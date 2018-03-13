Астрология не против профилактики

Гороскоп здоровья на март 2018 года

ОВЕН. Помимо основного заболевания, которое проявится у вас в марте, возможны всплески и каких-то сопутствующих. Лечить их лучше одновременно, учитывая, что некоторые лекарства могут нейтрализовать друг друга или же, если принимать их одновременно, даже образовывать какие-то вредные соединения. Март подойдет Овнам для общеукрепляющих процедур. Например, вы можете начать бегать, обливаться холодной водой или же хотя бы спать с открытой форточкой. Хорошей профилактикой простудных заболеваний будут лук и чеснок. Если не очень их любите, попробуйте добавлять в какие-то блюда, которые вам нравятся.

ТЕЛЕЦ. Уязвимым местом Тельцов в марте будет грудная клетка. Возможны какие-то воспалительные процессы (у женщин они могут затрагивать грудные железы), межреберная невралгия. Также не оставляйте без внимания легкие и бронхи – скорее всего, заболевания, связанные с ними, будут какими-то медленными и вялотекущими. Вам потребуется в этом месяце принимать витаминные добавки. Из продуктов полезными будут печень, морковь и разнообразные жиры и масла. Не ограничивайтесь каким-нибудь одним, экспериментируйте. Вдруг вам понравится что-то новое, о чем вы и не догадывались.

БЛИЗНЕЦЫ. В марте вы можете быть склонны к депрессиям – так будет проявляться ваша реакция на стрессы. Вам не рекомендуется принимать антидепрессанты, потому что привыкание разовьется довольно быстро, и потом отказаться от препарата окажется не так уж и просто. Вас может беспокоить мочеполовая система. У мужчин могут возникнуть проблемы с предстательной железой, у женщин – с маткой и шейкой матки. Если стоит выбор вариантов лечения, выбирайте более щадящий. Месяц не подходит для голоданий и жестких диет.

РАК. Март для вас – месяц злоупотреблений. Вы будете есть то, что вредно, причем в каких-то неправильных пропорциях. То же относится и к алкоголю. Может сложиться так, что пить вы будете часто, и это, естественно, отразится на вашем общем состоянии. Не исключено даже своеобразное отравление алкоголем: что-то смешаете или просто много выпьете. Как результат, вас могут беспокоить почки, причем окажется, что у вас чуть ли не наследственная предрасположенность к подобным заболеваниям, правда, вы об этом пока ничего не знали и грешили на переохлаждение и прочие внешние факторы.

ЛЕВ. В марте у Львов возможны нарушения жидкостного обмена, какие то сложности с кровотоком. Общее состояние будет характеризоваться слабостью, к тому же вредные вещества, которые не будут выводиться из организма, могут негативно повлиять на состояние кожи. В это время вам стоит ограничить себя как в питании (но это не должно быть голодание, лишь сдержанность), так и в потреблении жидкости. Воздержитесь от широких жестов (которые скажутся на вашем здоровье), так как они могут привести не только к заболеваниям, но и к депрессивным состояниям.

ДЕВА. В марте Девы могут жаловаться на сложности с почками, а также на давление, но это будет скорее следствие. В этом месяце могут проявиться не только наследственные заболевания и предрасположенности, но и сильные стороны ваших предков. Например, умение быстро восстанавливаться после гриппа или же целительные особенности сна. Причем это и раньше могло влиять на вас, но далеко не так сильно. Месяц подойдет для того, чтобы женщины после родов начали активно приводить себя в порядок. И неважно, сколько прошло времени – сейчас организм действительно готов.

ВЕСЫ. Март подойдет для профилактики, которая проводится или народными методами, или же теми, что были приняты у вас дома: у родителей, бабушек и дедушек. Это вас действительно поддержит и поможет. Особенно если то, что вас беспокоит, связано с желудочно-кишечным трактом. Состояние быстро стабилизируется. Что касается инфекций, то в марте Весы будут подвержены тем, что передаются воздушно-капельным путем. Если будете проводить меньше времени на людях или станете использовать защитные средства, вероятность заболевания тут же уменьшится. Но, если не будете беречься, инфекция может поразить легкие.

СКОРПИОН. В марте вам стоит проверить сердце: сделать кардиограмму, УЗИ (потому что заболевания, которые сейчас могут начать проявляться, будут или бессимптомными, или же на такие симптомы вы не обратите внимание). Также – зрение. Возможно, вам требуются очки (или их замена), может быть, есть какие-то проблемы, связанные с самим глазным яблоком. А еще – зубы. Вернее, состояние десен, там тоже могут быть сложности. Беспокоить вас могут почки и выводящая система. Например, проблемы с потоотделением или же цистит. И то и другое решается домашними методами.

СТРЕЛЕЦ. В марте у вас проявится предрасположенность к гепатиту. Можете заболеть или же станут ярче проявляться остаточные явления, если вы им болели. Вести себя лучше всего так, будто болезнь в самом разгаре – все соблюдать в точности, выполнять все предписания. И забыть о том, чтобы позволить себе хотя бы маленькую слабость. Вообще, в том, что касается питания, вам лучше есть только тогда, когда испытываете настоящий голод, а до того держаться изо всех сил. Судя по всему, вас будет больше привлекать процесс самого принятия пищи, ее вкусовые качества. А то, зачем вам ее столько, даже не станет вас заботить.

КОЗЕРОГ. Если у вас не все в порядке с поджелудочной железой, то в марте она может оказывать негативное влияние на весь процесс пищеварения (возможно, даже что-то ухудшать). Скорее всего, вы себя будете чувствовать не лучшим образом, придется сидеть на таблетках. С другой стороны, лекарства, которые вы принимаете, откладываются в организме и тут же влияют на ваше общее состояние. Например, на прогрессирование хронических заболеваний. То, чем вы болеете в этом месяце, тоже перейдет в разряд хроники, если оно еще не там. Так что в марте вам лучше вообще не болеть.

ВОДОЛЕЙ. В марте Водолею следует уделять внимание состоянию своей эндокринной системы, а также симптомам, которые указывают на возможные отклонения. Если у вас есть предрасположенность к повышенному сахару в крови, сейчас не помешает это проверить в очередной раз. Рекомендуется плановое посещение уролога или гинеколога: высока вероятность того, что заболевание удастся блокировать. Также в этом месяце у вас могут проявиться не столько наследственные проблемы со здоровьем, сколько какие-то сложности, с которыми сталкиваются ваши родители. Вид и симптомы будут немного не такими, но лечить лучше точно так же.

РЫБЫ. Сложности со здоровьем могут возникнуть у Рыб из-за быстрого перепада в весе. Вы или поправитесь, и вам станет тяжело двигаться, появится одышка, или же похудеете и можете испытывать головокружение, головные боли. В первом случае подойдет банальное отсутствие еды после шести вечера, во втором – регулярное теплое питье, может, чуть подслащенное. Проблемы со спиной, скорее всего, происходят из-за какого-то защемления. Вам следует посетить мануального терапевта. Но приготовьтесь к тому, что одного сеанса будет недостаточно, вам и после этого придется много чего делать самостоятельно.

"Журнал здоровья", N1, март, 2018.