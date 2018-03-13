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Диспансеризация-­2018 стартовала в Приморье

13 Марта 2018, 12:40 | Приморье

 

Почти 300 тысяч жителей Приморского края могут в 2018 году бесплатно пройти углубленный медицинский осмотр

В департаменте здравоохранения Приморского края напомнили, что комплексный осмотр в рамках диспансеризации можно пройти в поликлинике по месту жительства или временной регистрации. «Таким правом может воспользоваться любой гражданин начиная с возраста 21 года. Для этого при себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис. Все исследования, в том числе и инструментальные, бесплатны», – сообщили «ЖЗ» в департаменте здравоохранения.

В 2018 году диспансеризацию могут пройти граждане, рожденные в 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1997 годах.

«С нового года изменился и порядок проведения диспансеризации взрослого населения. Так, обязательным будет исследование уровня сахара и холестерина с помощью экспресс­метода, то есть прямо на приеме у врача», – сообщила начальник отдела организации медпомощи взрослому населению департамента здравоохранения Ольга Механцева.

Она рассказала, что ряд анализов убраны из набора диспансеризации. Например, теперь врачи не делают общие анализы крови и мочи. Из нового плана диспансеризации на 2018 год также исключены биохимический анализ крови и УЗИ органов брюшной полости – их будут делать только при наличии жалоб пациентов.

«Одной из целей диспансеризации­2018 названа онконастороженность. Более активным предполагается делать онкоскрининг: выявление некоторых видов онкозаболеваний на начальной стадии вполне возможно, и этим нужно пользоваться. А потому в Минздраве предусмотрели обязательное прохождение маммографического исследования для женщин от 51 до 69 лет раз в два года», – сообщила Ольга Дмитриевна.

Также с этого года решено сделать более частым исследование для выявления рака прямой кишки (анализ кала на скрытую кровь). Риск его возникновения увеличивается с возрастом, поэтому обследовать каждые два года будут граждан начиная с 49 лет.

В числе приоритетных задач медицины – выявление гиперхолестеринемии. «Это повышение уровня холестерина в крови. Гиперхолестеринемия заболеванием в привычном смысле не является, но она может рассматриваться как фактор риска развития других хронических неинфекционных заболеваний», – отметили в крайздраве.

Не оставят без внимания и тех, кто жалуется на сердце. Выявление сердечно­сосудистого риска – ежедневная работа врачей первичного звена.

"Журнал здоровья", N1, март, 2018.

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Теги: врач  медик  полис  диспансеризация  поликлиника  медосмотр 



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