В Приморье глава района тормозит строительство поселкового ФАПа

Вице-губернатор Ирина Василькова вчера, 11 ноября, провела совещание с компаниями-подрядчиками, осуществляющими установку фельдшерско-акушерских пунктов в Приморье.

Как доложил вице-губернатору заместитель генерального директора компании «Каньон» Виталий Пилипенко, из 100 ФАПов, которые они должны установить до конца года, уже полностью построены 97. Осталось установить два ФАПа в поселке Смоляниново и один в селе Ляличи. Эти работы будут завершены к 23 ноября.

Второй подрядчик должен установить оставшиеся 30 ФАПов. Генеральный директор ООО «Форлайн» Константин Чулкин, заверил вице-губернатора, что все они будут построены до 10 декабря. Полностью готов 21 ФАП.

Ирина Валентиновна раскритиковала качество работ, выполняемых данным подрядчиком, в частности - некачественно построенный ФАП в селе Абрамовка Михайловского района, который вице-губернатор посетила на прошлой неделе.

«Мы будем расплачиваться по контракту, только тогда, когда все работы будут выполнены в полном объеме. Все ФАПы должны быть построены качественно – за этим я особенно внимательно слежу. А пункт в Абрамовке вам нужно переделать – заменить некачественный пол», - подчеркнула Ирина Василькова.

Подрядчик обязался устранить все недостатки и пожаловался на то, что в ряде районов работы сильно затянулись, потому что главы не оказывают никакой поддержки. В частности, по словам Константина Чулкина, в селе Турий Рог Ханкайского района строителям приходится работать с помощью электрогенератора – глава района до сих пор не подвёл на участок электроэнергию.

«Главы обязаны выделять земельные участки с уже подведенными коммуникациями. Проволочки здесь недопустимы. Глава района не создал условия для строительства ФАПа и подключения его к коммуникациям. Мы будем разбираться в этой ситуации», - возмутилась Ирина Василькова.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото пресс-службы администрации края.