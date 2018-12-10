Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Онлайн-доктора идут к приморцам
Онлайн-консультацию с терапевтом можно получить круглосуточно. Ожидание соединения с врачом составит всего несколько минут
Термин «телемедицина» появился в первой половине 70-х годов. Сейчас, с развитием телекоммуникационных технологий, он все активнее входит в нашу жизнь, причем, в жизнь каждого человека: ведь телемедицина – это не только возможность отправки электрокардиограммы фельдшером из кареты скорой помощи кардиологу или, скажем, сеанс видеоконференцсвязи врача с более опытным коллегой при проведении серьезной операции. Современные технологии помогают стать «телепациентом» любому, кому необходимо дистанционное оказание медицинской помощи или своевременных консультаций.
Год назад «МегаФон» первым среди мобильных операторов вместе с партнером-разработчиком компанией «Телемед Хелп» создал свой медицинский сервис «МегаФон Здоровье» для консультаций с медицинскими специалистами в режиме онлайн, и тогда он был доступен жителям только центральных районов России. Полученный за это время опыт специалисты компании изучили, на основе анализа сделали сервис еще более удобным - расширили функционал, усовершенствовали дизайн приложения, а также сделали сервис доступным и для жителей далеких от центра регионов. Связаться с врачом можно с помощью видеосвязи, аудиосвязи и в чате. Срочную онлайн-консультацию с терапевтом можно получить круглосуточно. Ожидание соединения с врачом составит всего несколько минут. Для выбора удобного времени для записи на плановую онлайн-консультацию контактный центр созвонится с пользователем в течение получаса. Абонентской платы за пользование сервисом нет - клиенты имеют возможность оплачивать консультации только тогда, когда они необходимы. Стоимость срочной онлайн-консультаций с врачом составит 499 рублей, плановой – 799 рублей.
«Как всякая молодая мама, я очень переживаю за здоровье своего малыша и боюсь оказаться без помощи врача, когда она необходима, - делится Елена Василевская, жительница Владивостока. – Нашла в интернете информацию об услуге «МегаФон Здоровье», на всякий случай скачала приложение. Несколько дней назад ребенок заболел, похоже, что подхватил вирус от меня. Вечер, к врачу попадем только завтра, ребенок не может уснуть, мешает насморк, а чем облегчить дыхание – не знаю. Вот тут и пригодись эта услуга. Зашла в приложение, выбрала педиатра – из десятков специалистов выбирала по опыту работы и количеству проведенных консультаций – эта и другая информация о специалисте есть в его профиле. Буквально за несколько минут получила консультацию, оплатила ее прямо со счета телефона. Кстати, пользоваться приложением очень легко, примерно как мессенджерами. Ночь, которую и мой сын, и я провели спокойно, безусловно, стоит дороже этих денег».
Оператор обращает внимание: использование приложения «МегаФон Здоровье» не является медицинской услугой, онлайн-консультация не заменяет очного приёма у врача, а постановка диагноза и назначение плана лечения возможны только в медицинских учреждениях. Однако специалисты отмечают, что есть ситуации, когда подобные консультации однозначно помогут сберечь время и нервы. Например, вы получили на руки результаты анализов, до приема лечащего врача еще несколько дней, для собственного спокойствия вам необходима расшифровка анализов – в этом случае онлайн-сервис будет как нельзя кстати. Или вы не знаете, к какому узкому специалисту обратиться - терапевт заочно разберётся и даст вам совет. Неожиданные болезни детей, внезапная головная боль, от которой не помогают обычные лекарства или, напротив, не очень серьезный вопрос, ради которого не хочется идти в поликлинику и стоять в очереди - во всех этих случаях «доктор онлайн» будет очень полезен. И еще один немаловажный момент: зачастую нам, пациентам очень важно получить «второе мнение» в дополнение к мнению лечащего врача. Учитывая тот факт, что в приложении представлены более 1000 врачей 40 специальностей, которые совмещают дистанционное общение с очными приёмами пациентов в клиниках Москвы, в том числе, известных, с самой лучшей репутацией, сложно переоценить его возможности для нас, дальневосточников.
Кстати, после глобального обновления сервиса получить онлайн-консультацию врачей через мобильное приложение «МегаФона» смогут абоненты всех операторов связи, работающих в зоне +7, но у абонентов МегаФона есть возможность оплачивать услуги не только банковской картой, но и со счёта телефона. Специалисты считают, что с развитием технологий любителей самолечения будет все меньше, а консультации с врачами из любой точки, где есть доступ в интернет, со временем станут таким же привычным делом, как общение с друзьями в чатах.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
Новости раздела
- Онлайн-доктора идут к приморцам
- Все о СПИДе рассказали жителям Партизанска
- Жителям Артема рассказали, как жить с ВИЧ-положительным диагнозом
- "Если нет в городе неотложной хирургии, жить здесь опасно"
- #КомандаПриморья помогла жительнице Артема
- Больницы Приморья освобождают от долгов
- Лозунг о чуме 20-го века остался в прошлом
- Главврач больницы в Приморье покинул свой пост
- Кожемяко поручил проверить больницу в Черниговке после многочисленных жалоб жителей района
- "Русская Рыбопромышленная Компания" внесла свой вклад в обновление парка "Скорой помощи" в Приморье
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Свершилось: В круиз на лайнере можно будет отправиться прямо из Владивостока
- Доллару предрекли 30-процентный обвал
- Муниципальный автопарк Хабаровска пополнился новыми автобусами на газовом ходу
- Фестиваль "Территория. Сахалин" открылся спектаклем-концертом "Ван Гог. Письма к брату"
- Игорь Пушкарёв: "Добро и зло всегда возвращается к тем, кто их творит..."
- Эсминец ВМС США приблизился к Владивостоку на критическое расстояние
- Швартовать, так "принцессу"
- Жители Приморья рассказали, как отмечают Новый год на работе
- На Дальнем Востоке откроется сетевая академия компании Huawei
- Кета вернулась на нерест в Приморье