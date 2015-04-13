www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.79 р. 100 JPY: 57.25 р.
EUR: 73.41 р. 10 CNY: 95.78 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Транспорт
Распечатать

Вертолеты для санитарной авиации прибыли в Приморье

13 Апреля 2015, 14:46 | Приморье

Два вертолета санитарной авиации, приобретенные в Приморье, доставили в регион, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

Вертолеты Eurocopter AS-350B3e  прибыли рано утром в международный аэропорт Владивостока на транспортных самолетах Ил-76. В течение дня специалисты собрали лопасти винтов и подготовили воздушные суда к тестовым полетам.

Как сообщил директор КГУАП «Пластун Авиа» Виталий Юшин, сейчас вертолетам предстоит процедура постановки на учет в Росавиации. Одновременно будет вестись оснащение воздушных судов необходимым медицинским оборудованием. Список оборудования согласовывается с Центром медицины катастроф.

Генеральный директор ООО «ХелиПром СПб», которое поставило вертолеты в Приморье, Валерий Власенко отметил, что данная модель воздушных судов позволяет легко демонтировать два кресла и по необходимости размещать больного на носилках. Также в салон легко вместится медицинское оборудование, чтобы врачи могли проводить реанимационные мероприятия прямо в полете.

Напомним, договор поставки двух вертолетов в Приморье был заключен 27 марта. Согласно техническому заданию, воздушные машины позволяют обеспечивать перевозку пяти пассажиров с одним пилотом или перевозку одного пациента на носилках и двух сопровождающих пациента врачей. Максимальный вес перевозимого груза – 760 килограммов, максимальная дальность полета – 600 километров, максимальная крейсерская скорость – 240 км/ч.

Вертолеты оборудованы шасси полозкового типа. Это позволит выполнять посадку на неподготовленные площадки.

По контракту стоимость воздушных судов составила 5 миллионов 310 тысяч евро.

Как сообщил первый вице-губернатор края Василий Усольцев, у санитарных вертолетов в Приморье будет две точки базирования: Кавалерово закроет северную часть Приморья, а Владивосток – южную. Делается это для того, чтобы каждый охватывал максимальную территорию и один из вертолетов мог долететь в пределах часа до места назначения в любую точку края.

25 марта в ходе ежегодного отчета Законодательному Собранию Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский подчеркнул, что обеспечить оперативную доставку больных в медицинские учреждения приобретенные вертолеты смогут уже в мае этого года.

Отметим, вертолеты для санитарной авиации приобретаются по распоряжению Владимира Миклушевского. Как заявил глава края, «медики знают, что такое «золотой час», когда для сохранения жизни важна каждая секунда – помощь должна быть предоставлена максимально оперативно».

При помощи вертолетов людей смогут оперативно доставлять в один из 11 специализированных медицинских центров, расположенных в различных муниципальных образованиях Приморья.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: приморье  здравоохранение  вертолеты  транспорт  авиация 













Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru