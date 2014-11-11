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Жители 50 населенных пунктов Приморского края получат в этом году новые ФАПы

11 Ноября 2014, 14:27 | Приморье

Строительство современных фельдшерско-акушерских пунктов полным ходом ведется в Приморском крае. В этом году согласно распоряжению главы региона Владимира Миклушевского в крае появятся 50 новых сельских медпунктов.

Как сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Андрей Кузьмин, в настоящее время строительно-монтажные работы ведутся на всех объектах. «Во всех населенных пунктах, где в этом году запланировано открытие ФАПов, работы ведутся согласно графику. Запланировано, что 22 объекта будут введены в строй до 20 ноября, еще 27 объектов будут готовы до 10 декабря», - пояснил Андрей Кузьмин.

Отметим, что один из пятидесяти фельдшерско-акушерских пунктов уже открыт – это ФАП в селе Многоудобном Шкотовского района.

В настоящее время сразу на 24 объектах строительство завершено и специалисты занимаются внутренней отделкой ФАПов. Одними из первых будут готовы сельские медпунты в селах Анучинского района – Гражданка, Рисовое, Тихоречное, Шекоеево; Хасанского района – Перевозная, Занадворовка, Цуканово; Надеждинского района – Кипарисово-2; Кавалеровского района – Высокогорск и Снегорье; Михайловского района – Горбатка и Некруглово; Октябрьского района – Новогеоргиевка, Константиновка, Струговка; Ханкайского района – Ильинка и Троицкое. Еще по одному ФАПу получат в скором времени жители сел Булыга-Фадеево (Чугуевский район), Центральное (Шкотовского района), Синий Гай (Черниговского района), Ярославский (Хорольского района) и Горные Ключи (Кировского района).

Кроме сельских жителей новый ФАП станет подарком и жителям Владивостокского городского округа. Современный фельдшерско-акушерский пункт появится и в селе Береговое, которое территориально относится к Фрунзенскому району Владивостока.

Напомним, что новый ФАП представляет собой современный сельский дом общей площадью 120 квадратных метров. Здесь  предусмотрены холл для посетителей,  кабинет приёма, процедурный кабинет, смотровой, перевязочная, а также ряд технических помещений. Одно из главных новшеств – возможность подключения рентгенологического оборудования.

По словам специалистов, здесь имеются все условия для работы выездных врачебных бригад центральной районной больницы и краевых учреждений здравоохранения. Также в будущем на базе ФАПов планируется открытие аптечного пункта.

«После завершения строительства начнутся работы по подключению уже построенных ФАПов к инженерным коммуникациям. После чего можно рассчитывать на получение сельскими амбулаториями санитарно-эпидемиологического заключения и лицензии на медицинскую деятельность», - сообщил вице-губернатор Павел Серебряков, который контролирует все процедуры по вводу в эксплуатацию ФАПов.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: строительство  здравоохранение  ФАП  приморье 



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