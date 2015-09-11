Инвалиды Приморья выступили на уникальном концерте

В Приморье состоялся уникальный концерт, где жители края с ограниченными возможностями здоровья смогли продемонстрировать свои таланты. Как сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, в мероприятии принял участие директор департамента внутренней политики Александр Плотников.

В своем выступлении Александр Плотников отметил, работа по взаимодействию краевой власти с Приморской организацией Всероссийского общества инвалидов ведется на протяжении многих лет. Людям с ограниченными способностями здоровья уделяется большое внимание и поддержка, в том числе финансовая.

«В Приморском крае проживает 125 тысяч людей с инвалидность. Многие из этих людей на самом деле талантливые личности, которые поют, играют на музыкальных инструментах, рисуют, занимаются декоративно-прикладным творчеством. Задача органов власти и общества в целом – поддержать интересы этих людей, дать им возможность реализоваться и проявить свои способности», – отметил директор департамента.

Внимание присутствующих Александр Плотников акцентировал на субсидиях, которые краевые организации инвалидов имеют возможность получать от Администрации Приморского края ежегодно.

«Из краевого бюджета ежегодно предоставляется субсидия на частичное возмещение расходов по реализации общественно полезной программы. На эти деньги проводятся фестивали, спортивные мероприятия, конкурсы, выставки и концерты для людей с ограниченными способностями здоровья», – акцентировал он.

Отметим, в концерте приняли участие представители краевых обществ инвалидов со всего Приморского края. В рамках программы также состоялась выставка декоративно-прикладного творчества людей с инвалидностью. Большинство работ были посвящены празднованию 70-летия окончания Второй мировой войны и морской тематике.

После концерта Александр Плотников провел встречу с председателями Приморской организации Всероссийского общества инвалидов. Директору департамента рассказали об актуальных проблемах приморцев с инвалидностью. Большое внимание было уделено обеспечению транспортом.

«Мы внимательно следим за тем, чтобы права людей с ограниченными способностями ни в чем не ущемлялись. Проблему с транспортом будем решать. В частности, в Единый день голосования, 13 сентября, главы муниципалитетов получили указания решить вопрос доставки инвалидов на избирательные участки», – отметил директор департамента.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.