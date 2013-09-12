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Приморский краевой врачебно-физкультурный диспансер поменял прописку

12 Сентября 2013, 10:13 | Приморье

Теперь медучреждение находится на ул. Черемуховой, 11, в здании Приморского краевого диагностического центра.

Для удобства пациентов в медучреждении работает предварительная запись, сообщает пресс-служба ГАУЗ «ККЦ СВМП». Благодаря Золотому мосту дорога от центра города до медучреждения занимает не более 20 минут. Приморский краевой врачебно-физкультурный диспансер находится в непосредственной близости от остановки общественного транспорта «Диагностический Центр».

«Объединение центров в одном здании произошло с целью оптимизации процессов и сил, - комментирует главный врач ГАУЗ «ККЦ СВМП» Сергей ЮДИН. - Теперь услуги предоставляются в одном месте, что очень удобно для пациентов. Тем более, что в корпусе на Черемуховой недавно был произведен масштабный ремонт, там обустроена вместительная парковка, поэтому от переезда мы ожидаем только плюсов».

Справка

Приморский краевой врачебно-физкультурный диспансерединственное в крае государственное специализированное учреждение, где проводится врачебный контроль, диспансеризация, лечение и реабилитация спортсменов. Врачи диспансера оказывают лечебно-диагностическую помощь лицам, занимающимся физической культурой и спортом. Диспансер ведет работу с учащимися детско-юношеских спортивных школ, командами мастеров, спортивными коллективами. Специалисты центра осуществляет медицинское обеспечение спортивно-массовых мероприятий во Владивостоке и Приморском крае.

ZRPRESS.ru, Владивосток.

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Теги: спорт  медучреждение  диспансер 



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