Здоровье на экспорт

В Приморье динамично развивается въездной медицинский туризм

За последние годы Приморский край достиг больших успехов в развитии туризма. Регион вошел в число российских лидеров по привлечению иностранных туристов. За четыре года иностранный турпоток вырос в 4 раза и составил чуть более полумиллиона человек, поток российских туристов вырос более чем в 2 раза, до 3,5 миллионов человек. Открытие на Дальнем Востоке клиник и медицинских центров федеральных медицинских сетей повысит качество медицинских услуг в макрорегионе и увеличит поток въездного медицинского туризма.

Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта провело анализ предоставления качества медицинских услуг на Дальнем Востоке. Было выявлено увеличение потока выездных медицинских туристов. Так, значительное число женщин направляется в Республику Корея для проведения операций в сфере репродуктивной медицины. Открытие новых медицинских центров мирового уровня и привлечение на Дальний Восток крупных федеральных медицинских сетей позволит не только остановить поток выездного медицинского туризма, но и, наоборот, привлечет иностранных туристов, прежде всего из Китая, граждане которого заинтересованы в качественном медицинском обслуживании.

Любой анализ за ваши деньги

«Один из восьми национальных проектов называется экспорт медицинских услуг», - объяснил Директор департамента здравоохранения администрации Приморского края Виктор ФИСЕНКО. - У нас есть целевые показатели, по которым мы раз в полгода будем отчитываться. Это достаточно важное направление, потому что создает привлекательность региону.

Это дает возможность «показать товар лицом» нашим медицинским организациям. Стимулирует их развитие и внедрение новых медицинских технологий. Мы хотим развить и довести до нужного показателя качества те вещи, по которым нам необходимо подтянуться. По итогам 2018 года мы уделили большое внимание тем платежам наших граждан, которые получили медицинскую помощь за пределами нашего региона. Мы вычленили направления, за которыми они едут, и проводим сейчас работу по ним. Мы предпримем меры, чтобы развить эти виды помощи здесь».

Техника с приставкой «супер»

Оснащение медицинских организаций в Приморском крае новейшим оборудованием – одно из важных направлений развития здравоохранения. Его закупают для тех областей медицины, которые пользуются повышенным спросом местных и иностранных граждан. Это ЭКО, стоматология, диагностика и лечение онкологии. Также, согласно Национальным проектам последних лет, в Приморье - развитая система оказания услуг лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Один из передовых центров оказания медицинской помощи – медицинский центр ДВФУ. В его структуре 17 лечебно-диагностических центров по различным профилям, среди которых есть такие важные для Приморья направления, как реабилитация и лучевая диагностика. Основные профили, по которым оказывается реабилитационная помощь: травматология, нейрохирургия, кардиохирургия, реабилитация при заболеваниях органов мочеполовой сферы, реабилитация онкопациентов, профилактика и реабилитация в педиатрии. Компания «Швабе», которая входит в состав госкорпорации «Ростех», намеревалась создать на базе Дальневосточного федерального университета центр ядерной и протонной медицины.

Сообщалось, что первый этап проекта будет направлен на создание полнофункционального модульного центра позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии (ПЭТ/КТ) на базе действующего ПЭТ/КТ-отделения Медицинского центра ДВФУ. В рамках второго этапа «Швабе» намерено построить в Приморье центр протонной терапии пропускной способностью более тысячи пациентов в год, а также новый синхротрон на острове Русский. В сентябре 2017 года на третьем Восточном экономическом форуме администрация Приморского края подписала с госкорпорацией «Росатом» концессионное соглашение о создании Центра ядерной медицины на острове Русский. Согласно документу, ООО «АтомМедТехнолоджи -Дальний Восток» (АМТ-ДВ) - проектная компания, находящаяся в управлении АО «Русатом Хэлскеа» (медицинский интегратор Госкорпорации «Росатом») в течение 5 лет спроектирует, построит и оснастит Центр ядерной медицины специализированным современным оборудованием, подготовит персонал и запустит центр в эксплуатацию.

Интерес соотечественников

Первым резидентом СПВ, который начал работать в сфере медицины, был ООО «Центр детского здоровья». Новый медицинский центр открылся во Владивостоке около года назад и стал одним из первых проектов, профинансированных в рамках программы «Доступный кредит для МСП», реализуемой Фондом развития Дальнего Востока совместно с банками-партнерами региона. Итогом этого сотрудничества стал детский медицинский центр «Аленка», который победил в конкурсе на лучший инвестиционный проект «Премия развития - 2019» в номинации «Лучший проект субъекта МСП».

На этом интерес соотечественников только усилился. В начале марта во Владивостоке состоялось открытие первой клиники Группы компаний «Мать и дитя». «Мать и дитя» Владивосток – это первая на Дальнем Востоке клиника федеральной медицинской сети, которая будет состоять из отделения ЭКО и поликлинического отделения. В настоящее время группа компаний «Мать и дитя» рассматривает возможность расширения своего присутствия на Дальнем Востоке. «Открытие клиники является еще одним шагом в последовательной реализации курса компании на создание широкой сети клиник и госпиталей по всей России. Сегодня ГК «Мать и дитя» представлена уже в семи федеральных округах страны», – сообщил генеральный директор ГК «Мать и дитя» Марк КУРЦЕР. Открывшийся во Владивостоке медцентр, в числе прочих услуг, будет проводить ЭКО по ОМС. Инвестиции в проект составили около 50 млн рублей. Клиника рассчитана на 20 тысяч приемов врачей и до 500 циклов экстракорпорального оплодотворения в год.

Инвестиции из заграницы

Взаимодействие региона с Японией, Республикой Корея и Китаем нашло своё отражение в инвестиции данных стран в регион. «Приморский край и Владивосток очень привлекательны для инвесторов, - отмечает Директор департамента здравоохранения администрации Приморского края Виктор ФИСЕНКО. - Это связано с тем, что Владивосток в декабре получил статус столицы Дальнего Востока. В ближайшее время мы будем наблюдать подъем экономики. Это будет прекрасный момент для инвестиций, строительства и открытия новых объектов. Департамент здравоохранения может констатировать, что частные компании довольно активно заходят на наш рынок. Одним из самых грандиозных проектов будет создание медицинских кластеров с привлечением иностранных компаний на Русском острове. Возможно, это будет проект в чем-то аналогичный «Сколково».

В начале марта Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) организовало бизнес-миссию российских компаний в Японию для обсуждения перспективных проектов в сфере бальнеологии и геронтологии. Темой обсуждения стали два проекта: реализация пилотного проекта строительства резиденций нового поколения для пожилых людей на Дальнем Востоке и создание на Камчатке бальнеологического комплекса с использованием опыта традиционных японских онсенов на термальных источниках. Российская делегация встречалась с руководством геронтологических центров «Welcare Shin-Yoshida» и «Tsushima Health Care & Welfare Group», компании «Medical Excellence JAPAN», Института развития Онсен, Токийского института геронтологии, национального центра гериатрии и геронтологии, федерации фармацевтических ассоциаций, представителями бальнеологических комплексов.

В начале апреля АНО АПИ организовало бизнес-миссию руководства одной из китайских фармкомпаний, которая планирует реализовать на Дальнем Востоке проект по строительству современного завода по производству антибиотиков. Завод позволит создать высокотехнологичные рабочие места и развить фармацевтические компетенции на Дальнем Востоке. Переговоры и работа с инвестором идут с февраля 2017 года. Это важный проект для Дальнего Востока, который может стать первым заводом по производству фармсубстанций. Проект направлен на импортозамещение и способствует реализации стратегии «Фарма-2020». Сейчас проработана большая часть технических вопросов, идет поиск площадки под производство.

Кадры уже в проекте

Иностранным партнерам интересно не только развитие проектов, но и инвестиции в кадры. 20 марта на территории ДВФУ было подписано соглашение о запуске совместных дополнительных образовательных российско-корейских программ в области медицины. Партнерами программ выступают ДВФУ, Massachusetts Institute of Innovation Asia Inc. (MII Asia) и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ). В рамках соглашения планируется не только реализация совместных дополнительных образовательных программы в области общественного здоровья и медицины, но и создание Академического департамента стоматологии и стоматологической клиники на базе ДВФУ, где смогут обучаться до 50 студентов, половина из которых - россияне. Преподавание будет вестись на английском языке, а выпускники получат двойной диплом ДВФУ и MII Asia.

К 2030 году в Приморском крае планируется существенно увеличить объемы медицинской помощи, оказываемой гражданам других стран медицинским центром Дальневосточного федерального университета. В первую очередь, жителям Китая и Южной Кореи. В рамках режима Свободного порта будут функционировать медицинские учреждения, оказывающие услуги по стандартам других государств. Приморский край сможет позиционировать себя как регион с развитой инфраструктурой здоровья для населения разных возрастов, а также иностранных граждан, желающих получить медицинскую помощь на территории России.

КСТАТИ

Электронная виза делает границы прозрачными

Благодаря мерам государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы, количество гостей, в том числе и иностранных, в регионе возросло. Развитию международного туризма способствует и внедрение электронных виз, которые сейчас доступны гражданам 18 стран.

Наибольший интерес к этому нововведению проявляют гости из Китая, Японии и Сингапура. В списке также значатся: Алжир, Бахрейн, Бруней, Индия, Иран, Катар, КНДР, Кувейт, Марокко, Мексика, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Тунис и Турция. Для того, чтобы стать гостем Свободного порта Владивосток, необходимо не позднее чем за четыре дня до визита оформить заявку на получение электронной визы на сайте МИД России. Она выдается бесплатно, без взимания консульского сбора.

На фото: В Приморье сегодня появляется оборудование, которое заставляет медиков чувствовать себя и инженерами, и программистами…

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