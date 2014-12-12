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В школах и вузах Приморья проведут особое тестирование
В образовательных учреждения Приморья будут проводить социально-психологическое тестирование, направленное на выявление немедицинского потребления наркотиков. Такое решение принято в ходе заседания краевой антитеррористической комиссии.
Департаментом образования и науки Приморского края разработан проект приказа, в котором предложен порядок проведения тестирования для детей в возрасте от 13 лет и старше. Как считают специалисты, это мероприятие позволит принимать дополнительные меры по повышению эффективности профилактической работы со школьниками и студентами.
«Если результаты тестирования обучающихся будут вызывать подозрение на употребление наркотиков или психотропных веществ, либо же кто-то откажется от тестирования, это будет сигналом для дальнейшей работы с указанными лицами. В индивидуальном порядке специалисты будут беседовать с учениками, их родителями, также может быть проведено медицинское тестирование на наркотики», - подчеркнули специалисты.
В настоящее время в Приморском крае ведется активная работа, направленная на пропаганду здорового образа жизни. Так, проходят обучающие семинары по программам профилактики наркомании для сотрудников организаций и учреждений, непосредственно работающих с детьми и молодежью, и по программам для студентов и старшеклассников по принципу «ровесник - ровеснику». Уже четвертый год в Приморье ведется подготовка волонтеров по данным программам.
Краевой департамент труда и социального развития проводит профилактические мероприятия антинаркотической направленности в 12 социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних.
В отношении подростков, находящихся в социально опасном положении, конфликте с законом, в том числе эпизодически употребляющих наркотики или психоактивные вещества, здесь проводится работа по социально-ориентированным программам, направленным на профилактику алкоголизма, наркомании, вредных привычек, пропаганду здорового образа жизни. Это программы «Ветер перемен», «Стоп наркотикам», «Твой выбор», «На пороге взрослой жизни», «Защити себя сам», «Берегись дурмана», «Опасная игра - шаг в бездну», «Наркомании – нет!» и другие.
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