Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Диспансеризация-2018 стартовала в Приморье
Почти 300 тысяч жителей Приморского края могут в 2018 году бесплатно пройти углубленный медицинский осмотр
В департаменте здравоохранения Приморского края напомнили, что комплексный осмотр в рамках диспансеризации можно пройти в поликлинике по месту жительства или временной регистрации. «Таким правом может воспользоваться любой гражданин начиная с возраста 21 года. Для этого при себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис. Все исследования, в том числе и инструментальные, бесплатны», – сообщили «ЖЗ» в департаменте здравоохранения.
В 2018 году диспансеризацию могут пройти граждане, рожденные в 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1997 годах.
«С нового года изменился и порядок проведения диспансеризации взрослого населения. Так, обязательным будет исследование уровня сахара и холестерина с помощью экспрессметода, то есть прямо на приеме у врача», – сообщила начальник отдела организации медпомощи взрослому населению департамента здравоохранения Ольга Механцева.
Она рассказала, что ряд анализов убраны из набора диспансеризации. Например, теперь врачи не делают общие анализы крови и мочи. Из нового плана диспансеризации на 2018 год также исключены биохимический анализ крови и УЗИ органов брюшной полости – их будут делать только при наличии жалоб пациентов.
«Одной из целей диспансеризации2018 названа онконастороженность. Более активным предполагается делать онкоскрининг: выявление некоторых видов онкозаболеваний на начальной стадии вполне возможно, и этим нужно пользоваться. А потому в Минздраве предусмотрели обязательное прохождение маммографического исследования для женщин от 51 до 69 лет раз в два года», – сообщила Ольга Дмитриевна.
Также с этого года решено сделать более частым исследование для выявления рака прямой кишки (анализ кала на скрытую кровь). Риск его возникновения увеличивается с возрастом, поэтому обследовать каждые два года будут граждан начиная с 49 лет.
В числе приоритетных задач медицины – выявление гиперхолестеринемии. «Это повышение уровня холестерина в крови. Гиперхолестеринемия заболеванием в привычном смысле не является, но она может рассматриваться как фактор риска развития других хронических неинфекционных заболеваний», – отметили в крайздраве.
Не оставят без внимания и тех, кто жалуется на сердце. Выявление сердечнососудистого риска – ежедневная работа врачей первичного звена.
Новости тематики
- Диспансеризация-2018 стартовала в Приморье
- Услышать звуки мира
- В Приморье начал работать сервис электронной записи к врачу
- Приморский край присоединился к донорскому движению
- Приморский край присоединился к донорскому движению
- Нефрологическая служба в Приморье выходит на новый уровень работы
- Перспективы развития телемедицины в Приморье упираются в законодательство
- Куда туристам Владивостока обратиться за экстренной медицинской помощью?
- В декабре первых пациентов примет новый онкологический центр Приморья
- Нательная живопись
Новости раздела
- Диспансеризация-2018 стартовала в Приморье
- Услышать звуки мира
- Дальневосточники заждались онлайн-доктора
- В Приморском крае планируют построить центр замедления старения
- В Приморье начал работать сервис электронной записи к врачу
- В Приморье ожидают роста заболеваемости гриппом
- Приморский край присоединился к донорскому движению
- Приморский край присоединился к донорскому движению
- Нефрологическая служба в Приморье выходит на новый уровень работы
- В Приморье медицине требуются витамины
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Правый руль вновь готовится к запрету
- Банки проглотят "быстрозаймы"
- В Приморье строят малоэтажный поселок "не для всех"
- Уголь уходит за границу. Населенных пунктов
- Братья Ананьевы теряют активы в Приморье
- Готовятся законы для улучшения условий ведения бизнеса на Дальнем Востоке
- "Я подарю своим любимым женщинам по автомобилю"
- В "Хабаровской генерации" началась ремонтная кампания
- "Мы вовсе не хотим отделяться от мужчин"
- Криптоанархисты Владивостока раскрыли секрет, как разбогатеть