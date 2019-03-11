ГБУЗ "Краевой наркологический диспансер" отмечает 40-летний юбилей

12 марта 2019 года ГБУЗ «Краевой наркологический диспансер» отмечает сорокалетний юбилей. В 1979 году Министерство здравоохранения СССР подписало документы для его создания. В 1979 г. Людмила Дмитриевна Михалева становится главным врачом Краевого наркологического диспансера и Главным внештатным наркологом ДЗАПК. Лечебный процесс она организовала по принципу долговременного психотерапевтического сообщества. Открывается первое наркологическое отделение. В 1980 -1981гг. в наркологию приходят врачи В. В. Самович, В. И. Ковалев, Н. И. Черняк. Формируется костяк наркологии. Благодаря методу долговременного психотерапевтического сообщества эффективность лечения оказалась выше, чем в иных регионах.

Опыт работы Краевого наркологического диспансера описан в известной книге «Лечение алкоголизма» Г. М. Энтина, Москва, 1990.

В 1981 году при заводе «Радиоприбор» открылось второе наркологическое отделение.

Проводилась психотерапия. Приглашались представители завода, семьи пациентов. Выстроился принцип приморской наркологии - неперспективных больных нет!

Поток больных увеличился, назрела необходимость открытия третьего наркологического отделения. В. И. Ковалев нашел подлежащие сносу здания в пригороде. Силами пациентов и медработников диспансера, бесплатно работающих на восстановлении разрушенных зданий в личное время, здания восстановили. Организовали лечебный процесс.

В 1981 г. открывается четвертое наркологическое отделение при заводе железобетонных изделий. Им заведовал С. М. Дамаданов, ранее вместе с Л. С. Левковичем создававший первые ЛТП в Приморье.

С открытием новых отделений проходит реорганизация наркологических кабинетов. В 1981 - 83 гг. ими руководили наркологи: Ленинским - Л. С. Левкович, Фрунзенским - В. О. Кисляков, Советским - Е. С. Те, Первореченским - В. А. Чепурихин, Первомайским - Н. И. Черняк.

В 80-х заявила о себе проблема наркомании. В 1982 г. Л. Д. Михалева решает открыть специализирующийся по наркомании наркологический кабинет.

С 1979 по 1983 гг. Краевой наркодиспансер расширился. Сложился коллектив сотрудников, сплоченных в одну команду. ГБУЗ «КНД» приобретает репутацию солидного медицинского учреждения.

1984 - 1994 гг. знаменуются максимальным развитием наркологической службы, характеризуясь широтой охвата наркологической помощью населения. Этому способствовало Постановление Центрального Комитета КПСС 1985 г. ”О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма”.

В 1984 г. при комбинате панельного домостроения организуется шестое наркологическое отделение, возглавленное Я. В Житеневым. Открытие подразделений сказалось на жизни Приморья. Во Владивостоке, по данным Прокуратуры, преступность снизилась в два раза.

При заводе железобетонных изделий открывается седьмое отделение с В. А. Сыскиным во главе. Шестое, седьмое и четвертое отделения располагались в одном здании, пятое отделение разместили в общежитии завода. Во Владивостоке на стационарные подразделения КНД приходилось четыреста тридцать коек, не считая амбулатории: восемнадцать фельдшерских наркологических пунктов, районные наркологические кабинеты. В 1986 г. для проверки наркологической службы приехала московская комиссия с главным наркологом СССР В.Ф. Егоровым. После отъезда комиссии Краевой наркологический диспансер показали в программе “Время”. Министерство здравоохранения поручило приморским наркологам разработать методические рекомендации. Работа вышла под названием “Организация самоуправления, социотерапевтических мероприятий и поддерживающего лечения в условиях стационара при промышленном предприятии: Методические рекомендации. Москва. МЗ РСФСР. 1988 г. Михалева Л.Д., Самович В.В., Ковалев В.И., Чмиль О.Ю.”

В 90-е годы Крайздравотдел требовал сокращения структуры наркологической службы. Перед Л. Д. Михалевой встала задача сохранить кадры. Она предоставила возможность наркологам изучить современные методы психотерапии. Обучающая программа охватила весь спектр психотерапевтических знаний. Приморские наркологи познакомились с опытом работы профессоров-психотерапевтов России, Польши, Чехии, США, Испании. Уровень подготовки приморских наркологов значимо вырос.

Седьмое наркологическое отделение переводят на ул. Гоголя. С переводом отделения стали централизованно оказывать помощь наркозависимым, желающим лечиться. Отделением заведовал А. В. Юхименко. В СССР в лечении наркомании преобладала рациональная психотерапия. Культуротерапия, предложенная А. В. Юхименко, оказалась новаторской. Она требовала душевного неравнодушия, заинтересованности.

В 1991 открывается Кабинет по реабилитации и профилактике наркомании. Им заведует О. В. Южакова. В 1993 г. заместителем главного врача по лечебной работе становится к. м. н. Н. Н. Максименко. В 1995 году по инициативе Л. Д. Михалевой организовали Дневной Стационар. Его возглавил Н. И. Черняк.

В 1991-1994 гг. на базе Краевого наркологического диспансера развиваются Общества «Анонимные Алкоголики», «Анонимные Наркоманы». В 1999 г. организуется хозрасчетный центр «Феникс». В 2003 году выходит приказ о создании отделений реабилитации. Главный внештатный нарколог ДЗАПК Л. Д. Михалева справилась с задачей. Обучили специалистов по реабилитации в крае, подготовили нормативно-правовую базу, нашли помещения. Благодаря усилиям краевого нарколога Л. Д. Михалевой удалось сохранить пять межрайонных наркологических диспансеров в Артеме, Уссурийске, Спасске, Находке и Дальнегорске как самостоятельные наркологические учреждения. Не только сохранить: администрация диспансера создает в Кировском районе коммуну для реабилитации больных алкоголизмом и наркоманией. Главному наркологу ДЗАПК удалось снизить количество смертей по краю от отравления алкоголем. Решен вопрос маршрутизации пьяных лиц. Налажено межведомственное взаимодействие образовательных и наркологических структур. В рамках Программы «Безопасный край» медицинскими организациями края проводятся профилактические медосмотры обучающихся на предмет раннего выявления потребителей ПАВ. Главный внештатный нарколог выстраивает взаимодействие с ГУФСИН по реабилитации лиц, осужденных по «наркологическим» статьям. Добровольно пролечившись от наркомании можно избавиться от судимости. На 2019 год в Приморье создана доступная наркологическая помощь в виде децентрализованной сети наркологических учреждений Приморья.

В 2011 году Л. Д. Михалеву сменил на посту главного врача наркологического диспансера Аркадий Валерьевич Юхименко. Он пригласил во Владивосток ведущих реабилитологов из России и Польши. В 2012 году они обучили команду специалистов для реабилитации наркозависимых.

Сейчас в городе два отделения медицинской реабилитации. Их возглавляют В. И. Ковалев и Ю. В. Сидорова. Программа реабилитации удостоена Диплома Российской наркологической лиги в конкурсе на лучшую реабилитационную программу для больных наркологического профиля, заняла второе место по России. Создан Кабинет профилактики наркологических расстройств.

Реорганизована лаборатория Наркологического диспансера, возглавляемая Ю. А. Корниловой. Она обслуживает весь Приморский край. Возможности лаборатории не уступают лабораториям клиник Москвы.

Амбулаторно-поликлинической службой руководит к.м.н. И.А. Ковалев. Организована электронная очередь для посетителей, две регистратуры, что делает наркологическую помощь доступной. Открыт Клуб родственников пациентов

В 2000 г. Л. Д. Михалева стала Главным федеральным наркологом Дальнего Востока. Дальневосточный федеральный округ по плотности населения на квадратный километр занимает в России последнее место. Главный федеральный нарколог занялась объединением наркологии региона. Остро встал вопрос подготовки кадров. Краевой наркологический диспансер стал площадкой, где проходит обучение и переподготовка дальневосточных наркологов по всем дисциплинам: от диагностики и лечения до нормативно правовой базы. Сейчас Дальневосточный регион соответствует требованиям Минздрава к наркологической службе.

Указом № 1201 от 6 октября 1998 года Президента Российской Федерации за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу главному врачу Приморского краевого наркологического диспансера, кандидату медицинских наук Людмиле Дмитриевне Михалевой присвоено почетное звание “Заслуженный врач Российской Федерации”.

На протяжении всей истории КНД постоянно внедряются новые методики, приобретаются лекарства последних поколений, современное медицинское оборудование. Наркологи обучаются новым видам психотерапии. Лечебный процесс поддерживается на должно высоком уровне. Создана приморская школа наркологии, которая высоко ценится в стране, имеет свои профессиональные традиции, достигшая высокого уровня мастерства.

Клинический психолог, заведующий Кабинетом профилактики

наркологических расстройств ГБУЗ "Краевой наркологический диспансер" Александр КУБИКОВ.

На фото: Главный федеральный нарколог Дальневосточного региона, главный внештатный нарколог ДЗАПК, врач высшей квалификационной категории, к. м. н. Л. Д. Михалева.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.