Звезды рекомендуют вставать на рассвете и меньше суетиться

Гороскоп здоровья на март­-апрель

ОВЕН

Овну в марте нужно чаще ходить пешком, дышать свежим воздухом и подставлять лицо первым теплым лучикам солнца. Пропейте витамины для укрепления иммунитета и восстановления сил. Рекомендует также принимать ванны с эфирными маслами и мыслить позитивно. Акцент Овну нужно сделать на ноги, поэтому не пренебрегайте расслабляющими процедурами.

В апреле гороскоп рекомендует Овнам закаливать организм при помощи водных процедур. Это позволит на протяжении всего года чувствовать себя бодрым, энергичным и крепким. Берегите сердце и сосуды, поэтому чаще делайте перерывы на отдых. Большие физические нагрузки в апреле Овну противопоказаны, а вот легкие упражнения, плавание и йога - то, что нужно для укрепления здоровья.

ТЕЛЕЦ

Гороскоп рекомендует Тельцам пропить витамины, правильно питаться и добавить в свой рацион фрукты. Самочувствие у Тельца будут на высшем уровне, если он станет во всем соблюдать меру - в еде, в алкоголе и активных видах спорта. В марте Тельцу нужно просыпаться на рассвете, а не валяться в кровати до обеда. Тогда вы все успеете, а также будете бодры весь день.

Если Телец в апреле будет мыслить позитивно, то почувствует невероятный прилив энергии. Мрачное настроение и хандра плохо отразятся на общем здоровье. Шоколадные конфеты, фруктовые соки и орехи помогут Тельцу наладить эмоциональное состояние. Гороскоп на апрель рекомендует по утрам принимать контрастный душ, а вечером теплую ванну с эфирными маслами.

БЛИЗНЕЦЫ

В марте Близнецы будут чувствовать себя словно выжатый лимон. Сил будет хватать лишь на то, чтобы дойти с работы до дома. Могут появиться проблемы с сердцем. Для укрепления иммунитета и повышения гемоглобина Близнецам необходимо пропить курс витаминов, а также записаться к врачу. Гороскоп советует Близнецам вести размеренный образ жизни, успокоиться и взять отпуск. Можно поехать к морю или в горы.

В апреле рекомендуется закаливать организм, чтобы не подхватить простуду и вирусные заболевания. Если почувствуете себя неважно, то сразу обращайтесь к врачу. Внимательно отнеситесь к здоровью позвоночника и дыхательных путей. Близнецам нужно пройти медицинский осмотр, чтобы исключить или выявить хронические болезни. Для восстановления сил и энергии неплохо заняться плаванием.

РАК

Главный совет на март - встать на борьбу с вредными привычками и ограничить потребление сладкой пищи. Добавьте в рацион белковую пищу, фруктовые соки, а также не забывайте делать перерывы на отдых. Раку в марте желательно пропить витамины, чтобы укрепить иммунитет и повысить гемоглобин в крови. Чтобы не подорвать желудок, вам нужно избегать экзотических блюд и не переедать. Март травмоопасен для Рака, поэтому осторожность на дороге не помешает.

Как говорится, береженого Бог бережет, поэтому Раку необходимо трепетно относиться к своему здоровью и быть осторожнее. Утром делайте физзарядку, перед сном гуляйте, а чтобы не возникли проблемы с желудком, меньше ешьте соленого и острого. Гороскоп на апрель советует Раку укреплять здоровье и иммунитет при помощи витаминов. Не нервничайте по пустякам, будьте сдержаннее в отношениях с родственниками.

ЛЕВ

В марте гороскоп рекомендует больше внимания уделять расслабляющим процедурам и интеллектуальному отдыху. Читайте книги, принимайте ароматические ванны и пейте чай с липой, чтобы восстановить нервную систему. Льву в начале весны нужно чаще дышать свежим воздухом и разнообразить питание. Добавьте в свой рацион фрукты, овощи, йогурт, рыбные блюда и белок.

Чем чаще Лев будет совершать пешие прогулки в апреле, тем лучше для его здоровья и иммунитета. Даже если вам не хочется оставаться в одиночестве, все равно на время уединяйтесь и отдыхайте от общества. Меньше капризов, истерик и раздражения, тогда и с нервной системой проблем не будет. Гороскоп на апрель советует Льву принимать успокаивающие чаи и расслабляющие ванны. Чтобы не появились сбои в работе сердца, смотрите на жизнь оптимистичнее.

ДЕВА

Деве в марте нужно внимательно отнестись к режиму питания и тому, какие продукты она употребляет. Иначе появятся проблемы со здоровьем желудка и кишечника. Больше внимания уделяйте не только физическому состоянию, но и нервной системе. В начале весны Деве полезно пропить витамины, укрепляющие иммунитет и повышающие уровень гемоглобина в крови.

В апреле гороскоп советует не забывать про передышку и перерыв на обед, тогда с самочувствием все будет в порядке. Если вы личность творческая, то реализовывайтесь в этом направлении. Желательно в апреле найти новое увлечение, которое наполнит Деву позитивной энергией. Интеллектуальный труд и мероприятия пойдут на пользу. Для укрепления здоровья Деве рекомендуется отдыхать на природе и гулять перед сном.

ВЕСЫ

У Весов в марте возможны не только простудные и инфекционные заболевания, но также бытовые травмы, порезы и ушибы, поэтому следует быть осторожными. Гороскоп не рекомендует заниматься активными и опасными видами спорта. Строгая диета вам противопоказана, а вот отдых, свежий воздух и водные процедуры пойдут на пользу. При первых симптомах болезни следует обращаться к врачу, а не заниматься самолечением.

Гороскоп на апрель рекомендует Весам укреплять иммунитет и пройти флюорографию. Если вы курите, то немедленно бросайте эту вредную привычку. Для здоровья Весам необходимы витамины, спортивные упражнения и позитивный настрой. Главное, в апреле не переохлаждайтесь, не сидите под кондиционером и меньше общайтесь с простуженными людьми. Возможно обострение хронических болезней.

СКОРПИОН

Скорпиону не стоит забывать в марте о своем здоровье, которое может пошатнуться из­за халатности, перегрузок и переедания. Помните о том, что оптимизм и позитивные мысли помогают сохранить энергию и баланс между физическим и духовным самочувствием. Гороскоп не советует спешить, общаться с теми, кто простужен и переохлаждаться. Полезно бегать по утрам, закаливать организм при помощи водных процедур.

В апреле у Скорпиона может снизиться иммунитет, поэтому нужно обязательно посетить врача и пропить назначенные витамины. Возможны стрессовые состояния, которые тоже нельзя оставлять без внимания. Гороскоп рекомендует больше отдыхать и использовать расслабляющие процедуры. Если вам показан массаж, то пройдите нужный курс.

СТРЕЛЕЦ

Гороскоп обещает в марте отличное здоровье и физическую форму. Вы будете чувствовать себя великолепно и мыслить позитивно. Благодаря энергии Стрелец сможет воплотить в жизнь самые смелые планы. Главное, в марте найти время для полноценного отдыха, чаще ходить пешком и наслаждаться приходом весны. Полезны занятия в спортзале и курс витаминов.

В апреле нужно чаще гулять, выезжать на природу и пропить курс витаминов. Все это поможет укрепить иммунную систему и прибавить внутренних сил. В питание добавьте лимон, апельсины и овощные соки. Первые солнечные лучики пойдут Стрельцу на пользу. Энергии в вас достаточно, чтобы справиться с любым недугом, но пренебрегать мерами профилактики все­таки не нужно.

КОЗЕРОГ

В марте Козерогу необходимо сделать акцент на здоровье почек. Возможны психические расстройства и бессонница. Серьезных проблем с самочувствием не будет, но пренебрегать мерами профилактики не стоит. Если Козерогу хочется избавиться от лишнего веса, то нужно разработать диету и питаться грамотно. Гороскоп рекомендует есть овощные салаты, пить фруктовые соки и чистую воду.

В апреле гороскоп советует внимательнее отнестись к своему состоянию. Главное, не бегать по знахаркам, а лечиться у врачей. Если вам предложат полежать в больнице, то не стоит отказываться и спорить со специалистами. В апреле у Козерога возможно обострение старых болезней, связанных с кроветворной системой и зрением. Нагрузки и активные виды спорта в 2017 году вам противопоказаны.

ВОДОЛЕЙ

Водолею в марте необходимо посетить врача-­окулиста, а так пройти полный медицинский осмотр. Особенных проблем со здоровьем не ожидается, но меры профилактики не будут лишними. Можно отправиться в спортзал или заняться фитнесом. Все это не только укрепит здоровье, но и прибавит позитивного настроения.

В апреле у Водолея возможны неприятности со здоровьем. При первом недомогании необходимо обратиться к врачу, сдать анализы, проверить состояние почек и мочеполовой системы. Гороскоп на апрель не советует пренебрегать рекомендациями специалистов. Если же все в порядке, можете чаще ходить в сауну, баню и пройти курс массажа. Для того чтобы привести в норму нервное состояние, отправляйтесь к морю, полезно на время поменять климат.

РЫБЫ

Гороскоп советует в марте больше и чаще пить свежевыжатых соков, которые помогут укрепить иммунитет и восстановить силы после долгой зимы. Из фруктов отдайте предпочтение апельсинам, лимонам, киви и яблокам, в которых много витамина С. Для того чтобы здоровье было крепким, Рыбам необходимо больше гулять, дышать свежим воздухом и просто посидеть на берегу реки или моря. Именно водные процедуры пойдут вам на пользу в марте.

В апреле следует нормализовать режим питания, а также добавить в рацион продукты, богатые кальцием и кремнием. Благодаря им вы укрепите костную систему, сосуды и суставы. Больше пейте молоко и кефира. Для укрепления нервной системы Рыбам необходимо принимать ванны с ароматическими маслами.

"Журнал здоровья", N1, март, 2017.