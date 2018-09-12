Белояр возвращает молодость

14-18 сентября во Владивостоке пройдут тренинги Сергея Дёмина, автора Русской оздоровительной системы, в основе которой находится практика естественного движения «Белояр». Ведущий курсов - автор РОС Сергей Демин также сделает акцент на курсах: «Здрава», «Мир Чистого Сознания», «Правки и ладки» и проведет обучение тренеров.



Система «Белояр» доказала высокую эффективность в профилактике и лечении межпозвонковых грыж, сколиоза, остеохондроза и других болезней позвоночника. Выполнение этих упражнений, несмотря на относительно небольшую физическую нагрузку, сопровождается заметным психофизиологическим эффектом, избавляя мышцы от спазмов и узлов. Кроме того, они благотворно сказываются на работе организма в целом: многие проблемы со здоровьем исчезают, а новые не возникают, благодаря усилению защитных функций.



Система «Белояр» запатентована как способ быстрого и эффективного восстановлений функций опорно-двигательной системы. Более чем 25-летний опыт работы с данной практикой подтверждает также и высокую эффективность в профилактике заболеваний центральной нервной системы. Другим преимуществом системы «Белояр» является то, в отсутствии противопоказаний при этом заниматься ей можно в любом возрасте.



Многолетняя практика системы «Белояр» в России показала, что ее применение приводит к омоложению организма.



Подробно о содержании и расписании курсов Сергея Дёмина во Владивостоке можно узнать на сайте http://ros-beloyar-vl.ru или по телефону 924 732 79 35

Газета "Золотой Рог", Владивосток.