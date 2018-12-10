Онлайн-доктора идут к приморцам

Онлайн-консультацию с терапевтом можно получить круглосуточно. Ожидание соединения с врачом составит всего несколько минут

Термин «телемедицина» появился в первой половине 70-х годов. Сейчас, с развитием телекоммуникационных технологий, он все активнее входит в нашу жизнь, причем, в жизнь каждого человека: ведь телемедицина – это не только возможность отправки электрокардиограммы фельдшером из кареты скорой помощи кардиологу или, скажем, сеанс видеоконференцсвязи врача с более опытным коллегой при проведении серьезной операции. Современные технологии помогают стать «телепациентом» любому, кому необходимо дистанционное оказание медицинской помощи или своевременных консультаций.

Год назад «МегаФон» первым среди мобильных операторов вместе с партнером-разработчиком компанией «Телемед Хелп» создал свой медицинский сервис «МегаФон Здоровье» для консультаций с медицинскими специалистами в режиме онлайн, и тогда он был доступен жителям только центральных районов России. Полученный за это время опыт специалисты компании изучили, на основе анализа сделали сервис еще более удобным - расширили функционал, усовершенствовали дизайн приложения, а также сделали сервис доступным и для жителей далеких от центра регионов. Связаться с врачом можно с помощью видеосвязи, аудиосвязи и в чате. Срочную онлайн-консультацию с терапевтом можно получить круглосуточно. Ожидание соединения с врачом составит всего несколько минут. Для выбора удобного времени для записи на плановую онлайн-консультацию контактный центр созвонится с пользователем в течение получаса. Абонентской платы за пользование сервисом нет - клиенты имеют возможность оплачивать консультации только тогда, когда они необходимы. Стоимость срочной онлайн-консультаций с врачом составит 499 рублей, плановой – 799 рублей.

«Как всякая молодая мама, я очень переживаю за здоровье своего малыша и боюсь оказаться без помощи врача, когда она необходима, - делится Елена Василевская, жительница Владивостока. – Нашла в интернете информацию об услуге «МегаФон Здоровье», на всякий случай скачала приложение. Несколько дней назад ребенок заболел, похоже, что подхватил вирус от меня. Вечер, к врачу попадем только завтра, ребенок не может уснуть, мешает насморк, а чем облегчить дыхание – не знаю. Вот тут и пригодись эта услуга. Зашла в приложение, выбрала педиатра – из десятков специалистов выбирала по опыту работы и количеству проведенных консультаций – эта и другая информация о специалисте есть в его профиле. Буквально за несколько минут получила консультацию, оплатила ее прямо со счета телефона. Кстати, пользоваться приложением очень легко, примерно как мессенджерами. Ночь, которую и мой сын, и я провели спокойно, безусловно, стоит дороже этих денег».

Оператор обращает внимание: использование приложения «МегаФон Здоровье» не является медицинской услугой, онлайн-консультация не заменяет очного приёма у врача, а постановка диагноза и назначение плана лечения возможны только в медицинских учреждениях. Однако специалисты отмечают, что есть ситуации, когда подобные консультации однозначно помогут сберечь время и нервы. Например, вы получили на руки результаты анализов, до приема лечащего врача еще несколько дней, для собственного спокойствия вам необходима расшифровка анализов – в этом случае онлайн-сервис будет как нельзя кстати. Или вы не знаете, к какому узкому специалисту обратиться - терапевт заочно разберётся и даст вам совет. Неожиданные болезни детей, внезапная головная боль, от которой не помогают обычные лекарства или, напротив, не очень серьезный вопрос, ради которого не хочется идти в поликлинику и стоять в очереди - во всех этих случаях «доктор онлайн» будет очень полезен. И еще один немаловажный момент: зачастую нам, пациентам очень важно получить «второе мнение» в дополнение к мнению лечащего врача. Учитывая тот факт, что в приложении представлены более 1000 врачей 40 специальностей, которые совмещают дистанционное общение с очными приёмами пациентов в клиниках Москвы, в том числе, известных, с самой лучшей репутацией, сложно переоценить его возможности для нас, дальневосточников.

Кстати, после глобального обновления сервиса получить онлайн-консультацию врачей через мобильное приложение «МегаФона» смогут абоненты всех операторов связи, работающих в зоне +7, но у абонентов МегаФона есть возможность оплачивать услуги не только банковской картой, но и со счёта телефона. Специалисты считают, что с развитием технологий любителей самолечения будет все меньше, а консультации с врачами из любой точки, где есть доступ в интернет, со временем станут таким же привычным делом, как общение с друзьями в чатах.