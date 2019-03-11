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Приморье может стать центром медицинского туризма
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Приморские итоги
По итогам 2018 года в Приморье открылись 77 новых коммерческих медицинских учреждений – это многопрофильные клиники, стоматологии, лаборатории, частные медицинские кабинеты. Все они получили лицензии и сейчас предоставляют жителям края широкий спектр медицинских услуг, сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.
Как отметил на встрече с предпринимателями и.о. директора департамента здравоохранения Приморского края Виктор Фисенко, для бизнеса, работающего в сфере здравоохранения, сокращаются сроки предоставления лицензий, а значит, предприниматели могут быстрее пройти обязательные административные процедуры и начать работать с пациентами.
«В течение прошлого года впервые лицензии получили шесть индивидуальных предпринимателей и 71 юридическое лицо. При этом мы работаем над тем, чтобы сократить срок рассмотрения документов. Если установленный законом период составляет 45 дней, то мы работаем быстрее: 36% лицензий были выданы менее чем за 30 дней, 52% – менее чем за 25 дней», – рассказал Виктор Фисенко.
Руководитель департамента здравоохранения Приморского края выразил готовность рассмотреть возможность сотрудничества с предпринимателями в формате государственно-частного партнерства (ГЧП). Такие проекты позволяют сделать медицинскую помощь доступнее для приморцев, и успешные примеры в крае уже есть.«Это центры гемодиализа для пациентов с хронической почечной недостаточностью, которые открылись в Уссурийске, Артеме, Находке, в Спасске-Дальнем и Арсеньеве. Теперь жители этих населенных пунктов могут получить высококвалифицированную медицинскую помощь, не выезжая для этого в краевой центр», – отметил Виктор Фисенко.
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