредительных мероприятий закупается оборудование для оказания бесплатных медицинских услуг, а операторы этих денег - именно страховые компании.

В прошлом году решением единой комиссии Городской клинической больницы № 1 г. Владивостока и ООО «Корпус-ДВ» заключен муниципальный контракт на сумму 43,6 млн рублей на покупку томографа. Пункт 15.3 муниципального контракта предусматривает, что страховые медицинские организации ЗАО «СГ «Спасские ворота –М» (филиал Владивостокский) и ООО «СМО «Госмедстрах» осуществляют перечисление денежных средств на указанные в контракте цели на счет МУЗ «Городская клиническая больница № 1 г. Владивостока» из средств резервного фонда предупредительных мероприятий страховых медицинских организаций на 2010 г.

Такая схема поставки оборудования в ЛПУ работала без сбоев в последние годы. И изначально СМО ООО «Госмедстрах» официально подтвердило администрации ЛПУ и ее собственнику - администрации Владивостока - готовность финансировать поставки медицинского оборудования после получения конкурсной документации и счетов-фактур на оплату. В адрес компании был направлен проект договора финансирования муниципального контракта. Вторая страховая медицинская организация в лице ЗАО «Спасские ворота – М» (филиал Владивостокский) свои обязательства выполнила, перечислив на счета больницы 22 млн рублей. Однако неожиданно «Госмедстрах» дал «обратный ход» и от заключения договора отказался. А где же деньги из резервного фонда?

Этим делом уже заинтересовалась прокуратура Фрунзенского района г.Владивостока. Ее сотрудники провели проверку и подтвердили: налицо нарушение действующего законодательства. Директору ООО СМО «Госмедстрах» внесено представление об устранении нарушения. Однако и прокурорское требование не было исполнено. В итоге возбуждено дело об административном правонарушении за умышленное неисполнение требований прокурора по ст.17.7 Кодекса РФ.

Сегодня дело находится на рассмотрении в Арбитражном суде. Иск подала администрация Городской клинической больницы № 1 г. Владивостока, которая не может расплатиться с поставщиком оборудования ООО «Корпус-ДВ». У страховщиков, задолжавших муниципальной больнице «кругленькую» сумму, есть своя версия, которую они пытаются отстоять в суде. Согласно ей, закон не предусматривает перечисление денежных средств на счета лечебных учреждений для покупки медицинского оборудования. Есть и другая версия конфликта между ЛПУ и страховщиком.

Дело в том, что страховые компании согласно законодательству могли размещать средства на депозитах, получая какую-то минимальную доходность. В 2012 г. это будет им запрещено, но все компании такой возможностью пользовались прежде. Но ни у одной из них не возникло каких-либо финансовых затруднений при оплате счетов ЛПУ. Поэтому эксперты страхового рынка кулуарно выдвигают версию о том, что у «Госмедстраха» возникли финансовые проблемы из-за рискованного размещения денежных средств. Тем не менее с компании «Госмедстрах» по решению Арбитражного суда Приморского края в пользу муниципальной больницы будет взыскано 19 млн руб.

Так что следующий год, возможно, немного перекроит расклад на этом рынке, так как уставной капитал для СМО будет поднят до планки в 60 млн руб. Вопрос: все ли операторы рынка найдут деньги - остается открытым? Но уже сегодня становится ясно, что конкурентная борьба у компаний впереди. Примеры этой борьбы уже есть, прежде всего, это открытие дополнительных офисов и широкая рекламная компания.