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Сегодня жителей Приморья приглашают на День донора
День донора пройдет в Дальневосточном федеральном университете сегодня, 12 марта.
Как сообщили в вузе, в корпусе 8.1 кампуса на острове Русский с 9:00 до 14:00 развернется пункт сдачи крови, где каждый желающий сможет стать участником донорского движения. Студентам необходимо при себе иметь паспорт, военнослужащим — военный билет, иногородним — временную регистрацию.
В кампусе ДВФУ День донора проводится впервые. Инициатором и соорганизатором этой акции выступил Штаб студенческих отрядов ДВФУ. Бойцы студотрядов и волонтеры будут помогать сотрудникам краевой станции переливания крови устанавливать переносное оборудование и работать с донорами, сообщили в департаменте по делам молодежи Приморского края.
Стоит отметить, что всем, пришедшим сдать кровь, предстоит медицинское обследование. Это продиктовано заботой о здоровье донора и больного, которому будет перелита кровь. К числу таких противопоказаний относятся возраст до 18 лет, дефицит веса и некоторые заболевания.
Кроме того, существуют рекомендации для человека, только что ставшего донором, по дальнейшему питанию и поведению.
Например, сразу после процедуры, донора обязательно напоят горячим сладким чаем с печеньем и заставят полежать 10 минут. С перечнем противопоказаний к донорству можно ознакомиться на сайте.
ZRPRESS.RU, Владивосток.
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