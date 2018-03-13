ЦСР Кудрина предлагает лишить россиян бесплатной медицины

Современная медицина должна быть платной, считают сотрудники ЦСР Алексея Кудрина. По их мнению, без этого современная медицина в России попросту невозможна, потому что она в принципе очень дорогая, сообщает «Открытая экономика».

По мнению экспертов, государство вряд ли сможет сразу вслед за появлением всех наиболее значимых дорогостоящих инноваций обеспечивать их общедоступность на бесплатной основе, поэтому в область здравоохранения России необходимо ввести систему соплатежей от населения.

Если идея будет воплощена в жизнь, то лечение генетических заболеваний будет стоить сотни тысяч долларов. По расчетам Центра стратегических разработок, уже через 6 лет на современную медицину нужно будет тратить на 2,1 трлн рублей больше, чем было потрачено в 2017 году, а это почти в 2 раза больше, нежели сегодня. Конечно же, на это у государства денег нет, у властей в приоритетах другие, более важные, по их мнению задачи. К примеру по 2,2 трлн рублей правительство будет тратить в следующие 10 лет на оружие.

Кудрин заявил, что военные расходы и дефицит пенсионного фонда сегодня предопределил стагнацию расходов на образование и здравоохранение. И оставлять в таком состоянии расходы на эти цели, безусловно, нельзя.

В ЦСР считают, что государство тоже не должно оставаться в стороне и должно тратить на медицину больше средств. Эксперты Кудрина доводят до сведения, что граждане уже платят за медицину, и часто нелегально. Именно поэтому они предлагают эти платежи, так сказать, легализовать. Однако для пенсионеров медицину можно оставить бесплатной, считают специалисты.

При этом в Центре стратегических разработок подчеркивают, что не призывают полностью переходить на платную медицину. Напротив, госрасходы на здравоохранение должны вырасти до 5% ВВП к 2035 году. Однако этого – с учетом развития современных технологий – все равно будет мало.

"Журнал здоровья", N1, март, 2018.