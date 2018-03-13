Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
ЦСР Кудрина предлагает лишить россиян бесплатной медицины
Современная медицина должна быть платной, считают сотрудники ЦСР Алексея Кудрина. По их мнению, без этого современная медицина в России попросту невозможна, потому что она в принципе очень дорогая, сообщает «Открытая экономика».
По мнению экспертов, государство вряд ли сможет сразу вслед за появлением всех наиболее значимых дорогостоящих инноваций обеспечивать их общедоступность на бесплатной основе, поэтому в область здравоохранения России необходимо ввести систему соплатежей от населения.
Если идея будет воплощена в жизнь, то лечение генетических заболеваний будет стоить сотни тысяч долларов. По расчетам Центра стратегических разработок, уже через 6 лет на современную медицину нужно будет тратить на 2,1 трлн рублей больше, чем было потрачено в 2017 году, а это почти в 2 раза больше, нежели сегодня. Конечно же, на это у государства денег нет, у властей в приоритетах другие, более важные, по их мнению задачи. К примеру по 2,2 трлн рублей правительство будет тратить в следующие 10 лет на оружие.
Кудрин заявил, что военные расходы и дефицит пенсионного фонда сегодня предопределил стагнацию расходов на образование и здравоохранение. И оставлять в таком состоянии расходы на эти цели, безусловно, нельзя.
В ЦСР считают, что государство тоже не должно оставаться в стороне и должно тратить на медицину больше средств. Эксперты Кудрина доводят до сведения, что граждане уже платят за медицину, и часто нелегально. Именно поэтому они предлагают эти платежи, так сказать, легализовать. Однако для пенсионеров медицину можно оставить бесплатной, считают специалисты.
При этом в Центре стратегических разработок подчеркивают, что не призывают полностью переходить на платную медицину. Напротив, госрасходы на здравоохранение должны вырасти до 5% ВВП к 2035 году. Однако этого – с учетом развития современных технологий – все равно будет мало.
Новости тематики
- ЦСР Кудрина предлагает лишить россиян бесплатной медицины
- Диспансеризация-2018 стартовала в Приморье
- Услышать звуки мира
- В Приморье начал работать сервис электронной записи к врачу
- Приморский край присоединился к донорскому движению
- Приморский край присоединился к донорскому движению
- Нефрологическая служба в Приморье выходит на новый уровень работы
- Перспективы развития телемедицины в Приморье упираются в законодательство
- Куда туристам Владивостока обратиться за экстренной медицинской помощью?
- В декабре первых пациентов примет новый онкологический центр Приморья
Новости раздела
- ЦСР Кудрина предлагает лишить россиян бесплатной медицины
- Диспансеризация-2018 стартовала в Приморье
- Услышать звуки мира
- Дальневосточники заждались онлайн-доктора
- В Приморском крае планируют построить центр замедления старения
- В Приморье начал работать сервис электронной записи к врачу
- В Приморье ожидают роста заболеваемости гриппом
- Приморский край присоединился к донорскому движению
- Приморский край присоединился к донорскому движению
- Нефрологическая служба в Приморье выходит на новый уровень работы
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Правый руль вновь готовится к запрету
- Банки проглотят "быстрозаймы"
- В Приморье строят малоэтажный поселок "не для всех"
- Уголь уходит за границу. Населенных пунктов
- Братья Ананьевы теряют активы в Приморье
- "Я подарю своим любимым женщинам по автомобилю"
- "Мы вовсе не хотим отделяться от мужчин"
- Слегка за сорок…
- ДВФУ не собирается передавать старые здания Владивостоку
- Такие "Хаятты" нужны самому