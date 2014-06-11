Спасать жизни приморцев будут не два, а три вертолета

Воздушный флот санитарной авиации Приморья в 2014-2015 годах может пополниться не двумя, а тремя вертолетами. Такое заявление сделал врио губернатора Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ в ходе ежегодного отчета перед депутатами краевого парламента.

Глава региона подтвердил, что администрация Приморья не отказывается от ранее озвученных планов по приобретению двух вертолетов санитарной авиации. Напомним, что ранее объявленный конкурс на закупку винтокрылых машин в конце мая был отменен и теперь готовится заново. По словам Владимира Миклушевского, приобрести вертолеты планируется до конца 2014 года, что позволит сделать медпомощь более оперативной и ежегодно спасать до 500 человеческих жизней.

- В то же время, мы понимаем, что край у нас большой, и двух вертолетов будет недостаточно, - добавил Владимир Миклушевский. – Поэтому край направил заявку в Минздрав, чтобы в следующем году появилась возможность приобрести еще один вертолет.

Также врио губернатора заявил о том, что в текущем году в селах края могут появиться еще 50 фельдшерско-акушерских пунктов. Решение об их закупке будет принято по итогам исполнения краевого бюджета за девять месяцев 2014 года.

Артем СТРОГИН. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото camoletik.ru.