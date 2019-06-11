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"Все проблемы в голове у курильщика"
Казалось бы, XXI Век на дворе, а многовековая зависимость человека от табака до сих пор не изжита…
Заведующий амбулаторно-поликлиническим отделением ГБУЗ «Краевой наркологической диспансер» Игорь КОВАЛЕВ рассказал газете «Золотой Рог» о вреде пассивного курения, опасности электронных сигарет и причинах, по которым люди бросают курить.
Игорь Ковалев окончил ТГМУ по специальности «лечебное дело». Начал работать врачом психиатром-наркологом. Лечением зависимостей занимается более 20 лет, кандидат медицинских наук.
- Игорь Анатольевич, мы много слышим об опасности курения, но как-то быстро привыкаем к подобным предупреждениям… И все же, давайте напомним читателям чем опасна эта, не побоюсь этого слова, зараза?
- Курение опасно тем, что оно создает проблемы со здоровьем у человека. Существует три основных повреждающих фактора. Первый – высокая температура от сигареты. Она создает повреждения слизистой рта, ресничек, которые защищают организм от внешне-молекулярной среды. Когда они сгорают, открывается проход для грязи, пыли, и увеличиваются очаги инфекции. Человек чаще начинает болеть простудными и инфекционными заболеваниями. Второй – смолы, которые имеются в табаке, скатываются по дорожкам, где защитные реснички сожжены, и утолщают стенки бронхов, альвеол. При этом уменьшается поступление кислорода в организм и возврат углекислого газа. Происходит окисление в организме, что создает среду для развития определенных заболеваний, а сужение бронхов уменьшает доступ к поступлению кислорода в организм. Третий фактор – вредные, ядовитые вещества, которые провоцируют онкологию. Некоторые исследования показывают, что в то время, когда не было курения, онкопатологий было резко меньше. Широкое распространение табака привело к тому, что онкологическая проблема стала острее. На примере публичных людей мы можем увидеть, что в пятьдесят лет у тех, кто курит, начинаются серьезные проблемы со здоровьем.
- А в чем вред пассивного курения?
- Если курят рядом с вами, то вы получаете все те же негативные факторы, кроме высокой температуры. Ваши защитные реснички в безопасности, чего не скажешь об организме. Если просто запах со стороны, то это осадок и остатки ядовитых веществ, которые будут формировать те же проблемы, что и у курильщиков.
- Сейчас появились различные электронные сигареты, устройства для тления табака, а не горения. Чем вредны эти изобретения?
- В этот список можно включить и кальяны. У них отсутствует один фактор повреждения – горячая температура. Но создается другой вредный фактор – многоразовость использования. Сигарету ты покурил и выкинул, а эти устройства используешь ежеденевно, по несколько раз. Кто их правильно дезинфицирует? Никто, ведь если делать полноценную обработку, то придется засыпать устройство хлоркой. В результате использования все ядовитые вещества оседают в этих трубках или вейпах. Картриджи, которые стоят в электронных сигаретах, состоят из химических компонентов. Они тоже негативно воздействуют на организм.
- Легко ли помогать людям избавиться от этой, вполне легальной, зависимости?
- Табачная зависимость соответствует всем признакам зависимости. Она имеет форму систематического потребления, абстинентный синдром, тягу к потребляемому веществу. Но с точки зрения подходов к зависимостям, они все разные. Табачная зависимость, по сравнению с другими видами, менее выражена. Конечно, люди говорят, что она тяжелая и самая невыносимая, но она не идет ни в какое сравнение с наркотической зависимостью. Те рефлекторные моменты, за которые цепляется табак, - низкой силы. Вся мощь влечения рождается в голове курильщика. Она и формирует в сознании сказку о том, как сложно избавиться от табака. На снятие абстиненции у наркозависимых меня вызывают частенько, а к курильщикам еще ни разу. Как только возникает необходимость не курить, люди быстро бросают свою привычку. Они не курят при длительном перелете, в больнице, при серьезном заболевании. С ними не происходит ничего страшного после этого. Явления абстиненции, которые вызывает табак: раздражительность, бессонница, сухость во рту. Но это настолько не критично, что невозможно серьезно рассуждать о сложности отказа от табака. Это просто привычка, которую можно заменить другими привычками. Для большинства курильщиков сигарета помогает убить время или поболтать с коллегами в курилке. Когда начинаешь менять привычки, перестраивать свое расписание, то бросить становится гораздо легче.
- Как проходит процесс лечения?
- Человек приходит на первичную консультацию, мы разъясняем ему, как проходит программа. Основной акцент стоит на том, что терапию проводим амбулаторно, с подходом «трех мишеней». Первая – медикаментозная терапия, которая подавляет влечение к никотину и нормализует состояние организма. Вторая – элементы рефлексотерапии, применение игло- и лазеротерапии. Воздействие на рефлекторные точки позволяет улучшить состояние человека и снизить негативные вегетативные реакции. Третья – психотерапия, направленная на отказ от курения. Воздействие на все мишени позволяет человеку отказаться от вредной привычки без стресса. Длительность программы – от недели до двух. Каждый день человек приходит на прием и процедуры.
- Сколько лет действует эта программа во Владивостоке?
- Мы занимались этим все время существования диспансера. Сейчас это поддерживается и государством. В рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2021 годы все обратившиеся могут получить эту помощь на бюджетной основе. Нужен только паспорт и желание.
- Почему люди бросают курить? Какие причины лидируют?
- Основная причина – проблемы со здоровьем. Человек чувствует, что он сдает по сравнению со своими ровесниками. У него начинают формироваться хронические заболевания. Это и становится мощным толчком для избавления от зависимости. На втором месте – желание устроиться в определенную компанию. Часть организаций начинает принимать на работу только некурящих. Молодые корпорации, ориентированные на технологии будущего, хотят видеть сотрудников, ведущих здоровый образ жизни. Оформляется это через корпоративный договор, и неупотребление табака является одним из условий принятия на работу.
- Кто бросает курить?
- Люди среднего возраста, ближе к старшему, в основном. К нам чаще всего обращаются люди, которые уже проходили какие-то программы лечения на коммерческой основе. Общая статистика говорит, что в стране курят около 30 % населения. Из них 60-70 % - мужчины.
- Различаются ли степени табачной зависимости?
- Пагубное употребление – это когда человек эпизодически что-то употребляет. Начальный формат зависимости – человек курит регулярно, но в какие-то моменты может отказаться от этой привычки. Вторая стадия – основная масса курильщиков, которые первым делом выкуривают сигаретку с утра. У этих людей формируются явления абстинентного синдрома. Эта стадия длится от 20 до 40 лет. Третья стадия – последствия употребления, то есть формирование сопутствующих заболеваний.
- Меняется ли число курильщиков в Приморском крае?
- Лет 10 назад курящих было около 50-60 % населения. У нас был профилактический центр, который занимался исследованиями. Тенденция табачного курения в России повторялась и в Приморском крае. За эти 10 лет появились законы об обороте табака, запрете курения в общественных местах, началась пропаганда здорового образа жизни. Все это сыграло свою роль, и на 30 % сократилось количество курящих. Эта ситуация вечно динамична. Корпорации, которые производят табак, тоже ведь работают. Когда человек попал в табачную зависимость, из нее выходят по чуть-чуть. Кто-то вылечился, кто-то умер, так и отпадают. Но идет поток новых входящих поколений. Разве будет интересовать здоровье восемнадцатилетнего подростка? Нет, оно интересует тех, кто уже начинает сталкиваться с проблемами. Если не продолжать создавать условия для ЗОЖ: парки, зоны без табака, то сможем удержать молодежь от потребления табака. Если нет, то вновь может появиться большое число курящих. Эту тенденцию понимают не все, к сожалению.
- Как много людей обращается за помощью к вам?
К нам в месяц обращается 15-40 человек. На консультации приходит гораздо больше. Все желающие могут к нам попасть. Никому не отказываем. Более того, вы можете обращаться к нам столько раз, сколько необходимо.
- Что вы считаете самым важным в процессе отказа от курения?
- Один из важных компонентов – психологическая составляющая курильщика. Все легенды, сказки и мифы о табаке составляют психологическую основу табачной зависимости. Именно психологическая работа позволяет получить объективное представление о табачной зависимости и найти психологические моменты, которые привели к употреблению табака. Поведенческая психотерапия направлена на изменение поведения, связанного с потреблением табака. Люди могут и сами бросить курить. Нужно просто включить волевой ресурс и поменять свое поведение. Если не поменять поведение, то выйдет следующая ситуация: «старую одежду сбросил, а новую не надел». Новую привычку необязательно нести всю жизнь, но, как элемент терапии, она может помочь.
Работают и никотиновые пластыри, магические кодировки, книжки «как бросить курить». Разным людям они дают результат. У каждого человека своя структура мышления, мы все уникальны. Под разные механизмы мышления нужны разные подходы. С каждым новым подходом все больше шансов, что население в целом будет оздоравливаться. Результат зависит не только от специалиста. Без желания курильщика ничего не получится.
- Есть ли в вопросах курения наследственность?
- Все зависимости имеют наследственный и генетический факторы. Информация содержится в геноме и на уровне поведения, связанного с зависимостями. Существует опасность, когда родители курят при ребенке или во время беременности. Вредные компоненты попадают в кровь и повреждают клетки зародыша. Курение – один из факторов бесплодия. У определенной части детей с проблемами здоровья кто-то из родителей курил.
ВОПРОС РЕБРОМ
- Сейчас появились различные электронные сигареты, устройства для тления табака, а не горения. Чем вредны эти изобретения?
- В этот список можно включить и кальяны. У них отсутствует один фактор повреждения – горячая температура. Но создается другой вредный фактор – многоразовость использования. Сигарету ты покурил и выкинул, а эти устройства используешь ежеденевно, по несколько раз. Кто их правильно дезинфицирует? Никто, ведь если делать полноценную обработку, то придется засыпать устройство хлоркой. В результате использования, все ядовитые вещества оседают в этих трубках или вейпах. Катриджи, которые стоят в электронных сигаретах, состоят из химических компонентов. Они тоже негативно воздействуют на организм.
На фото: Заведующий амбулаторно-поликлиническим отделением ГБУЗ «Краевой наркологический диспансер» Игорь Ковалев: «Табачная зависимость соответствует всем признакам зависимости. Она имеет форму систематического потребления, абстинентный синдром, тягу к потребляемому веществу».
Фото автора
Мария ПУШКАРЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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