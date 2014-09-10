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В Приморье крайздрав намерен добиваться "доделки" новых ФАПов через суд
Из 130 построенных сельских амбулаторий нареканий не имеется лишь к 30. Подрядчики, занимавшиеся возведением фельдшерско-акушерских пунктов в Приморье, не торопятся «доводить до ума» новые амбулатории.
Как выяснилось на очередном заседании комитета по социальной политике ЗС ПК, по большинству ФАПов имеются нарекания в части качества строительных и отделочных работ. В то же время добиться от строительных организаций «работы над ошибками» краевым чиновникам пока не удалось.
Директор департамента здравоохранения Приморья Евгений МАХИНЯ проинформировал депутатов, что из 130 установленных в 2013 году ФАПов к электричеству в настоящее время подключены все 130 учреждений, к сетям водоснабжения – 129, к сетям канализации – 127. Все амбулатории обеспечены необходимым оборудованием, вопрос с кадрами решен на 129 из 130 ФАПов. При этом лицензию на оказание услуг в сфере здравоохранения получили 125 таких учреждений, а лицензию на фармакологическую деятельность – 117.
Однако членов комитета больше интересовал вопрос о том, ведет ли Крайздрав претензионную работу с подрядчиками строительства, к которым имеются многочисленные нарекания. При этом, по словам Махини, одна из подрядных организаций, ООО «Каньон», уже отказалась проводить гарантийные работы. Как уточнил глава Крайздрава, лишь около 30 ФАПов не имеют претензий, однако не исключил, что нарекания по качеству выполненных работ могут появиться и на этих объектах.
Между тем ФАПы уже переданы в оперативное управление лечебным учреждениям на местах, в связи с чем председатель комитета Игорь ЧЕМЕРИС высказал опасение, что районные больницы в итоге могут остаться «один на один» с подрядчиками.
- Если мы переложим претензионную работу на медучреждения, это путь в никуда. В итоге устранение недоделок ляжет на плечи этих учреждений, - отметил депутат. – Необходимо, чтобы работа координировалась департаментом. Время идет, могут закончиться сроки исковой давности, и тогда «достать» подрядчика будет нельзя.
Евгений Махиня поспешил заверить членов комитета в том, что департамент здравоохранения от претензионной работы не устраняется. Поскольку добиться от подрядчиков внятного ответа по поводу устранения недоделок до сих пор не удалось, вариант с судебным иском в их адрес становится все боле вероятным, признал чиновник.
- К концу сентября мы сформируем единую позицию по всем ФАПам, чтобы обратиться в суд, проконсультируемся с правовым департаментом, - пообещал Евгений Махиня. По его словам, годичный гарантийный срок пока не истек ни по одному из 130 ФАПов.
Напомним, что на приобретение 130 ФАПов для сел Приморского края в 2013 году из бюджета было выделено более 400 млн руб. Однако уже поставленные амбулатории долгое время оставались неподключенными к инженерным сетям, а следовательно, не могли принимать пациентов.
Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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