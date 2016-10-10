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В 2 раза снизилось количество абортов в Приморье за 3 года

10 Октября 2016, 12:14 | Приморье

Как сообщили в департаменте здравоохранения, тенденция к отказам от этого вида операций наметилась в 2013 году, и за это время их количество снизилось практически вдвое, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«Если в 2013 году в Приморье было выполнено 7240 медицинских абортов, то в 2015-м – уже 5912 таких операций. С начала 2016 года в крае на аборт решились 3230 женщин», – сообщила главный специалист-эксперт департамента здравоохранения Евгения Шутка.

За это время психологами составлен социальный портрет женщины Приморского края, решившийся на аборт: 52% – не замужем, 30% – не обеспечены собственным жильем, 29% – имеют низкий доход.

«Необходимо учесть, что 100% беременностей у женщин, которые решились на аборт, – это нежелательные беременности, иначе речь об аборте бы не шла», – говорят врачи.

Сегодня в Приморье планируется проведение комплекса дополнительных мер, направленных на снижение числа абортов.

«В Приморском крае работают несколько программ, направленных на помощь женщинам и сохранение беременности – это и ежегодная акция «Подари мне жизнь!», в рамках которой проходят “дни тишины”, и работа созданного в прошлом году кризисного центра, где женщины, попавшие в трудную жизненную ситуацию, могут найти не только моральную поддержку. Сейчас департамент работает над комплексом дополнительных мер, направленных на снижение абортов», – сообщила специалист.

Отметим, что в рамках информационно-просветительской работы, направленной на пропаганду семейных ценностей и отказов от абортов, большую роль играют психологи при женских консультациях.

В этом году восемь психологов – специалистов по работе с женщинами, находящимися в ситуации репродуктивного выбора – родить или сделать аборт, – отмечены в Приморье Метрополичьей премией «В защиту жизни нерожденных детей». Эта премия присуждается в рамках совместной деятельности департамента здравоохранения и Приморской Епархии.

Так, благодаря психологам кабинетов предабортного консультирования, которые созданы и действуют при родильных домах и женских консультациях края, с марта 2015 года по март 2016 года на свет появились 136 малышей.

Газеты «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: ребенок  гинекология  здоровье  беременность  роды  аборт 






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