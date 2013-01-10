Война длиною в жизнь

Глядя на эту большеглазую жизнерадостную красавицу, трудно поверить в то, что девочка серьёзно больна. И только родители знают, как тяжело приходится их трехлетней дочери. Всю свою, пока ещё маленькую жизнь, Маша Семёнова ведёт неравную борьбу. Злейший враг малышки - хордома, редкая злокачественная опухоль.



Впервые болезнь дала о себе знать, едва ребёнку исполнилось 6 месяцев. Мама случайно обнаружила в районе копчика малышки уплотнение. Вердикт врачей ошеломил родителей: рак! Тогда в России была сделана первая операция, и, казалось, вполне успешно. Но спустя 2,5 года враг вновь поднял голову: опухоль вернулась. И Маша продолжила «войну», которая длится по сей день, потому что ни две операции в Сингапуре, ни облучение, которые прошла девочка, не смогли победить коварную болезнь. Рецидивы следуют один за другим. Российские врачи от Маши не отказываются, но как лечить хордому у маленького ребёнка, точно не знают (частота встречаемости данной опухоли у детей ничтожно мала).



Как и большинство трёхлеток, Маша – настоящая «почемучка». Но если её товарищей по детской площадке всё больше интересует, почему, например, Дед Мороз пришёл в папиных ботинках, девочку заботит совсем другое. «Почему я так сильно болею?» - каждый день спрашивает она у мамы и папы. Малышке невдомёк, что её родителей мучит тот же вопрос, который они ежедневно задают себе, врачам, богу…



Маруся – истинная модница. Её любимые занятия – наряжаться в «принцессные» платья, дефилировать на каблуках и наводить красоту с помощью маминой косметики. Но вместо этих детских «понарошечных» радостей она вынуждена воевать. По-взрослому, по-настоящему. Всего за один месяц опухоль разрослась до 6 см! На этот раз родители приняли решение везти дочь в Корею – в этой стране накоплен положительный опыт лечения хордом у детей.



Однако сумма лечения, которую озвучили зарубежные врачи, непомерно велика для многодетной семьи (у Маши есть ещё старшая сестра и младший брат): 9 миллионов рублей! 3 из них необходимы на срочную операцию в Корее, а 6 – на дальнейшее лечение протонами в США.

Полная информация – по ссылке viewtopic.php?f=191&t=188203



Родители девочки исчерпали уже все ресурсы. Кроме одного – надежды. Они верят в то, что найдутся неравнодушные люди, которые откликнутся на их горе, - тогда станет возможным лечение в за границей. Верят в то, что врачи найдут самый действенный способ борьбы с опухолью, - тогда станет возможным выздоровление. Верят в то, что их маленькая принцесса наконец перестанет «воевать», - тогда станет возможным счастье. Давайте поможем им не потерять веру!



Как можно помочь Машеньке Семёновой?



1. Сделать денежный перевод на счета:

- карта Сбербанка на имя Марины Владимировны Семёновой, мамы девочки: 639002509016408547 (63900 25090 1640 8547)

- номер Билайн: +7 964 445 74 60

- кошелек Киви: +7 914 707 07 85

- Яндекс-деньги: 4100 1163 7116 399

- Вебмани: R559 590 127 640

2. Оставить деньги на точках помощи. Адреса копилок:

Владивосток

1. ул. Кирова, 38 - магазин продукты "Орион"

2. ул. Кирова, 38 - канцелярский магазин

3. Пр-т Красного Знамени, 86 - павильон № 10 (напротив магазина "Любимый")

4. ул. Алеутская, 11 - магазин "Деловой Носорог" здание ПриморГражданПроекта (р-н Вокзала)

5. ТЦ Сотка, бутик 303 (3 этаж) - деньги передавать в подписанном конверте "Для Маши Семеновой"

6. ул. Посадская, 20 - буфет

7. ул. Посадская, 20 - столовая "Копейка"

8. ул. Фадеева, 1г - детский развлекательный центр "Ромашка" (3 этаж)

9. ул. Уборевича, 10б - офис "Терратур"

10. ул. Уборевича, 10б - магазин "Смайлик"

11. Партизанский пр-кт, 58 - фитнес-клуб "Мастер-Джим"

12. ул. Пограничная, 10 - косметическая клиника "Мед Клуб"

13. ул. Луговая, 71 - фитнес-клуб "Варяг"

14. ул. Калинина, 275 - ТЦ Зеленый Остров

15. ул. Овчинникова, 2 - точка выдачи заказов СП "Точка"

16. ул. Пологая, 17 - точка раздачи заказов СП "Атрибут"

17. ул. Ватутина, 4а - частный детский сад "Пчелки"

16. ул. Верхнепортовая, 12-Б - Эстетик-клуб Елены Лапухиной

17. ул. Русская, 57 - магазин-кафе "beer &coffee"

18. Океанский пр-кт, 54 - точка выдачи заказов СП "Союз"

19. ул. Русская - ТЦ Зеленый Остров

20. ул. Жигура, 30 - гастроном

21. ул. Добровольского, 5 - кинотеатр "Галактика"

22. ул. Бородинская, 26 - гаражный комплекс (2 этаж)



Спасск-Дальний

1. ул. Парковая, 29 - магазин "Дана" (городской рынок)



Находка

1.Школьный переулок 4А каб.9А -"Точка" офис СП



3. Позвонить волонтёру и передать деньги лично: 290 33 22, Ольга

http://vladmama.ru/forum/viewtopic.php?f=146&t=188203&start=2380