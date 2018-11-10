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Приморью дадут 2,6 миллиарда рублей на "здоровье"
Министр Вероника Скворцова подтвердила, что край в 2019 году получит федеральные деньги на развитие здравоохранения
По итогам обращения врио губернатора Олега Кожемяко в 2019 году Приморье получит почти миллиард рублей на реализацию различных проектов в сфере здравоохранения, в 2020 году – 1,6 миллиарда рублей. Об этом заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в ходе рабочей поездки в Приморский край в пятницу, 9 ноября.
Министр и врио Губернатора Приморья встретились с главными врачами краевых лечебных учреждений. Вероника Скворцова подчеркнула, что ее визит в Приморье проходит в рамках работы в регионе комиссии специалистов Минздрава, Росздравнадзора и Фонда ОМС. Министр напомнила, что в России готовится к старту Национальный проект «Здравоохранение», его задача – за шесть лет существенно улучшить здоровье жителей, увеличить продолжительность жизни, снизить смертность от различного вида заболеваний.
В нацпроект входят такие направления, как развитие системы оказания первичной медицинской помощи, борьба с неинфекционными заболеваниями, устранение дефицита кадров в первичном звене и по узким специальностям, развитие сети национальных медицинских исследовательских центров, информатизация здравоохранения.
«Сегодня регион повернулся лицом к здравоохранению. По решению врио Губернатора Олега Кожемяко будут направлены средства регионального бюджета на поддержку специалистов. И это в комплексе покажет хороший результат», – отметила Министр.
Среди задач, стоящих перед регионом в ближайшее время она обозначила наращивание кадровой работы в здравоохранении, которая уже началась по поручению Олега Кожемяко, а также переоснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений и создание в 2019 году единой диспетчерской службу для вызова бригад скорой помощи.
9 ноября Олег Кожемяко и Вероника Скворцова вручили главврачам учреждений здравоохранения Приморья ключи от новых машин скорой помощи, приобретенных по федеральной программе. Семь автомобилей повышенной проходимости марки «Газель» укомплектованы всем необходимым медицинским оборудованием: дефибриллятором, аппаратом искусственной вентиляции легких, ингалятором, сейфом для хранения лекарственных препаратов, а также дополнительными приборами отопления, кондиционированием и другими. Уже сегодня они отправятся в Уссурийск, Находку, Артем и Шкотово.
По словам Вероники Скворцовой, это только первая партия машин. До конца года за счет федерального бюджета Приморье получит еще 24 кареты скорой помощи. Кроме того, около 60 автомобилей планирует закупить сам край, что позволит резко улучшить состояние медицинского автопарка и обеспечить эффективную работу скорой помощи в регионе.
Как подчеркнул Олег Кожемяко, сегодня в Приморье принимаются меры, направленные на совершенствование системы здравоохранения. В частности, вносятся поправки в краевой бюджет, которые позволят предоставлять специалистам единовременные выплаты от 200 до 500 тысяч рублей, доплачивать молодым кадрам по 10 тысяч к основному окладу, компенсировать до 50% расходов сотрудников медучреждений на коммунальные платежи и аренду жилья. В целом, на это предусмотрено около 2,5 миллиардов рублей. Еще около 1 миллиарда направит на модернизацию системы здравоохранения края Минздрав РФ.
Все эти меры в течение трех лет позволят получить положительные результаты, и состояние здоровья, вопросы медицинского обслуживания населения начнут изменяться в лучшую сторону, уверен Олег Кожемяко.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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