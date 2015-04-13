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Вертолеты для санитарной авиации прибыли в Приморье
Два вертолета санитарной авиации, приобретенные в Приморье, доставили в регион, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.
Вертолеты Eurocopter AS-350B3e прибыли рано утром в международный аэропорт Владивостока на транспортных самолетах Ил-76. В течение дня специалисты собрали лопасти винтов и подготовили воздушные суда к тестовым полетам.
Как сообщил директор КГУАП «Пластун Авиа» Виталий Юшин, сейчас вертолетам предстоит процедура постановки на учет в Росавиации. Одновременно будет вестись оснащение воздушных судов необходимым медицинским оборудованием. Список оборудования согласовывается с Центром медицины катастроф.
Генеральный директор ООО «ХелиПром СПб», которое поставило вертолеты в Приморье, Валерий Власенко отметил, что данная модель воздушных судов позволяет легко демонтировать два кресла и по необходимости размещать больного на носилках. Также в салон легко вместится медицинское оборудование, чтобы врачи могли проводить реанимационные мероприятия прямо в полете.
Напомним, договор поставки двух вертолетов в Приморье был заключен 27 марта. Согласно техническому заданию, воздушные машины позволяют обеспечивать перевозку пяти пассажиров с одним пилотом или перевозку одного пациента на носилках и двух сопровождающих пациента врачей. Максимальный вес перевозимого груза – 760 килограммов, максимальная дальность полета – 600 километров, максимальная крейсерская скорость – 240 км/ч.
Вертолеты оборудованы шасси полозкового типа. Это позволит выполнять посадку на неподготовленные площадки.
По контракту стоимость воздушных судов составила 5 миллионов 310 тысяч евро.
Как сообщил первый вице-губернатор края Василий Усольцев, у санитарных вертолетов в Приморье будет две точки базирования: Кавалерово закроет северную часть Приморья, а Владивосток – южную. Делается это для того, чтобы каждый охватывал максимальную территорию и один из вертолетов мог долететь в пределах часа до места назначения в любую точку края.
25 марта в ходе ежегодного отчета Законодательному Собранию Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский подчеркнул, что обеспечить оперативную доставку больных в медицинские учреждения приобретенные вертолеты смогут уже в мае этого года.
Отметим, вертолеты для санитарной авиации приобретаются по распоряжению Владимира Миклушевского. Как заявил глава края, «медики знают, что такое «золотой час», когда для сохранения жизни важна каждая секунда – помощь должна быть предоставлена максимально оперативно».
При помощи вертолетов людей смогут оперативно доставлять в один из 11 специализированных медицинских центров, расположенных в различных муниципальных образованиях Приморья.
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