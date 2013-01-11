Невынашивание беременности в Приморье – в зоне особого внимания

Проблема невынашивания беременности сегодня актуальна, как никогда. В конце прошлого года в Москве на базе Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова состоялась конференция, посвященная этой теме, где специалисты со всей страны делились опытом, обсуждали новые подходы, методы и технологии. В конференции приняли участие и акушеры-гинекологи Центра эндокринного здоровья и репродукции «Примавера».

В чем причины невынашивания и как современная медицина может на них повлиять, рассказала «ЖЗ» директор центра Александра МУХОТИНА, председатель Приморского отделения «Ассоциации гинекологов-эндокринологов», «Лучший врач года-2011».

- В последние годы мы наблюдаем рост числа преждевременных родов и как следствие - числа недоношенных детей: ни для кого не секрет, что многие из них, появившись на свет, получают серьезные проблемы со здоровьем, вплоть до инвалидизации. В крае раньше срока появляются на свет 10-11% новорожденных, и их число с каждым годом растет.

Добавлю, что с января 2012 года Россия перешла на новые стандарты регистрации новорожденных (начиная с 22 недель и 500 граммов) и статистика младенческой смертности сразу поползла вверх. Кроме того, в современных условиях многие женщины планируют беременность в старшем репродуктивном возрасте (после 35 лет), а в этот период в женском организме происходят гормональные изменения, которые могут привести к трудностям с вынашиванием беременности. Все это заставляет специалистов уделять проблеме повышенное внимание.

- В каких случаях врачи ставят диагноз «невынашивание беременности» и кто должен обследовать и наблюдать таких женщин?

- Раньше он ставился после трех неудачных попыток выносить ребенка, но сейчас специалисты все больше склоняются к тому, что вопрос о невынашивании нужно ставить уже после первой неудавшейся попытки. Главная задача акушера-гинеколога - выявить факторы риска и по возможности устранить их еще на этапе планирования беременности. Важно, чтобы врач «успевал» за всеми новыми методами обследования и умел их оценивать, а задача пары - найти такого доктора как можно быстрее!

- Что может стать причиной невынашивания?

- Специалисты выделяют целый комплекс причин. Первая - генетические нарушения. Сегодня мы далеко продвинулись в диагностике генетических факторов, но повлиять на них достаточно сложно. Вторая причина - инфекционные воспалительные заболевания, которые ведут к нарушению плацентации. Третья - гормональные нарушения: это могут быть патологии яичников, надпочечников, щитовидной или поджелудочной железы. В отдельную группу можно выделить аутоиммунные факторы - здесь гинекологи работают уже совместно с иммунологами. Свою роль могут сыграть неблагоприятная экологическая обстановка, высокая эмоциональная нагрузка, постоянные стрессы…

- Кто же находится в группе риска?

- На конференции были приведены данные исследования британских ученых, которые проводились на протяжении многих лет по всем правилам, принятым в научном сообществе, и им действительно можно доверять. Исследования показали, что риск невынашивания повышают: возраст матери старше 35 лет; возраст отца старше 45 лет; регулярное потребление алкоголя; раздельное проживание будущих родителей (риск возрастает до 73%, поскольку для женщины это перманентный стресс). И если раньше многие врачи обращали внимание на фактор лишнего веса, то теперь в качестве причины невынашивания выделяют низкий вес будущей мамы до наступления беременности. Если индекс массы тела составляет менее 18,5, риск раннего прерывания беременности возрастает до 75% (чтобы вычислить этот индекс, вес тела в килограммах нужно разделить на величину роста в метрах, возведенную в квадрат). Чрезмерное увлечение диетами ведет к гормональным нарушениям, кроме того, страдает связочный аппарат, который поддерживает матку.

В качестве факторов риска выделяют и наличие у будущей мамы хотя бы одного самопроизвольного выкидыша или аборта (даже медицинского), длительный период бесплодия и наступление беременности после использования вспомогательных репродуктивных технологий, экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Таким пациентам уделяется повышенное внимание. Сегодня каждый уважающий себя специалист, к которому обращается семейная пара по вопросу бесплодия, в ходе обследования по этой проблеме должен сразу исключить причины, которые могут повлиять на невынашивание. Будет очень обидно, если женщина, которой с таким трудом удалось забеременеть, потеряет долгожданного ребенка на ранних сроках.

- Сегодня много говорят о том, что мужской фактор, наряду с женским, играет в проблеме бесплодия немаловажную роль. А что можно сказать о невынашивании?

- Мужской фактор для вынашивания беременности тоже важен, поэтому, если у пары была хотя бы одна неудачная попытка выносить беременность, нужно обследовать обоих партнеров. Возможна генетическая предрасположенность к раннему самопроизвольному прерыванию беременности и со стороны мужчины - сегодня это можно диагностировать с высокой точностью. К сожалению, не всегда удается повлиять на данный фактор, особенно если генетические поломки передаются из поколения в поколение. И порой сами партнеры интуитивно подходят к тому, чтобы воспользоваться донорской спермой.

Еще одна группа факторов - травмы половых органов (особенно с повреждением яичек), варикоцеле, различные операции - все это повышает инфекционный индекс у мужчин, влияющий, в том числе, и на вынашивание беременности. Наличие у мужчины вредной профессии тоже может сыграть свою роль. Поэтому сегодня в развитых странах широкое распространение получили криобанки мужской спермы: каждый мужчина, особенно имеющий факторы риска, может сделать запас спермы в молодом возрасте и затем использовать ее в течение жизни. Добавлю, что криоконсервация и последующее размораживание повышают качество спермы, это действительно эффективный метод сохранения своего генетического материала, но сегодня в Приморье мы, к сожалению, не можем предложить пациентам такую услугу. Остается только надеяться, что в ближайшие годы она станет доступна и нашим мужчинам.

На вынашивание беременности может повлиять и наличие у мужчины (как и у женщины!) хронических заболеваний, которые накапливаются с возрастом (начиная от простатита и заканчивая патологиями желудочно-кишечного тракта и сосудистыми нарушениями).

- Несовместимость партнеров на генетическом уровне - это реально существующая проблема или скорее миф?

- Это не миф, но на самом деле с научной точки зрения картина несколько иная. Если партнеры имеют несколько совпадений на генетическом уровне (то есть речь идет скорее о совместимости), то может произойти срыв защитных механизмов, которые оберегают плодное яйцо. Это тоже аутоиммунный фактор, который в современных условиях успешно корректируется с помощью лимфоцитотерапии, и в Приморье такой опыт уже есть. На этапе планирования беременности будущая мать прививается вакциной, которая содержит лимфоциты будущего отца.

- А резус-конфликт?

- Эта проблема сегодня тоже успешно решается, в том числе и в нашем регионе. На сроке 28 недель женщине, имеющей отрицательный резус-фактор, вводится антирезусная вакцина, и затем - после родов в течение 2-3 суток, если доказано, что резус-фактор у ребенка положительный, вакцинацию повторяют, чтобы предотвратить развитие гемолитической болезни у новорожденного. Проблема резус-конфликта может возникнуть не только при вынашивании второго ребенка, но уже во время первой беременности, если у женщины был хотя бы один аборт. Поэтому мы советуем проводить вакцинацию сразу после аборта, чтобы в дальнейшем антитела не накапливались в женском организме.

- Какие исследования рекомендуется пройти на этапе планирования беременности, чтобы исключить проблемы с вынашиванием?

- Если пара обращается с проблемой бесплодия или имеет хотя бы одну неудачную попытку вынашивания, в первую очередь, имеет смысл исследовать генетические и анатомические факторы (в том числе аномалии матки), провести гормональное исследование, исследование углеводного обмена. Кроме того, у женщины следует исключить наследственную тромбофилию. Отдельно нужно сказать об инфекционном скрининге. Сегодня многие репродуктивно значимые инфекции протекают бессимптомно, в результате партнеры могут даже не догадываться о том, что в организме идет воспалительный процесс. И только когда они сталкиваются с проблемой бесплодия или невынашивания беременности, выявляется инфекционное заболевание. Хочу подчеркнуть, что «виновником» неудач может быть даже условно-патогенная флора.

Сегодня врачи во всем мире приходят к тому, что в решении проблем бесплодия и невынашивания очень важен междисциплинарный подход - именно этим подходом мы руководствовались при создании Центра эндокринного здоровья и репродукции «Примавера». Акушерам-гинекологам сегодня приходится сотрудничать с эндокринологами, андрологами, кардиологами, гематологами и, конечно, психологами. Когда на прием приходит женщина, у которой было 5-7 неудачных попыток выносить ребенка, зачастую она настолько подавлена, что уже ни во что не верит, и поверьте, мужчины иногда переживают не меньше. Таким пациентам, безусловно, необходима помощь психолога. И как приятно видеть ту же самую пару после того, как все неблагоприятные факторы были устранены и женщине наконец-то удалось выносить и родить здорового ребенка. А это сегодня уже не редкость! Самую высокую оценку нашей работе дают желанные дети, порой появляющиеся на свет вопреки всему.

Елена ВОЛКОВА, "Журнал здоровья", Владивосток.