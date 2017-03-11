Птичий грипп кружит у границ Приморья

В связи с напряженной эпизоотической ситуацией по высокопатогенному гриппу птиц в мире и на территории Российской Федерации, угроза заноса этого вируса в популяцию домашних птиц и его распространения на территории Российской Федерации крайне велика, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

По информации Россельхознадзора (г. Москва), высоковирулентный вирус гриппа А птиц подтипа Н5 в феврале этого года был зафиксирован у лебедей на территории Калининградской области.

В связи с этим, с целью обеспечения готовности к весенней миграции перелетных птиц и обострению эпизоотической ситуации по высокопатогенному гриппу птиц, Россельхознадзор усиливает меры по предотвращению заноса и распространения этого опасного заболевания на территории Российской Федерации.

Россельхознадзор считает необходимым усилить контроль за переводом всех птицеводческих хозяйств в режим работы закрытого типа, принять меры по учёту поголовья и соблюдению графика вакцинации и рекомендаций производителя по применению вакцины в субъектах Российской Федерации, на территории которых предусмотрено проведение вакцинации птицы против гриппа. Помимо этого, планируется обеспечить проведение мониторинговых лабораторных исследований на грипп птиц в полном объёме, предусмотренном как федеральным, так и региональными мониторингами, а также принять меры направленные на охрану поголовья птиц, содержащегося в личных подсобных хозяйствах. Ведь именно в таких хозяйствах возможен контакт домашней птицы с перелетной.

В пунктах пропуска через государственную границу также сохраняются усиленные меры ветеринарного контроля по недопущению заноса возбудителя гриппа птиц при ввозе живой птицы и пищевой продукции, перевозимых пассажирами в ручной клади.

Усиление мер ветеринарного контроля касается в том числе и Приморского края, так как по соседству находятся страны, в которых фиксировались крупные вспышки гриппа птиц, через Приморье проходят пассажиры и грузы, поступающие из стран, неблагополучных по данному заболеванию.

Так, согласно указаниям Россельхознадзора, с января 2004 г. запрещён ввоз в Российскую Федерацию, в том числе в ручной клади и багаже пассажиров, живой птицы, инкубационного яйца, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции, кормов и кормовых добавок для птиц, а также бывшего в употреблении оборудования, использовавшегося для содержания, убоя и разделки птицы из таких стран как Китай, Республика Корея, Япония, Вьетнам, Индонезия, Тайвань, Камбоджа, Филиппины.

Стоит отметить, что к настоящему времени все крупные птицеводческие предприятия Приморского края на протяжении последних лет работают в режиме закрытого типа, исключающего контакт с синантропными и дикими птицами.

По информации ветеринарных специалистов, в Приморском крае вспышка гриппа птиц регистрировалась один раз. В 2008 г. в селе Воздвиженка Уссурийского городского округа на одном из частных подворий от птичьего гриппа типа А подтипа Н5 пало 40 домашних птиц. В результате принятым мер очаг заболевания был локализован и дальнейшего распространения не получил. Причиной заражения послужили дикие птицы.

Также, несмотря на то, что несколько лет назад ветеринарными службами фиксировалось несколько случаев обнаружения вируса гриппа птиц у перелётной птицы, вспышки этого опасного заболевания на территории Приморского края не регистрировались.