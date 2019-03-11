Приморье может стать центром медицинского туризма

Открытие на Дальнем Востоке клиник и медицинских центров федеральных медицинских сетей повысит качество медицинских услуг в макрорегионе и увеличит поток въездного медицинского туризма. Такое заявление сделала директор по проектам в области медицины Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) Эльвира НУРГАЛИЕВА, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Поток увеличивается

«Агентство провело анализ предоставления качества медицинских услуг на Дальнем Востоке. Было выявлено увеличение с каждым годом потока выездных медицинских туристов. Значительное число женщин направляется в Республику Корея для проведения операций в сфере репродуктивной медицины. Открытие новых медицинских центров мирового уровня и привлечение на Дальний Восток крупных федеральных медицинских сетей позволит не только остановить поток выездного медицинского туризма, но и наоборот привлечет туристов со стороны КНР, которые заинтересованы в качественном медицинском обслуживании», – прокомментировала Эльвира Нургалиева. По ее словам, к таким же выводам пришли участники круглого стола по вопросам развития медицинского туризма, организованного АНО АПИ во Владивостоке летом 2018 года и прошедшего при участии представителей группы компаний «Мать и дитя» и Ассоциации агентств медицинского туризма.

Как отметила Эльвира Нургалиева, развитию въездного медицинского туризма также способствует механизм электронной визы, которым могут воспользоваться граждане КНР. «Электронная виза стала использоваться с августа 2017 года. Наибольший интерес к упрощенному визовому режиму проявили как раз жители Китая. С их стороны было подано более 52 тысяч заявок, и почти 40 тысяч китайцев побывали на Дальнем Востоке. Получить электронную визу можно за четыре дня до предполагаемой поездки в дальневосточный регион. Она выдается бесплатно, без взимания консульского сбора. Не нужно ходить по кабинетам, все необходимые документы подаются через специализированный сайт», – отметила Эльвира Нургалиева.

группа компаний «Мать и дитя» - при поддержке Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) открыла во Владивостоке клинику, специализирующуюся на лечении бесплодия и ЭКО. «Агентство и «Мать и дитя» начали совместную работу в июне 2017 г. Мы стали обсуждать возможность открытия медицинской клиники на Дальнем Востоке. За полгода Агентством был проведен анализ возможных площадок для размещения медцентра. В декабре 2017 было подписано соглашение о взаимодействии по открытию клиники во Владивостоке. Инвестор получил статус резидента свободного порта. Агентство помогало инвестору в оформлении всех необходимых документов для получения данного статуса и оказывало поддержку на всех этапах реализации проекта», – прокомментировала Эльвира Нургалиева. Она напомнила, что один из лидеров на рынке частных медицинских услуг в России -, специализирующуюся на лечении бесплодия и ЭКО. «Агентство и «Мать и дитя» начали совместную работу в июне 2017 г. Мы стали обсуждать возможность открытия медицинской клиники на Дальнем Востоке. За полгода Агентством был проведен анализ возможных площадок для размещения медцентра. В декабре 2017 было подписано соглашение о взаимодействии по открытию клиники во Владивостоке. Инвестор получил статус резидента свободного порта. Агентство помогало инвестору в оформлении всех необходимых документов для получения данного статуса и оказывало поддержку на всех этапах реализации проекта», – прокомментировала Эльвира Нургалиева.

В клинике оказывают как профильные услуги Группы в сфере акушерства и гинекологии, лечения бесплодия и ЭКО, так и медицинские услуги для более широкого круга пациентов по урологии, эндокринологии и другим направлениям. «АНО АПИ помогло организовать переговоры с администрацией Приморского края, в том числе руководством департамента здравоохранения. Планируется, что клиника «Мать и дитя» по ряду направлений деятельности войдет в систему ОМС, и медицинскую помощь будет оказывать бесплатно – по полису обязательного медицинского страхования», – пояснила Эльвира Нургалиева.

Приморские итоги