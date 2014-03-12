Сегодня жителей Приморья приглашают на День донора

День донора пройдет в Дальневосточном федеральном университете сегодня, 12 марта.

Как сообщили в вузе, в корпусе 8.1 кампуса на острове Русский с 9:00 до 14:00 развернется пункт сдачи крови, где каждый желающий сможет стать участником донорского движения. Студентам необходимо при себе иметь паспорт, военнослужащим — военный билет, иногородним — временную регистрацию.

В кампусе ДВФУ День донора проводится впервые. Инициатором и соорганизатором этой акции выступил Штаб студенческих отрядов ДВФУ. Бойцы студотрядов и волонтеры будут помогать сотрудникам краевой станции переливания крови устанавливать переносное оборудование и работать с донорами, сообщили в департаменте по делам молодежи Приморского края.

Стоит отметить, что всем, пришедшим сдать кровь, предстоит медицинское обследование. Это продиктовано заботой о здоровье донора и больного, которому будет перелита кровь. К числу таких противопоказаний относятся возраст до 18 лет, дефицит веса и некоторые заболевания.

Кроме того, существуют рекомендации для человека, только что ставшего донором, по дальнейшему питанию и поведению.

Например, сразу после процедуры, донора обязательно напоят горячим сладким чаем с печеньем и заставят полежать 10 минут. С перечнем противопоказаний к донорству можно ознакомиться на сайте.

ZRPRESS.RU, Владивосток.