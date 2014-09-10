Во Владивостоке открылся перинатальный центр

В Приморском крае открыт суперсовременный медицинский центр, в котором будут появляться на свет две тысячи маленьких приморцев ежегодно.

Второго сентября во Владивостоке торжественно открылся Приморский краевой перинатальный центр. Выступая на его открытии, глава Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ сказал, что это настоящий подарок всем приморцам. И с этим трудно не согласиться - это лучшее учреждение такого рода на всем Дальнем Востоке.

- Обращаясь к персоналу, главному врачу, хочу вас поздравить, потому что вы въезжаете в совершенно новое здание, сказал он. - Это суперсовременный медицинский центр, который поможет появиться на свет тысячам приморских детишек, и уже сегодня с утра родились две девочки - Света и Соня.

Глава региона пожелал новорожденным удачи, здоровья, вырасти большими и - чтобы работать и жить в Приморье. А персонал поздравил с праздником открытия. Затем, знакомясь с новым медицинским учреждением, он поблагодарил мам новорожденных девочек, вручил им подарки от администрации края и пожелал, чтобы они в будущем обязательно еще обращались сюда по такому счастливому случаю.

Осмотрев комплекс, губернатор сказал, что за два с половиной года во Владивостоке построен один из самых современных в стране перинатальных центров на две тысячи родов в год, с обслуживающим персоналом 1280 человек: «Думаю, что он будет приносить радость и мамам, и папам, которые тоже здесь могут вместе с женами участвовать в родах. Мы надеемся, что этот центр и вся система, которую мы создаем в крае, повысит рождаемость, чтобы демография стала положительной».

По его мнению, главная задача нового медицинского учреждения - это «помогать молодым мамам родить здорового малыша», а «если малыш родился не очень здоровым, то его надо выходить, чтобы он стал полноценным гражданином России, приморцем».

- Здесь самое современное оборудование, и в целом это федеральная программа, - отметил губернатор. - Пользуясь случаем, хочу выразить признательность и благодарность руководству страны, потому что это целая федеральная программа, которая реализуется Минздравом России вместе с компанией «Ростехнологии». Финансирование этого строительства велось совместно - из краевого бюджета и компанией «Ростехнологии», которая закупала медицинское оборудование и участвовала в самом строительстве.

Чтобы медики могли оперативно прийти на помощь, им, помимо 10 реанимобилей, которые должны поступить на вооружение, сейчас закупаются и два вертолета, под которые будет оборудована площадка на территории медцентра. К концу этого года они должны начать летать по срочным вызовам.

В перинатальном центре откроется отделение для реабилитации детей от нуля до трех лет, в котором будет осуществляться лечение и профилактика отдаленных последствий перинатальной патологии у детей: ретинопатии, недоношенных, тугоухости с детства, детского церебрального паралича и других заболеваний. Здесь будет работать консультативный центр для неотложной помощи женщинам и детям, отделение репрудоктологии, отделение перинатальной диагностики, отделение экстракорпорального оплодотворения, генетическая лаборатория, появится криобанк, кабинет перинатальной и неонатальной хирургии и так далее.

Работа всех отделений медцентра будет осуществляться на самом высоком уровне. Здесь появляется возможность получать всю необходимую женщинам и детям профильную медпомощь не выезжая за пределы края.

Временно исполняющая обязанности главврача Приморского краевого перинатального центра Татьяна КУРЛЕЕВА в своем слове поблагодарила всех, кто принимал участие в его строительстве, и пообещала, что медики постараются оправдать это: «Мы стоим в белых халатах. Это знак того, что мы всегда будем чисты в своих помыслах, будем стоять за спасение жизней детей и матерей».

Отвечая на вопросы, она сказала, что оборудование, которым оснащен медицинский перинатальный центр, все современное и усовершенствованное. Оно соответствует тому табелю оснащения, который на сегодняшний день принят для комплектации всех новых перинатальных центров: «На этом оборудовании мы сможем выхаживать детей с максимально низкой массой тела. Сегодня ребенок, рожденный весом в 500 граммов, по всем критериям относится к живорожденным!» И будет «даваться путевка в жизнь» не только новорожденным, но и детишкам уже немного адаптированным после родов.

Татьяна Курлеева заявила, что столько такого специального нового медицинского оборудования, а это 2190 единиц, как здесь, более нигде в крае нет. Перинатальный центр оснащен 150 койко-местами с круглосуточным наблюдением. Здесь 12 индивидуальных родильных залов. Причем есть разные. В том числе рассчитанные на женщин, которые будут нуждаться в индивидуальном уходе, лечении и условиях, которые нельзя совместить вместе с пребыванием здесь других пациентов. Реанимационные палаты - на 1-2 человек каждая. Комплекс также рассчитан на 90 посещений в смену детьми, которые нуждаются в медицинском наблюдении и лечении. Амбулаторно-поликлинический блок, предназначенный для реабилитации женщин, рассчитан на 100 посещений в смену.

В штате медцентра на сегодня уже 545 человек. Сюда перешли многие сотрудники владивостокских роддомов №1 и №2, приехали «привлеченные со стороны» и даже те, кто недавно прибыл с Украины. В коллективе 18 кандидатов медицинских наук, два доктора медицины, а большая часть врачей - высшей квалификационной категории. Идет работа по дальнейшему пополнению кадрами. В частности, появилась совместная программа с Тихоокеанским медицинским университетом по привлечению молодых специалистов. С 15 выпускниками уже заключены контракты.

Председатель Законодательного Собрания Приморского края Виктор ГОРЧАКОВ выразил надежду, что благодаря этому новому медицинскому центру в Приморье возможно ожидать роста населения - здорового, красивого, умного, интеллектуально развитого и совершенного генетически.

Заместитель директора Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Приморскому краю Александр ПОКУЕВ отметил, что у коллектива этого учреждения есть величайший шанс изначально задать высочайший уровень гуманного, доброжелательного отношения к пациентам и оказания медицинской помощи.

Руководитель представительства государственной корпорации «Ростехнологии» в Приморском крае Александр ПОЛУСМАК сказал, что уникальность нового медцентра в Приморье заключается в том, что он нетиповой. Он имеет 30,5 тыс. кв. метров помещений, когда типовые перинатальные - лишь около 20 тысяч. То есть здесь можно расположить много больше того, что необходимо для сохранения здоровья и жизни женщин и детей. И медицинское оборудование здесь - самое лучшее.

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.