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Приморье может стать центром медицинского туризма

11 Марта 2019, 16:38 | Приморье
Открытие на Дальнем Востоке клиник и медицинских центров федеральных медицинских сетей повысит качество медицинских услуг в макрорегионе и увеличит поток въездного медицинского туризма. Такое заявление сделала директор по проектам в области медицины Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) Эльвира НУРГАЛИЕВА, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития

Поток увеличивается

«Агентство провело анализ предоставления качества медицинских услуг на Дальнем Востоке. Было выявлено увеличение с каждым годом потока выездных медицинских туристов. Значительное число женщин направляется в Республику Корея для проведения операций в сфере репродуктивной медицины. Открытие новых медицинских центров мирового уровня и привлечение на Дальний Восток крупных федеральных медицинских сетей позволит не только остановить поток выездного медицинского туризма, но и наоборот привлечет туристов со стороны КНР, которые заинтересованы в качественном медицинском обслуживании», – прокомментировала Эльвира Нургалиева. По ее словам, к таким же выводам пришли участники круглого стола по вопросам развития медицинского туризма, организованного АНО АПИ во Владивостоке летом 2018 года и прошедшего при участии представителей группы компаний «Мать и дитя» и Ассоциации агентств медицинского туризма.
 
Как отметила Эльвира Нургалиева, развитию въездного медицинского туризма также способствует механизм электронной визы, которым могут воспользоваться граждане КНР. «Электронная виза стала использоваться с августа 2017 года. Наибольший интерес к упрощенному визовому режиму проявили как раз жители Китая. С их стороны было подано более 52 тысяч заявок, и почти 40 тысяч китайцев побывали на Дальнем Востоке. Получить электронную визу можно за четыре дня до предполагаемой поездки в дальневосточный регион. Она выдается бесплатно, без взимания консульского сбора. Не нужно ходить по кабинетам, все необходимые документы подаются через специализированный сайт», – отметила Эльвира Нургалиева.
 
Она напомнила, что один из лидеров на рынке частных медицинских услуг в России - группа компаний «Мать и дитя» - при поддержке Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) открыла во Владивостоке клинику, специализирующуюся на лечении бесплодия и ЭКО. «Агентство и «Мать и дитя» начали совместную работу в июне 2017 г. Мы стали обсуждать возможность открытия медицинской клиники на Дальнем Востоке. За полгода Агентством был проведен анализ возможных площадок для размещения медцентра. В декабре 2017 было подписано соглашение о взаимодействии по открытию клиники во Владивостоке. Инвестор получил статус резидента свободного порта. Агентство помогало инвестору в оформлении всех необходимых документов для получения данного статуса и оказывало поддержку на всех этапах реализации проекта», – прокомментировала Эльвира Нургалиева.
 
В клинике оказывают как профильные услуги Группы в сфере акушерства и гинекологии, лечения бесплодия и ЭКО, так и медицинские услуги для более широкого круга пациентов по урологии, эндокринологии и другим направлениям. «АНО АПИ помогло организовать переговоры с администрацией Приморского края, в том числе руководством департамента здравоохранения. Планируется, что клиника «Мать и дитя» по ряду направлений деятельности войдет в систему ОМС, и медицинскую помощь будет оказывать бесплатно – по полису обязательного медицинского страхования», – пояснила Эльвира Нургалиева.

Приморские итоги

По итогам 2018 года в Приморье открылись 77 новых коммерческих медицинских учреждений – это многопрофильные клиники, стоматологии, лаборатории, частные медицинские кабинеты. Все они получили лицензии и сейчас предоставляют жителям края широкий спектр медицинских услуг, сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

Как отметил на встрече с предпринимателями и.о. директора департамента здравоохранения Приморского края Виктор Фисенко, для бизнеса, работающего в сфере здравоохранения, сокращаются сроки предоставления лицензий, а значит, предприниматели могут быстрее пройти обязательные административные процедуры и начать работать с пациентами.

«В течение прошлого года впервые лицензии получили шесть индивидуальных предпринимателей и 71 юридическое лицо. При этом мы работаем над тем, чтобы сократить срок рассмотрения документов. Если установленный законом период составляет 45 дней, то мы работаем быстрее: 36% лицензий были выданы менее чем за 30 дней, 52% – менее чем за 25 дней», – рассказал Виктор Фисенко.

Руководитель департамента здравоохранения Приморского края выразил готовность рассмотреть  возможность сотрудничества  с предпринимателями в формате государственно-частного партнерства (ГЧП). Такие проекты позволяют сделать медицинскую помощь доступнее для приморцев, и успешные примеры в крае уже есть.

«Это центры гемодиализа для пациентов с хронической почечной недостаточностью, которые открылись в Уссурийске, Артеме, Находке, в Спасске-Дальнем и Арсеньеве. Теперь жители этих населенных пунктов могут получить высококвалифицированную медицинскую помощь, не выезжая для этого в краевой центр», – отметил Виктор Фисенко.
 
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Теги: медицина  помощь  ДФО  Корея  итоги  здравоохранение  врачи  диагностика  болезни  реабилитация  бизнес  туризм  китай  приморье  международное сотрудничество  здоровье  профилактика  лечение  заболевание  лекарства 



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