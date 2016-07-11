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Приморцу требуется срочная помощь
Илья Ожерельев – молодой человек, который занимается развитием туризма и активного отдыха в Приморье. Его новый проект – бухта "Веселка" в Дунае. Но страшный диагноз – злокачественная опухоль мозга 3 степени ставит под вопрос не только реализацию этого проекта, но и его дальнейшую жизнь.
Впервые болезнь проявила себя в ноябре 2015 года. После эпилептического припадка Илье был поставлен страшный диагноз – рак мозга. Первую операцию Илье провели в Корее, которая прошла удачно - опухоль удалили полностью и без осложнений. Окончательный диагноз после биопсии - олигоастроцитома головного мозга третьей степени.
После ему провели полный курс лучевой терапии в России. Врачи обещали: будет жить. И до мая включительно МРТ давало картину улучшения. Но неожиданно для всех, в конце июня у Ильи случился страшный множественный припадок, в результате которого он чуть не погиб от остановки дыхания. На новых КТ отмечается рецидив. В редких случаях бывает, что опухоль вместо того, чтобы исчезать после лучевой терапии, дает бурный рост. К сожалению, заранее это спрогнозировать было невозможно.
Вот что пишет сам Илья: "Эта болезнь страшная и беспощадная, но я буду бороться изо всех сил. Я так хочу и верю, что у меня еще получится создать семью, воплотить в жизнь свои мечты и идеи, общаться с моими друзьями и принести пользу обществу!"
Сейчас требуется биопсия и повторная операция. В противном случае прогнозы неблагоприятные. В Корее ему готовы оказать помощь. Сумма операции и биопсии составляет от 43 000 до 65 000$ (от 2 млн 740 тыс. рублей до 4 млн 200 тыс.) в зависимости от того, как будет проходить лечение. Таких денег после первой операции ни у него, ни у его семьи, к сожалению, нет.
До 20 июля Илья необходимо собрать недостающие средства. Подарить ему жизнь может только доброта людей!
Карта Сбербанка (рублевая):4276 5000 2667 5171
Получатель: Ожерельев Илья Сергеевич
Номер счета: 40817810650004710044
Наименование банка получателя: ОТДЕЛЕНИЕ N8635 СБЕРБАНКА РОССИИ Г.ВЛАДИВОСТОК
БИК: 040813608
Корр. счёт: 30101810600000000608
ИНН: 7707083893
КПП: 272143001
Карта Сбербанка (долларовая):4276 5000 2594 2689
Реквизиты банка:
Владелец: Ожерельев Илья Сергеевич
Номер счета: 40817840850000111310
Наименование банка получателя: ОТДЕЛЕНИЕ N8635 СБЕРБАНКА РОССИИ Г.ВЛАДИВОСТОК
БИК: 040813608
Корр. счёт: 30101810600000000608
ИНН: 7707083893
КПП: 272143001
Яндекс кошелек: 41001661315284
Все документы, подтверждающие заболевание, имеются в редакции газеты «Золотой Рог» и могут быть предоставлены по требованию.
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