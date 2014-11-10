40 санитарных машин для лечебных учреждений края прибыли в Приморье

Очередная партия из 40 санитарных автомобилей марки «УАЗ» прибыла в Приморье. В ближайшее время машины отправятся в лечебные учреждения края.



Губернатор Приморья Владимир Миклушевский поставил задачу по обеспечению санитарным автотранспортом сельские больницы. Так, до конца года департамент здравоохранения отправит в районы края 100 санитарных машин. 70 из них – уже приобретены для сельских больниц, оставшиеся 30 – департамент планирует приобрести и передать в ближайшее время.



В этом году новый автотранспорт получат 26 территорий края. Самое большое количество автомобилей из этой партии отправят в Ханкайский район – автопарк центральной районной больницы краевого центра пополнится сразу на 7 автомобилей. 5 машин получит Анучинская ЦРБ, еще 4 автомобиля отправятся в Кировский район. По 3 машины предусмотрено для медучреждений Черниговкского, Партизанского, Надеждинского и Лесозаводского районов. По 2 машины выделено для Кавалеровской, Михайловской, Хорольской районных больниц и горбольницы Партизанска. По одному автомобилю предусмотрено для Яковлевской ЦРБ, Артемовской и Уссурийской городским больницам, а также поликлиники №1 Владивостока.



Как сообщили в департаменте здравоохранения Приморья, в настоящее время автомашины проходят технический осмотр и процедуру постановки на учет в ГИБДД.



Новые «УАЗы» имеют просторный салон и откидывающиеся сидения, что позволяет с комфортом разместить пациента. При выборе машин учитывалось мнение в первую очередь сельских водителей, которые отметили, что «УАЗы» подойдут для этих целей лучше, чем другие машины, за счет высокой проходимости и несложного ремонта.



Напомним, в октябре в Приморье уже поступило 30 автомобилей для нужд здравоохранения. Впервые за долгие годы новые машины получили краевая детская клиническая больница №1 и краевой психоневрологический дом ребенка. Новые автомобили уже работают на благо жителей городских и районных больниц Октябрьского, Шкотовского, Хасанского, Чугуевского, Пограничного, Пожарского, Лазовского районов, а также Дальнереченского и Партизанского городских округов.

ZRPRESS.RU, Владивосток.



