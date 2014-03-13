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Приморцы могут поправить свое здоровье с "Журналом Здоровья"
В Приморье вышел в свет очередной номер популярного медицинского издания «Журнал Здоровья», выпускаемого Издательской компанией «Золотой Рог». Читайте в свежем номере…
В приморском центре социального обслуживания населения открылась Школа реабилитации для родственников, осуществляющих уход за пожилыми людьми. На ее занятия приглашаются все желающие, столкнувшиеся с необходимостью ухаживать за лицами пожилого возраста и инвалидами. Подробности в материале «Приморцев научат ухаживать за стариками».
А вы знаете, что все дети младше 3 лет, а в многодетных семьях до 6 лет, имеют льготу: лекарства при амбулаторном лечении родители для них должны получать бесплатно по специальным рецептам. Законодательство предполагает бесплатное обеспечение лекарствами маленьких пациентов поликлиник. Но с одним условием – если на эти цели не поскупиться региональный бюджет. Читайте материал «Почем таблетка для малыша».
У женщины после 45 лет (у кого-то позже, у кого-то раньше) начинает снижаться уровень половых гормонов, а они имеют свои рецепторы во всех системах организма - в сердечнососудистой, нервной, костной… Когда рецепторы не получают тех веществ, к которым привыкли, работа органов разлаживается, начинаются проблемы со здоровьем: диабет, атеросклероз, остеопороз, потеря памяти, морщины… Как поддержать свой организм и отсрочить осень жизни? Подробности в материале «Как женщине отсрочить осень жизни».
Если на ноге у основания большого пальца появилась «косточка», обувь выглядит так, будто в ней застряла фасолина. Отчего такое бывает и как от нее избавиться? «Шишка», «косточка» (или по-научному «халюкс вальгус») - очень серьезная ортопедическая проблема, которая встречается у многих женщин, и связана она с нарушением формы стопы. Об этом материал «Hallux Valgus, или Шишка на ноге».
В 2014 году для Приморского края увеличена квота на экстракорпоральное оплодотворение. Бесплатно сделать ЭКО теперь смогут 40 женщин детородного возраста. А какова потребность в этой специфической услуге в реальности? И что делать женщине, у которой есть такая потребность? Читайте в «Журнале Здоровья» материал «В Приморье в два раза увеличена квота на ЭКО».
В феврале в России произошло громкое, да что там, просто ужасающее событие - бывший начальник управления ракетно-артиллерийского вооружения ВМФ Вячеслав Апанасенко, страдавший раком в последней стадии умер в больнице после того, как он пытался покончить с собой, выстрелив в голову из пистолета. Как выясняется, в Приморье ситуация с обезболивающими препаратами тоже весьма непростая. Об этом читайте материал «Рецепт на суицид».
Собственник и руководитель компании «Кальдин Консалтинг», независимый директор George Dental Group Константин Кальдин рассказал журналисту «Журнала Здоровья» о том, что нужно для того, чтобы открыть частную клинику и каких знаний и умений не хватает менеджерам приморскими медицинских учреждений в Приморье. Любопытные и полезные подробности в материале «Частная медицина – особый бизнес».
Отчеты ответственных за диспансеризацию пестрят цифрами, процентами. Они до боли напоминают отчеты их предшественников в незапамятные брежневские времена, когда тогдашний министр здравоохранения обещал генсеку "профлюорографировать" всю страну. Хотя уже тогда было известно, что флюорография не улучшает раннюю диагностику рака легкого и, соответственно, не приводит к снижению смертности от этого тяжелого заболевания. Читайте материал «Надо ли каждый год делать флюорографию?».
Лет так 30 назад, читая известную повесть Эрнеста Хемингуэя "Старик и море", я заострила внимание на том, что при описании портрета своего героя писатель заметил: "Старик был худ, изможден, а щеки были покрыты коричневыми пятнами неопасного кожного рака, который вызывают солнечные лучи, отраженные гладью тропического моря". И тогда подумалось, почему "неопасного рака", ведь диагноз "рак" – это, как говорят, уже приговор?.. Прошли десятилетия, и благодаря многим научным открытиям, удалось значительно улучшить диагностику, повысить качество лечения. Но все же рак по-прежнему остается для нас этаким "пугалом", хотя уже и не считается совсем неотвратимым: при ранней диагностике, даже в более тяжелых случаях болезни современные подходы в лечении позволяют существенно продлить жизнь человека. Об этом материал «Рак кожи излечим, если вы - не "страус"...».
Слово "молоко" действует гипнотически. Мы уверены, что молоко из-под коровы укрепит кости и повысит иммунитет. Исток такой убежденности - в бессознательной ассоциации с материнским молоком. Где-то очень глубоко в мозге сидит уверенность: раз молоко заложено самой природой, то оно априори идет на пользу. Идет, но далеко не всегда и не всем – некоторым это грозит тяжелым аллергическим реакциями. Об этом материал «Под гипнозом молока».
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ZRPRESS.RU, Владивосток.
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