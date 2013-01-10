В Приморском крае работают 24 "копилки" для спасения жизни Маши Семеновой

2012 год оказался для многих приморцев одновременно горьким и радостным. Горьким – потому, что тысячи и тысячи неравнодушных людей объединились вокруг беды нескольких семей, где жертвами страшной болезни – рака – стали дети. Радостным – потому, что мы научились видеть боль тех, кто просто живет, работает рядом с нами, ходит с нами по одним улицам, тех, кого мы никогда не видели и, вероятно, никогда не увидим: просто тем, кому сейчас нужна помощь.

Мы собирали деньги на лечение в Сингапуре Саши Марченко

Сумма казалась неподъемной – 9 миллионов рублей, но ровно за день до даты, когда деньги надо было положить на счет клиники, она была собрана. Сейчас Саше сделана трансплантация костного мозга, он продолжает лечение.

Мы собирали деньги на лечение Лили Красновой

Увы, но когда пришел ответ из клиники в Германии о том, что Лилю готовы прооперировать, было уже поздно – состояние здоровья не позволяло перевезти ее так далеко. В начале декабря Лилечка умерла…

Мы собирали деньги на лечение Миланы Мельниковой

Сейчас Милана в Москве, проходит лечение в клинике Рогачева.

Увы, но наступивший год не унес с собой болезни – сегодня мы продолжаем сбор на лечение Маши Семёновой

Глядя на эту большеглазую жизнерадостную красавицу, трудно поверить в то, что девочка серьёзно больна. И только родители знают, как тяжело приходится их трехлетней дочери. Всю свою, пока ещё маленькую жизнь, Маша Семёнова ведёт неравную борьбу. Злейший враг малышки - хордома, редкая злокачественная опухоль.



Впервые болезнь дала о себе знать, едва ребёнку исполнилось 6 месяцев. Мама случайно обнаружила в районе копчика малышки уплотнение. Вердикт врачей ошеломил родителей: рак! Тогда в России была сделана первая операция, и, казалось, вполне успешно. Но спустя 2,5 года враг вновь поднял голову: опухоль вернулась. И Маша продолжила «войну», которая длится по сей день, потому что ни две операции в Сингапуре, ни облучение, которые прошла девочка, не смогли победить коварную болезнь. Рецидивы следуют один за другим. Российские врачи от Маши не отказываются, но как лечить хордому у маленького ребёнка, точно не знают (частота встречаемости данной опухоли у детей ничтожно мала).



Как и большинство трёхлеток, Маша – настоящая «почемучка». Но если её товарищей по детской площадке всё больше интересует, почему, например, Дед Мороз пришёл в папиных ботинках, девочку заботит совсем другое. «Почему я так сильно болею?» - каждый день спрашивает она у мамы и папы. Малышке невдомёк, что её родителей мучит тот же вопрос, который они ежедневно задают себе, врачам, богу…



Маруся – истинная модница. Её любимые занятия – наряжаться в «принцессные» платья, дефилировать на каблуках и наводить красоту с помощью маминой косметики. Но вместо этих детских «понарошечных» радостей она вынуждена воевать. По-взрослому, по-настоящему. Всего за один месяц опухоль разрослась до 6 см! На этот раз родители приняли решение везти дочь в Корею – в этой стране накоплен положительный опыт лечения хордом у детей.



Однако сумма лечения, которую озвучили зарубежные врачи, непомерно велика для многодетной семьи (у Маши есть ещё старшая сестра и младший брат): 9 миллионов рублей! 3 из них необходимы на срочную операцию в Корее, а 6 – на дальнейшее лечение протонами в США.

Родители девочки исчерпали уже все ресурсы. Кроме одного – надежды. Они верят в то, что найдутся неравнодушные люди, которые откликнутся на их горе, - тогда станет возможным лечение в за границей. Верят в то, что врачи найдут самый действенный способ борьбы с опухолью, - тогда станет возможным выздоровление. Верят в то, что их маленькая принцесса наконец перестанет «воевать», - тогда станет возможным счастье. Давайте поможем им не потерять веру!



Как можно помочь Машеньке Семёновой?



1. Сделать денежный перевод на счета:



- карта Сбербанка на имя Марины Владимировны Семёновой, мамы девочки: 639002509016408547 (63900 25090 1640 8547)

- номер Билайн: +7 964 445 74 60

- кошелек Киви: +7 914 707 07 85

- Яндекс-деньги: 4100 1163 7116 399

- Вебмани: R559 590 127 640

2. Оставить деньги на точках помощи. Адреса копилок:

Владивосток

1. ул. Кирова, 38 - магазин продукты "Орион"

2. ул. Кирова, 38 - канцелярский магазин

3. Пр-т Красного Знамени, 86 - павильон № 10 (напротив магазина "Любимый")

4. ул. Алеутская, 11 - магазин "Деловой Носорог" здание ПриморГражданПроекта (р-н Вокзала)

5. ТЦ Сотка, бутик 303 (3 этаж) - деньги передавать в подписанном конверте "Для Маши Семеновой"

6. ул. Посадская, 20 - буфет

7. ул. Посадская, 20 - столовая "Копейка"

8. ул. Фадеева, 1г - детский развлекательный центр "Ромашка" (3 этаж)

9. ул. Уборевича, 10б - офис "Терратур"

10. ул. Уборевича, 10б - магазин "Смайлик"

11. Партизанский пр-кт, 58 - фитнес-клуб "Мастер-Джим"

12. ул. Пограничная, 10 - косметическая клиника "Мед Клуб"

13. ул. Луговая, 71 - фитнес-клуб "Варяг"

14. ул. Калинина, 275 - ТЦ Зеленый Остров

15. ул. Овчинникова, 2 - точка выдачи заказов СП "Точка"

16. ул. Пологая, 17 - точка раздачи заказов СП "Атрибут"

17. ул. Ватутина, 4а - частный детский сад "Пчелки"

16. ул. Верхнепортовая, 12-Б - Эстетик-клуб Елены Лапухиной

17. ул. Русская, 57 - магазин-кафе "beer &coffee"

18. Океанский пр-кт, 54 - точка выдачи заказов СП "Союз"

19. ул. Русская - ТЦ Зеленый Остров

20. ул. Жигура, 30 - гастроном

21. ул. Добровольского, 5 - кинотеатр "Галактика"

22. ул. Бородинская, 26 - гаражный комплекс (2 этаж)



Спасск-Дальний

1. ул. Парковая, 29 - магазин "Дана" (городской рынок)



Находка

1.Школьный переулок 4А каб.9А -"Точка" офис СП



3. Позвонить волонтёру и передать деньги лично: 290 33 22, Ольга

Инициативная группа портала для родителей Приморья "Владмама".