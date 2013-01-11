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Кто поможет приморцам избавиться от стресса
Мы живем в сложные, эмоционально насыщенные и психологически перегруженные времена. Стрессов хватает с лихвой - от авралов на работе до потерь в личной жизни. Все это выливается в хроническую усталость и проблемы со здоровьем, сокращает жизнь и ухудшает ее качество.
К сожалению, жизнь без стрессов невозможна, но можно научиться им противостоять. Свой рецепт стрессоустойчивости предлагает психолог Галина ЧАГИНА, член Рериховского общества.
- Галина Михайловна, когда мы обсуждали с вами возможность интервью, вы отметили, что в нынешнем году обращений по поводу избавления от стресса было особенно много. С чем это связано?
- Дело в том, что для високосного года всегда характерны опасные вибрации энергии, а временная спираль настолько спрессована, что это естественным образом отражается на здоровье и самочувствии людей, и особенно на состоянии нервной системы. Во время стресса неподготовленный человек распыляет много энергии, причем зачастую совершенно напрасно, не в том направлении, и главное - не имеет запасов для ее восстановления.
- Как же избежать опасного перерасхода энергии?
- Провести большую внутреннюю работу с самим собой. Только она обязательно должна затрагивать не материальный аспект, а духовный: что я собой представляю, как личность, для чего живу, с какой целью пришел в этот мир? Какова моя программа жизни, как мне ее узнать и реализовать? Случайно или закономерно все, что происходит со мной?
Когда люди начинают задавать себе подобные вопросы и искать на них ответы - приходит понимание того, чем вызваны в жизни те или иные события и ситуации. А стоит осознать и принять причину - открываются пути для преодоления любых препятствий. Все просто: как только ты примиряешься с неслучайностью всего происходящего с тобой, поток энергии, выступавший внутри тебя в качестве протеста, высвобождается и дает возможность преодолеть стрессовое состояние, причем с наименьшими потерями.
Главное - понять, что любая проблема созревает сначала на духовном плане и лишь потом спускается на материальный, проявляясь в виде негативных «звонков». Это могут быть потери в бизнесе, неприятные происшествия с близкими, лишение имущества, болезни и так далее - все то, что заставляет нас испытывать стресс.
- Но ведь для этого важно понять, что именно ты делаешь не так?
- Если человек не в силах разобраться с тем, что происходит, самостоятельно - нужно обратиться к психологу.
- Психологов сегодня огромное количество, они работают с различными техниками, как найти того, кто нужен именно тебе?
- Если это профессионал, то какую бы терминологию он ни использовал, какие бы методы ни практиковал, в итоге он точно диагностирует проблему, объяснит пациенту ее суть и вместе с ним займется ее устранением.
Один проводит семейно-родовые расстановки, другой осуществляет рефлекторную психокоррекцию, третий занимается психоанализом и аналитической психологией… Я, например, использую целый комплекс методов диагностики, начиная с составления нумерологической матрицы с использованием древней науки о числах и заканчивая совместным определением путей выхода из кризисной ситуации.
Важно, чтобы человек начал помогать себе сам. И моя задача - раскрыть ему глаза на самого себя: на то, что он собой представляет как духовная личность, как его жизнь согласуется с космическими законами, которые нельзя нарушать. При этом неважно, какую религию он исповедует. В конечном итоге любое духовное течение подчиняется единым законам Вселенной.
- С какими проблемами к вам обращаются наиболее часто?
- Прежде всего, это страхи, подростковые проблемы, непонимание между молодым и старшим поколением… Но, повторюсь, я, как психолог, могу помочь найти причину, разобраться в ситуации, но человек и сам обязательно должен приложить усилия, чтобы помочь себе.
- А что посоветуете тем, чьи проблемы не связаны с конкретными фобиями, а вызваны элементарной перегрузкой на работе?
- Людям с истощенной нервной системой необходимо восполнять потери энергетики. В зависимости от стихии по знаку Зодиака, обращаться к воде, земле, воздуху, огню…
Например, больше ходить босиком по земле, принимать воздушные и солнечные ванны. Приморцам вообще повезло: океан обладает колоссальным источником энергии и польза от общения со столь мощной стихией наблюдается даже зимой.
А огонь! Это единственная неоскверненная стихия (в отличие от той же воды или воздуха, которые могут нести как хорошую, так и плохую информацию), и к огненной стихии нужно прибегать как можно чаще. Это очищает душу от энергетических зажимов, и весь организм начинает испытывать необычайное умиротворение. Также не пренебрегайте солнцем. Особенно хорошо работает его энергия на восходе. Выйдите на открытое место, развернитесь навстречу поднимающемуся диску, и пока он не стал большим, проговорите все то, что вы ждете от наступающего дня, что вообще хотите изменить в жизни. Это может казаться банальным, но это реально работает. Попробуйте!
Татьяна ОРЛОВА, «Журнал здоровья», Владивосток.
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Бежим в магаз. . берём поллитра ацитоновки 40% банку карнюшёнцев на закусь, в придачу палку соевой колбаски с добавкой ГМО:) И всё чю-пу-ки, проверенно!!