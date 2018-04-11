В Находке медикам готовы предоставить служебное жилье

Администрация Находки совместно с руководством городской больницы подготовили жилые помещения для врачей и практикантов. Под служебное жилье планируется передать 10 комнат из муниципального фонда. В шести из них необходимо сделать ремонт - соответствующие средства уже предусмотрены в городском бюджете. Еще четыре комнаты уже готовы к заселению.



По словам главврача городской больницы Находки Владимира ЯКУШИНА, жилплощадь предусмотрена для иногородних специалистов: «У нас не хватает педиатров и терапевтов. Мы готовы оказать помощь иногородним специалистам, которые приедут к нам работать, в том числе предоставить служебное жилье, этот вопрос сейчас решаем с администрацией города».



В этом году по инициативе врио губернатора Приморья Андрея ТАРАСЕНКО студенты медицинского вуза отправятся на стажировки в муниципалитеты. На время практики будущие врачи, которые поедут в Находку, также смогут бесплатно жить в предоставленных комнатах.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.