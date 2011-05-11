Как сэкономить на импортных лекарствах

Можно ли сэкономить в аптеке, отдав предпочтение отечественным, а не дорогим импортным лекарствам?

Соотношение между ценой лекарства и его качеством не всегда позволяет заранее определить лечебный эффект. Дорогое лекарство может быть как «продвинутым», так и обыкновенным, но поданным в новой упаковке или в новой форме. К последним относятся, например, обезболивающие сиропы для детей или «шипучие» таблетки аспирина.

По мнению Антонины РОМАНЧУК, исполнительного директора Приморского отделения Российской Фармацевтической Ассоциации, импортные лекарства на организм действуют мягче, но это не значит, что следует отказываться от отечественных. С тем же успехом насморк можно лечить не галазолином, а нашим нафтизином, а дорогостоящим пастилкам от кашля (септолете, неоангин, фарингосепт) предпочесть наш горпилс или вообще полоскать горло травами. В аптеке всегда подберут подходящий препарат, главное - не стесняйтесь сказать, если вам не очень подходит цена рекламируемого лекарства.

Когда речь заходит о новом препарате и особенно если говорится, что, в отличие от старых, у него нет побочных эффектов, это значит, что эти эффекты пока не обнаружены. Для того чтобы определить побочные воздействия лекарства, необходимо несколько лет - в этом случае в вашем распоряжении будет полное досье на выбранный препарат.

Поэтому совет такой: если уж вы взяли на себя смелость самостоятельно подобрать себе препарат, то из двух - старого и нового - лучше выбрать первый, поскольку он известный и проверенный. И внимательно читайте инструкцию, особенно раздел «противопоказания». Например, всем известный и вроде бы безобидный нафтизин не рекомедуется применять при гипертонии, атеросклерозе, гипертиреозе и хроническом рините, а парацетамол в любых формах противопоказан людям с нарушениями функции печени и почек. Аскорбиновая кислота противопоказана при тромбофлебите, склонности к тромбозам и сахарном диабете, а ацетилсалициловая - при сердечной недостаточности и в первом триместре беременности.

В общем, для здоровья полезно советоваться с врачом - перед приемом любого лекарства.