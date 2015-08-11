"Забота" путешествует по краю

Медицинский автопоезд «Забота» продолжает свое так нужное людям путешествует по краю. Его задача - побывать в самых глухих уголках сельской местности, где не хватает врачей, медперсонала, нет современного оборудования. После Новосысоевки и Варфаломеевки Яковлевского района мобильная клиника на колесах побывала в селах Чугуевского, Кавалеровского и Ольгинского районов. Всего за полтора месяца 16 врачей краевых медучреждений посетят 18 районов края. Услугой автопоезда уже воспользовались несколько тысяч приморцев.

Медицинская помощь оказывается бесплатно, за счет краевого бюджета. Автопоезд состоит из 4 мобильных клиник, оборудованных диагностическим и лабораторным оборудованием. Есть рентген-аппарат, УЗИ и многое другое. В составе бригады врачей - специалисты поликлиники № 1 г. Владивостока. Это терапевт, кардиолог, эндокринолог, невролог, хирург, офтальмолог, гинеколог, лор и другие. Врачи не только консультируют и проводят обследование: при необходимости они направляют на дальнейшее лечение в клиники краевого центра. Один врач автопоезда принимает за день - с 9 до 18 часов - более 200 пациентов. Но при необходимости врачи ведут прием до победного конца, до последнего желающего попасть на прием. Только за два дня в п. Рудный Кавалеровского района, где была первая остановка поезда в районе, специалисты приняли более 400 человек. Диагностика заболеваний на ранних стадиях, плановый прием и обследование - вот цели клиники на колесах.





В Кавалеровском районе 2 и 3 июля прием велся в п. Рудный, 4-5 июля - в с. Устиновка, 6-7 июля - в п. Горнореченск. Автопоезд везде останавливался на территориях школ. Прием специалисты вели в порядке живой очереди, а также по предварительной записи. В означенные села народ приезжал на своих машинах и из соседних сел и поселков.

«Для меня - это своевременная возможность попасть на прием к неврологу,- рассказала 64-летнеяя жительница п. Горнореченск Мария Давыдкова.- К узким специалистам - глазнику, невропатологу, эндокринологу,- попасть на прием у нас в Кавалерово очень сложно…». Ей вторит односельчанин, 50-летний Павел Якубов.- «Я в порядке живой очереди только здесь попал на прием к офтальмологу. Выписал себе новые очки. Проверил зрение. Очень доволен».

Всего планируется запустить три таких автопоезда по Приморью.

Кроме того, в Приморском крае начинается флюорографическое обследование лиц без определенного места жительства. Как сообщили в департаменте здравоохранения, первое такое мероприятие уже прошло в Уссурийске. В акции приняли участие 45 человек из группы риска, в том числе 20 человек без определенного места жительства.

«В 2015 году Правительство впервые включило в планы снижения смертности по туберкулезу мероприятия по работе с пациентами, находящимися в группах социального риска. Среди них - лица без определенного места жительства, больные психиатрическими заболеваниями, наркозависимые и люди, освободившиеся из мест лишения свободы», - сообщил директор департамента Андрей КУЗЬМИН.

Мероприятие, направленное на выявление туберкулеза, прошло в Уссурийске при поддержке епархии.

«Обследование прошли 45 человек, из которых 20 - бездомные. У трех из них уже ранее был туберкулез, но сейчас люди не представляют опасности для окружающих. Однако им рекомендовано посещать фтизиатра раз в полгода. Еще у двух медики заподозрили заболевание и уже направили в стационар для прохождения лечения», - рассказала главный врач краевого противотуберкулезного диспансера №1 Светлана КРАЙНИК.

До конца года специалисты хотят провести еще четыре таких акции, в том числе и в пригороде Уссурийске.

Отметим, что проект «Автопоезд «Забота» создан по инициативе Губернатора края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО. Его задача - сделать доступнее высококвалифицированную медицинскую помощь для жителей отдаленных сел.

Как подчеркнул вице-губернатор Павел СЕРЕБРЯКОВ, автопоезд «Забота» будет посещать все районы края, и доедет до самых отдаленных сел.

«Эта акция не случайная и не разовая. Ее цель - помочь жителям края выявить возможные заболевания, назначить своевременное лечение, а значит дать возможность на дальнейшую здоровую жизнь. Работу в этом направлении мы продолжим и дальше», - акцентировал заместитель главы региона.

В краевом здравоохранении сегодня происходят значительные изменения, связанные с новшествами в техническом оснащении, долгожданном капремонте лечебных учреждений, открытии новых кабинетов и многом другом.

Так, жители отдаленных сел Шкотовского района смогут пройти обследование, получить результаты, а также в случае необходимости, получить оперативную консультацию врача центральной больницы в ФАПе. С комплектами для теле-ЭКГ будут работать фельдшеры и терапевты.

Сейчас телемедицинские технологии реализуются на всех восьми ФАПах Шкотовского района, в том числе и в пяти новых фельдшерско-акушерских пунктах, установленных по инициативе Губернатора Приморья Владимира Миклушевского.

Отметим, с прошлого года в Приморском крае началось внедрение системы дистанционной передачи данных ЭКГ.

Как подчеркнул вице-губернатор Павел Серебряков, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в крае все еще остается на высоком уровне. Большинство смертельных случаев происходит на догоспитальном этапе.

Кроме того, седьмое первичное сосудистое отделение (ПСО) открыто в начале июля в Приморском крае. Оно работает на базе первой городской больницы Артема.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, в зону ответственности ПСО входит весь Артемовский городской округ, а также два крупных муниципальных района края – Надеждинский и Шкотовский.

«В случае, если пациентам с этих территорий требуется специализированная кардиологическая помощь, их немедленно доставляют в Артем. Следующий уровень помощи находится во Владивостоке – это региональный сосудистый центр на базе краевой клинической больницы №1», – пояснил директор департамента здравоохранения Андрей Кузьмин.

Напомним, что в 2013 году были открыты ПСО на базе городских больниц Уссурийска, Находки, Арсеньева и Спасска-Дальнего. В 2014 году отделения запустили в Дальнереченске и Дальнегорске. Одни из современнейших комплексов - ангиографы - работают в первой больнице Владивостока и в Находке.

Татьяна КУРОЧКИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.