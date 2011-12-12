ДМС: оцените надежность страховщика

Полис добровольного медицинского страхования позволяет пациентам забыть, что такое длинные очереди к специалистам, отсутствие необходимого оборудования или неудобные часы приёма, подчас заставляющие откладывать визиты к врачу и рисковать своим здоровьем.

Добровольное медицинское страхование существует в России уже около 20 лет. По мысли законодателей, ДМС должно стать качественной альтернативой обязательному медицинскому страхованию. Полисы ДМС открывают доступ к дополнительным услугам (сверх того объема медицинской помощи, который предусмотрен системой ОМС). Фактически эта страховка закрывает то, что пациент должен бы был оплачивать, пользуясь только полисом ОМС.

ВОЗМОЖНЫ ВАРИАНТЫ

Сегодня страховые компании предлагают широкий спектр услуг, при этом стандартных программ в ДМС не существует. Каждый страховщик разрабатывает собственные программы (амбулаторные, стационарные, реабилитационные, профилактические, программы экстренной медицинской помощи), при этом клиент всегда имеет возможность выбора отдельных услуг. Например, стационарная помощь может включать в себя хирургическое лечение и даже лекарственные препараты, входящие в формулярный список ЛПУ и имеющиеся в наличии.

Есть и программы комплексной медицинской помощи: чаще всего они предусматривают амбулаторно­поликлиническую и стационарную помощь, а иногда и реабилитационную. В этом случае страховка гарантирует получение целого ряда услуг: это консультации специалистов, лабораторные и некоторые другие исследования, физиолечение, иглорефлексотерапия, массаж, ЛФК и пр.

«Чаще всего мы работаем с комплексными программами, ­ рассказывает Римма ШЛЫКОВА, менеджер отдела продаж ДМС СМО «Восточно­Страховой Альянс». ­ В этом случае гораздо удобнее контролировать все лечебные процессы. К тому же в составе комплексной программы отдельные медицинские услуги обходятся пациенту дешевле. Мы обеспечиваем консультации и полное медицинское сопровождение с нашей стороны, что исключает возможность мошенничества медперсонала. Ведь ни для кого не секрет, что пациенты иногда платят за те услуги, в которых не было необходимости в конкретной ситуации, или за то, что им полагается бесплатно».

ТАРИФЫ И СРОКИ

Страховые компании предлагают и отдельные узконаправленные продукты, где предусмотрена защита по 1­2 рискам. Например, страхование от инфекционных заболеваний, укуса клеща или осложнений, возникших в результате хирургического вмешательства. Такие полисы могут стоить недорого. Например, застраховаться от укуса клеща можно и за 500 руб., и даже за 300, при этом лимит ответственности страховщика будет достаточно высоким ­ 50 или 30 тыс. руб. соответственно.

Комплексная защита относится к дорогостоящим видам страхования. К примеру, в компании «Спасские Ворота­М» полис ДМС по программе «Комплексная медицинская помощь» для юридического лица обойдется в сумму от 5 до 13 тыс. руб. за каждого сотрудника. В среднем по таким программам страховщики на каждый рубль страховки рассчитывают выплатить до 4 рублей. В «Восточно­страховом альянсе» максимальная выплата при наступлении страхового случая по страховке стоимостью 3,5 тыс. рублей составляет 12,9 тыс. руб.

Стоимость полиса может зависеть от многих факторов. Страховщики считают ДМС одним из самых гибких видов страхования. «При оформлении полиса ДМС можно выстроить программу в соответствии с пожеланиями клиента: он выбирает услуги, медучреждения, лимит ответственности страховщика, то есть предельную сумму, которая выплачивается при наступлении страхового случая, ­ говорит Анатолий СКОБЕЛЕВ, главный менеджер корпоративных продаж Росгосстраха. ­ На тариф влияет и количество застрахованных: чем больше людей, тем он ниже».

Сегодня среди тех, кто приобретает полис ДМС, подавляющее большинство составляют корпоративные клиенты. По мнению страховщиков, работать с физическими лицами довольно рискованно, тогда как коллективные договоры позволяют страховым компаниям избежать заведомых убытков. Поэтому вполне естественно, что тарифы по ДМС для корпоративных клиентов заметно ниже, чем для частных. К тому же с физическими лицами работают далеко не все компании, действующие на рынке медицинского страхования. Даже такой крупный участник рынка, как Росгосстрах, только несколько месяцев назад запустил свой первый проект по ДМС для физических лиц.

Большую часть тарифа в страховании составляет стоимость медицинских услуг, поэтому изменение цен в медучреждениях в первую очередь сказывается на стоимости страхования. Обычно у страховой компании, которая работает с ДМС, десятки (а то и сотни) договоров с различными медицинскими организациями. Частные клиники, как правило, охотно идут на сотрудничество со страховщиками, поскольку рассматривают ДМС как еще одну возможность привлечения клиентов. В свою очередь клиенты, обращаясь в страховые компании, получают возможность выбора медицинского учреждения из множества вариантов.

В случае роста цен на медуслуги страховщики не гарантируют сохранения объемов медпомощи, предусмотренных в договоре, который был заключён до того, как услуги подорожали. Здесь возможны три варианта: сократить объемы медпомощи, увеличить стоимость страховки или обратиться в другую клинику, если новые расценки пациента категорически не устраивают.

Чаще всего договор страхования заключается сроком на год, но можно приобрести полис, действующий в течение полугода или даже одного месяца (за 6 месяцев клиент заплатит 60% от годовой стоимости, за месяц ­ 25%).

КАК ВЫБРАТЬ СТРАХОВЩИКА

Некоторые клиенты ориентируются на медучреждение, в котором давно наблюдаются (и которое сотрудничает с конкретной страховой компанией). А вот эксперты советуют в первую очередь обращать внимание на репутацию страховщика.

В Приморье в сегменте добровольного медицинского страхования работают в основном федеральные компании и только одна приморская. Прежде всего возникает вопрос об оказании медицинской помощи за пределами края: здесь федеральные компании имеют преимущество. В то же время местные страховщики уверяют: если клиент находится в другом субъекте РФ, они сохраняют свою ответственность. Есть достаточно примеров, когда страховщики в оперативном порядке заключали договор с медицинским учреждением в том регионе, куда выехал клиент.

«Прежде всего нужно оценивать надёжность страховой компании, ­ считает Римма Шлыкова. ­ Обращайте внимание на то, сколько лет компания присутствует на рынке, с каким количеством лечебных учреждений она работает. Местным компаниям, как правило, легче урегулировать убытки и договариваться с лечебными учреждениями».

Анатолий Скобелев считает, что ориентироваться нужно на те компании, где доля договоров медицинского страхования в общем объёме оказываемых услуг достаточно высока. Наконец, одним из главных преимуществ страховой компании является наличие службы, круглосуточно обслуживающей клиентов.