В Приморье все муниципальные медучреждения получат краевую прописку

С 1 января 2012 года все муниципальные учреждения здравоохранения, расположенные на территории Приморского края, передаются в краевое подчинение и будут финансироваться из краевого бюджета. Для чего это делается и как отразится на пациентах?

Передача полномочий в сфере здравоохранения на региональный уровень предусмотрена Федеральным законом от 29.11.2010 N 313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». С будущего года ранее возложенные на органы местного самоуправления полномочия по организации оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, медицинской помощи женщинам во время беременности и родов закрепляются за органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Впрочем, условие это необязательное – субъектам РФ предоставляется возможность делегировать отдельные государственные полномочия в начальном звене медицины муниципалитетам.



Но в Приморье решили выполнить

рекомендации федерального центра

в полном объеме.



Таким образом, все 110 существующих в крае муниципальных медучреждений с нового года станут краевыми.

Зачем это нужно?

- Делается это для того, чтобы уравнять качество и доступность бесплатной медицинской помощи для всех граждан вне зависимости от места жительства, - прокомментировал «ЗР» руководитель Департамента здравоохранения администрации Приморского края Владимир КУЗНЕЦОВ. – Есть муниципальные образования, которые уделяют достаточное внимание здравоохранению. Например, Уссурийск, где построена новая поликлиника, отремонтированы стационары. Иное дело – прилегающие к Уссурийску районы (Хорольский, Михайловский и др.). Там уровень медицинской помощи значительно ниже, но жители сел и поселков не могут воспользоваться услугами лечебной базы Уссурийска. Житель Хороля или Михайловки может поехать лечиться во Владивосток, в краевую больницу, а в Уссурийск – нет. Потому что муниципальная больница предназначена для лечения собственных жителей, а не иногородних.

Руководители муниципалитетов поддерживают решение крайздрава и не прочь снять с себя заботу об оказании медуслуг гражданам. Однако полностью отстраниться от проблем здравоохранения не получится. В законе есть такая строка - «создание условий для оказания первичной медико-санитарной помощи». Что под этим подразумевается, никто точно сказать пока не может.

Обещают, что передача полномочий повлечет за собой перераспределение доходных источников в пользу краевого бюджета. Однако не ясно, сколько муниципальные бюджеты потеряют в абсолютных цифрах.

«За» и «против»

Некоторые из опрошенных «ЗР» руководителей муниципальных медучреждений не видят в очередной пертурбации в здравоохранении ничего хорошего. «Идея продиктована введением единых стандартов оказания медицинской помощи, – объяснил свой скепсис один из них на условиях анонимности. – Иными словами, предполагается, что пациентов должны лечить одинаково и во Владивостоке, и в самом отдаленном районе края. Но это невозможно в силу понятных причин – уровень оснащенности больниц и специалистов несопоставим. Поэтому с переходом муниципальных медучреждений Владивостока в ведение края, скорее всего, произойдет уравниловка.



Однако не отсталые больницы подтянутся

до уровня «продвинутых» (на это не хватит

денег), а передовые медучреждения,

попав в общий котел, опустятся

до районных клиник».

Но есть и немало сторонников передачи полномочий субъектам. Они полагают, что у региона больше финансовых возможностей, чем у муниципалитетов. И лечебные учреждения от этого только выиграют. Что касается рядовых врачей, то, по их словам, для них нет разницы, в чьем ведении будет находиться медицинское учреждение. Не суть важно это и для пациентов.

Меньше, но крупнее

В текущем году расходы муниципальных бюджетов на здравоохранение составляют 3,298 млрд рублей. В 2012 году, когда муниципальные медучреждения начнут финансироваться из краевого бюджета, на эти цели планируется выделить 3,5 млрд рублей.

Кроме того, в рамках программы модернизации здравоохранения в 2011-2012 годах из федерального бюджета предусмотрены дополнительные средства в 2,475 млрд рублей на оснащение оборудованием и капитальный ремонт лечебных учреждений, на базе которых будут созданы 53 межрайонных центра для оказания специализированной помощи по следующим профилям: нарушения мозгового кровообращения, пульмонология, кардиология, онкология, травматология, медицинская помощь женщинам и детям.

Такие центры появятся на 11 территориях: в Арсеньеве, Артеме, Владивостоке, Дальнегорске, Дальнереченске, Кавалерово, Лесозаводске, Находке, Партизанске, Спасске и Уссурийске. Разумеется, уровень оснащенности специализированного центра несоизмеримо выше, чем районной больнички. Да и с кадрами, надо надеяться, будет получше. Вот только поездка к доктору за сотню километров может оказаться накладной для семейного бюджета или роковой для больного.

- Реорганизация здравоохранения направлена на то, чтобы денежные средства расходовать эффективно, а не «размазывать» их по всем больницам, как манную кашу по тарелке. В небольшом поселке следует оставить экстренную и первичную помощь, а специализированную - сосредоточить в межрайонных центрах. Но все ныне существующие ФАПы (фельдшерско-акушерские пункты) будут не только сохранены, но и дооснащены медицинским оборудованием, - заверил Владимир Кузнецов и попутно опроверг слухи о том, что край якобы закрыл ряд лечебниц. - Ни одного лечебного учреждения нами закрыто не было. А вот некоторые муниципалитеты такие попытки делают, чтобы не передавать нам медучреждение и оставить здание на своем балансе.

Поводом для кривотолков послужила реорганизация 42 краевых учреждений здравоохранения, после которой их осталось 27. Но, по словам руководителя крайздрава, имело место не закрытие, а укрупнение лечебных учреждений. Все доктора остались на своих местах, под сокращение попали 43 человека: главные врачи, главные бухгалтера, начальники отделов кадров… Укрупнение учреждений здравоохранения идет в Находке, Арсеньеве, Уссурийске. На очереди – Владивосток.

Кстати, об очередях. Больше всего жалоб у пациентов владивостокских поликлиник - на невозможность попасть к узкому специалисту и на диагностические исследования, например УЗИ, куда приходится записываться за месяц вперед. Сложно пройти флюорографию и сделать рентгеновский снимок – аппараты работают до обеда, а затем – «на замок». То же самое – процедурные кабинеты.

- Нередко случается, что дорогостоящее оборудование простаивает без дела либо работает с неполной нагрузкой, - соглашаются в крайздраве. – Связано это с нехваткой специалистов. Получается, что, поработав пару часов в одной поликлинике, он едет в другую. Объединением учреждений мы пытаемся добиться, чтобы и оборудование, и узкие специалисты работали полный день. Пусть он сидит в одной поликлинике, а пять других направляют к нему пациентов, зато пациент будет уверен, что он попадет на прием в день обращения, а не две недели или даже месяц спустя. Таким образом, мы сэкономим людям время.

Куда спешим?

Процесс передачи собственности «из рук в руки» требует времени, а до конца года осталось меньше трех месяцев. Между тем муниципалитетам необходимо принять решения о передаче имущественных комплексов в государственную собственность края, а местным парламентариям – утвердить их. Фактически придется менять систему финансирования здравоохранения. А это связано с принятием бюджетов на 2012 год.



Организаторы реформы утверждают, что

в медучреждениях изменения не почувствуют,

заработная плата у работников не уменьшится.



Однако такая поспешность в перераспределении полномочий по оказанию медицинской помощи - без широкого обсуждения с медиками, органами местного самоуправления и общественными организациями - вызывает недоумение.

Также спешно разворачивался национальный проект «Здравоохранение» к прошлым выборам президента. Тогда собирались в сжатые сроки возвести в регионах страны 15 федеральных высокотехнологичных медицинских центров. Один из них - травматологии и ортопедии - во Владивостоке, который так и не был построен. Теперь правительство обещает, что в следующем году на уже готовом фундаменте начнется строительство перинатального центра для оказания помощи беременным, роженицам и новорожденным.