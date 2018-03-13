Услышать звуки мира

Медицинские учреждения края эффективно помогают многим пациентам с проблемами слуха

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире более 560 млн человек страдают от глухоты и нарушений слуха. Потеря слуха сегодня считается самой распространенной сенсорной формой инвалидности. Не случайно с 2014 года под эгидой ВОЗ в марте отмечается Всемирный день слуха, главная цель которого, - обратить внимание и населения, и медицинского сообщества на пути решения этой важной проблемы, на профилактику заболеваний, ведущих к потере слуха. Ведь это одно из пяти чувств, которое дарит человеку прекрасный мир звуков; способность слышать неотъемлемо связана с речью и широкими возможностями интеллектуального развития.

О том, как в соответствии с Государственной программой Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2020 годы выстроена сурдологическая служба региона, Деловой газете «Золотой Рог» рассказал главный внештатный сурдолог департамента здравоохранения Приморского края, заведующий Центром реабилитации слуха Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи Владимир ШУВАЕВ.

- Владимир Владимирович, насколько проблемы со слухом характерны для населения Приморского края?

- Как не раз сообщалось ВОЗ за последние годы, от 9 до 11% населения в общей популяции мира страдают той или иной потерей слуха. Наш центр также проводил свои исследования на примере Приморского края и города Владивостока, и наши результаты - 9,5%. То есть каждый девятый-десятый человек из ста жителей Приморья имеет проблемы со слухом. Причем половина из этих людей нуждается в коррекции - обязательной реабилитации или слухопротезировании. Маленькие детишки нуждаются в операции имплантации, которая помогает восстановить слух.

- Сколько пациентов состоит на учете в Центре реабилитации слуха, какого они возраста?

- На сегодня база данных нашего центра превышает 50 тыс. человек, они, конечно, не все имеют тугоухость, но обращались к нам для уточнения диагноза. Что касается возрастных границ, то они имеют весьма широкий диапазон: самому маленькому нашему пациенту был месяц от роду, самому старшему - 103 года.

- Какие меры в Приморском крае принимаются для помощи слабослышащим людям?

- Наш центр работает уже 25 лет. Здесь создано сильное диагностическое отделение, оснащенное современным оборудованием, есть специалисты по слухопротезированию, педагогическое отделение, где занимаются с подрастающими ребятишками. Любой житель Приморского края может к нам обратиться, если у него появились подозрения на проблемы со слухом. Записаться лично в регистратуре, по телефону или через Интернет. Мы принимаем и детей, и взрослых.

Поскольку на территории края таких специалистов, как у нас в центре, нет, мы работаем в тесной связке с врачами-отоларингологами, раз в полгода проводим для них курсы повышения квалификации. Так что первый врач, к которому рекомендуем обращаться с данной проблемой, это все-таки лор-врач в поликлинике по месту жительства. Мы также просим пациентов, записавшихся к нам на прием, получить направление от своего лор-врача.

Прием проводится как на бесплатной, так и на платной основе. Сурдологическая служба в России работает за счет бюджетного финансирования, хотя у нас есть определенный спектр платных услуг. Но есть список льготников, это порядка 15 категорий, куда входят, например, инвалиды различных групп (не обязательно по слуху, но и по общему заболеванию), которые не только обследуются, но также обеспечиваются слуховыми аппаратами бесплатно. Они имеют право на замену слухового аппарата один раз в 4 года.

Специалисты нашего центра выступают и как арбитры при определении профессиональной тугоухости, когда люди теряют слух из-за работы во вредных условиях. И хотя имеется специальный профцентр, его специалисты обращаются к нам в сложных случаях, когда надо провести точную диагностику.

Кроме того, пациенты, нуждающиеся в первостепенной, экстренной, неотложной медицинской помощи, при серьезных воспалительных процессах, получают ее в специальном лор-отделении Владивостокской клинической больницы №1, где работает стационар на 68 коек. Эта помощь осуществляется в рамках ОМС.

Вообще, между нашим центром и отделением существует преемственность, мы сотрудничаем, когда определяем картину течения болезни и тактику лечения того или иного пациента. Часто бывает острая сенсоневральная тугоухость, когда, например, человек перенес грипп, а на следующий день он - глухой. И надо принимать экстренные меры. Мы отправляем таких пациентов в стационар, а потом они возвращаются к нам - для постоянного контроля.

- Насколько известно, сегодня особое внимание уделяется детям, чтобы как можно раньше определить возможные проблемы со слухом?

- Нами совместно с департаментом здравоохранения и другими лечебными учреждениями края выстроена четкая система аудиологического скрининга детей. Едва малыш появился на свет, уже на второй день жизни в роддоме ему проводится проверка слуха - это первый этап скринига детей периода новорожденности и первого года жизни.

Если обнаруживается потеря слуха более 30 дб, ребенок берется на учет, потом его более детально обследуют в поликлинике. И если установлено, что малыш не слышит, он отправляется на второй этап - в наш центр. Здесь мы обследуем его на более сложной аппаратуре, уточняем диагноз и определяем пути лечения. Думаю, все понимают, с какой тревогой ждут его родители. Таким образом, в системе аудиологического скрининга обследуется 98% новорожденных детей.

Есть такая неутешительная статистика: на тысячу новорожденных появляются один-два глухих ребенка. И Приморский край здесь не исключение. В год в крае рождается 25-26 малышей с патологией слуха. Но когда система обследования заработала, мы стали подхватывать этих детей в самом раннем периоде.

Раньше подход был иным - ребеночек подрастет, разговорится… Точную диагностику можно было сделать лишь в Москве и тогда Ленинграде. И к пяти годам, когда малыш так и не заговорил, время было безнадежно упущено. Сегодня все иначе - цель этой программы и в России в целом, и у нас в Приморском крае, - выявить проблему на том этапе, когда ребенок еще не говорит, чтобы он не почувствовал разницу в развитии с нормально слышащими детьми. Теперь мы на месте проводим полное обследование (в московских клиниках нас уже знают и наши диагнозы не ставят под сомнение), а далее решается вопрос с тактикой ведения, планированием операции.

- Она для таких ребятишек бесплатна?

- Да, ежегодно для приморских детей выделяется не менее 10-15 квот на операции по слухопротезированию в ведущих клиниках страны. Для самих ребятишек они и импланты бесплатны. Кроме того, раз в пять лет надо заменять речевой процессор - часть кохлеарного имплантата. Он очень дорого стоит, более 500 тыс. рублей, но финансируется по системе ОМС, и для пациента выделяется бесплатно.

Мы же готовим детишек к имплантации до нескольких месяцев на слухоулучшающей аппаратуре. В дальнейшем с ними занимаются наши педагоги и помогают встраиваться в общество. Специальные обучающие программы нацелены на то, чтобы дети ходили не в коррекционные учреждения, где используют язык жестов, а в обычные детские сады и школы. Они должны быть среди сверстников, которые нормально разговаривают, только тогда происходит полноценная реабилитация слуха и развитие речи в полном объеме в соответствии возрасту.

- По общему мнению проблемы со слухом начинаются чаще всего у людей преклонного возраста, но в последнее время приходится слышать, что тугоухость помолодела, с чем это, на ваш взгляд, связано?

- Действительно, по оценке ВОЗ, более миллиарда человек в мире в возрасте от 12 до 35 лет страдают потерей слуха. Это общая беда. И как ни печально, люди сами себя глушат сознательно, в том числе и плейерами с наушниками, работающими так громко, что слышно всем окружающим. Если мы раньше выставляли диагноз тугоухость у людей в возрасте 70-80 лет, то сейчас диагноз, свидетельствующий об усталости слухового анализатора, выставляем в 35-40 лет. И таких случаев много, когда достаточно молодой человек нуждается в коррекции.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Что должно заставить человека насторожиться?

- При классической сенсоневральной тугоухости первый признак - невосприимчивость высоких частот (например, щебетания птиц). Если человек стал плохо разбирать речь, когда общаются несколько собеседников или фоном работает телевизор, это тоже должно насторожить, стать поводом для похода к лор-врачу, и, если он сочтет нужным, - к сурдологу.

Чтобы в будущем не стать нашим пациентом, всем рекомендую бережно относиться к своему слуху. Если любите слушать громкую музыку, соблюдайте слуховую гигиену. После 45 минут прослушивания обязательно должен быть перерыв не менее часа. Пользуйтесь берушами или специальными наушниками, если работаете на шумном производстве. Следите также за своими детьми - реагируют ли они на ваши слова, слышат ли различные звуки. И при малейших сомнениях обращайтесь к специалистам.

К сожалению, еще одной проблемой является позднее обращение к врачу, когда помочь пациенту гораздо сложнее. Но в целом должен сказать, что наша отрасль медицины за последние годы получила существенное развитие, появились современные слуховые аппараты, в том числе цифровые, внутриушные, которые при профессиональном подборе помогают нашим пациентам слышать звуки мира и улучшают качество их жизни.

На фото: Главный внештатный сурдолог департамента здравоохранения Приморского края, заведующий Центром реабилитации слуха Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи Владимир Шуваев: «Каждый девятый-десятый человек из ста жителей Приморья имеет проблемы со слухом».

Ирина БАРАННИК. Фото из архива.