Я бы в медики пошел, пусть меня поддержат…

В преддверии Дня медицинского работника газета «Золотой Рог» решила напомнить читателям о льготах, которые положены в регионе сотрудникам сферы здравоохранения

Кадровый вопрос остается на сегодняшний день одним из самых приоритетных в приморском здравоохранении. «Не зря кадровый вопрос является одним из восьми федеральных национальных проектов, - рассказал директор департамента здравоохранения администрации Приморского края Виктор ФИСЕНКО. - Ситуация в Приморье довольно сложная. Здесь необходимо принимать ряд кардинальных мер. Губернатором Приморского края инициированы и приняты изменения в краевой закон, где установлены пять мер социальной поддержки. В этом году краевые учреждения пополнились 23 специалистами».

В рамках госпрограммы «Развитие здравоохранение Приморского края» на 2013-2021 годы работа по привлечению специалистов ведется по нескольким направлениям. Одно из них - реализация программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Также, в этом году начала действовать система социальной поддержки медицинских работников и масштабная работа по выстраиванию эффективных связей между выпускниками медицинских учебных заведений и лечебно-профилактическими учреждениями региона.

Земский доктор

Медицинским работникам, участвующим в программах, предоставляются единовременные компенсационные выплаты – по 1 миллиону рублей врачам и по 500 тысяч рублей фельдшерам. На эти цели по региональному проекту «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Приморского края квалифицированными кадрами» предусмотрено 43,5 миллиона рублей в федеральном бюджете и 29 миллионов рублей – в бюджете региона. Сейчас в законопроект вносятся изменения, которые предусматривают отмену возрастного ограничения в 50 лет при осуществлении единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, прибывшим на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа, города с населением до 50 тысяч человек.

Пять дополнительных мер

По инициативе губернатора Олега Кожемяко в этом году к зарплате молодых специалистов прибавились пять мер социальной поддержки. С 1 января 2019 по 31 декабря 2024 года сотрудникам региональных учреждений здравоохранения Приморского края полагаются:

- единовременная денежная выплата («подъемные») – от 500 до 700 тысяч рублей в зависимости от района, врачам-специалистам при трудоустройстве на вакантные должности в амбулаторное звено медицинских организаций, 300 тысяч рублей – фельдшерам при трудоустройстве в ФАПы и на станции скорой помощи, 200 тысяч рублей – медицинским сестрам при первичном трудоустройстве в амбулаторное звено медицинских организаций;

- компенсация оплаты ЖКХ: 100% – на селе, 1 535 рублей – в городах в домах с центральным отоплением, 535 рублей – в городах в домах без центрального отопления;

- 100%-ная компенсация расходов за наем жилого помещения, но не более 20 тысяч рублей в месяц – врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу в течение пяти лет работы в медицинской организации;

- ежемесячные выплаты – 10 тысяч рублей молодым врачам-специалистам, трудоустроившимся в медицинские организации в течение одного года после окончания обучения в вузе, до достижения пятилетнего стажа непрерывной работы по специальности, 10 тысяч рублей – дополнительно всем врачам-специалистам в районах, приравненных к Крайнему Северу;

- Работники амбулаторно-поликлинического звена будут получать по 3000 рублей за каждый «впервые выявленный случай злокачественного новообразования на ранних стадиях (I и II)». Выявление должен подтвердить врач-онколог по месту жительства или в краевом онкодиспансере.

Льготная ипотека

По программе льготного ипотечного кредитования «Доступная ипотека», бюджетники – учителя, врачи и сотрудники учреждений культуры – могут получить ипотечный займ от 5,5%. Эта программа разработана Корпорацией развития жилищного строительства края по поручению руководства региона, чтобы обеспечить жильем работников бюджетной сферы и привлечь в муниципалитеты новые кадры.

Первый ипотечный продукт предполагает выдачу займов учителям, врачам и сотрудникам учреждений культуры под процентную ставку от 5,5%. В 2019 году планируется выдать 400 таких льготных кредитов. Второй продукт предполагает поддержку молодых врачей и учителей – выпускников, окончивших университет, не имеющих стажа работы и стабильного дохода. Планируется, что они смогут оформить ипотечный кредит без стартового капитала. Компенсировать стоимость первоначального взноса предполагается за счет краевого бюджета. Проектом программы предусмотрена возможность приобретения квартир как в строящихся, так и в готовых домах. Предполагается, что минимальная ставка по кредиту составит 5,75%, максимальная – 6,25%.

На фото: Кадровый вопрос остается на сегодняшний день одним из самых приоритетных в приморском здравоохранении, поэтому всех желающих поработать в регионе встречают с распростертыми руками.

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