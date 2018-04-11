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В Находке медикам готовы предоставить служебное жилье
Администрация Находки совместно с руководством городской больницы подготовили жилые помещения для врачей и практикантов. Под служебное жилье планируется передать 10 комнат из муниципального фонда. В шести из них необходимо сделать ремонт - соответствующие средства уже предусмотрены в городском бюджете. Еще четыре комнаты уже готовы к заселению.
По словам главврача городской больницы Находки Владимира ЯКУШИНА, жилплощадь предусмотрена для иногородних специалистов: «У нас не хватает педиатров и терапевтов. Мы готовы оказать помощь иногородним специалистам, которые приедут к нам работать, в том числе предоставить служебное жилье, этот вопрос сейчас решаем с администрацией города».
В этом году по инициативе врио губернатора Приморья Андрея ТАРАСЕНКО студенты медицинского вуза отправятся на стажировки в муниципалитеты. На время практики будущие врачи, которые поедут в Находку, также смогут бесплатно жить в предоставленных комнатах.
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