www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.88 р. 100 JPY: 60.41 р.
EUR: 76.18 р. 10 CNY: 97.19 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Строительство
Распечатать

В Приморье глава района тормозит строительство поселкового ФАПа

12 Ноября 2013, 10:20 | Приморье

Вице-губернатор Ирина Василькова вчера, 11 ноября, провела совещание с компаниями-подрядчиками, осуществляющими установку фельдшерско-акушерских пунктов в Приморье.

Как доложил вице-губернатору заместитель генерального директора компании «Каньон» Виталий Пилипенко, из 100 ФАПов, которые они должны установить до конца года, уже полностью построены 97. Осталось установить два ФАПа в поселке Смоляниново и один в селе Ляличи. Эти работы будут завершены к 23 ноября.

Второй подрядчик должен установить оставшиеся 30 ФАПов. Генеральный директор ООО «Форлайн» Константин Чулкин, заверил вице-губернатора, что  все они будут построены до 10 декабря. Полностью готов 21 ФАП.

Ирина Валентиновна раскритиковала качество работ, выполняемых данным подрядчиком, в частности -  некачественно построенный ФАП в селе Абрамовка Михайловского района, который вице-губернатор посетила на прошлой неделе.

«Мы будем расплачиваться по контракту, только тогда, когда все работы будут выполнены в полном объеме. Все ФАПы должны быть построены качественно – за этим я особенно внимательно слежу. А пункт в Абрамовке вам нужно переделать – заменить некачественный пол», - подчеркнула Ирина Василькова. 

Подрядчик обязался устранить все недостатки и пожаловался на то, что в ряде районов работы сильно затянулись, потому что главы не оказывают никакой поддержки. В частности, по словам Константина Чулкина, в селе Турий Рог Ханкайского района строителям приходится работать с помощью электрогенератора – глава района до сих пор не подвёл на участок электроэнергию.

«Главы обязаны выделять земельные участки с уже подведенными коммуникациями. Проволочки здесь недопустимы. Глава района не создал условия для строительства ФАПа и подключения его к коммуникациям. Мы будем разбираться в этой ситуации», - возмутилась Ирина Василькова.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото пресс-службы администрации края.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: здравоохранение  строительство  медицина  ФАП 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru