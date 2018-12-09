Все о СПИДе рассказали жителям Партизанска

Вокальные номера, танцы, викторины, а также тематические лекции и анкетирование - привлечь внимание жителей Приморского края к вопросам СПИДа пытаются разными путями.

В наши дни актуальность данного вопроса не стала меньше. Статистика заболеваемости в Приморье заставляет задуматься о том, что необходимы дополнительные меры по профилактике данного заболевания. В крае прошла акция «Дальний Восток без ВИЧ». Один из городов, куда приехали лекторы и артисты с программой это Партизанск. Цель мероприятий не только рассказать о профилактике ВИЧ, а также получить от горожан обратный ответ – что они знают об этой инфекции.

- Вы знаете, осведомленность жителей о данном вопросе достаточно высока, - отмечают организаторы. – Нас не может это не радовать, однако мы считаем, что необходимо и дальше привлекать внимание к этому вопросу, так как его актуальность не снижается. Необходимо не только рассказывать о том, как защитить себя и своего партнера от ВИЧ-инфекций, что необходимо делать в рамках профилактики, но и, в первую очередь, как правильно выстраивать гармоничные отношения в паре. Мне кажется, что очень многие проблемы начинаются отчасти оттуда.

Сотни листовок, лекция от представителей Центра СПИД, концерт, викторина и тестирование по слюне прошло в Партизанском доме культуры.

- Мне понравилась лекция. Все доступно рассказали и показали. Пришла сюда с подругой. Если честно, никогда раньше не задумывалась об этом. Ну не думала, что когда-то может коснуться. Сегодня поняла, что никто не застрахован. Если честно, было очень много мифов в голове о СПИДе, да и в общем о ВИЧ-инфекциях. Сейчас, наверное, стоит пересмотреть свое мнение по некоторым вопросам, - рассказала жительница Партизанска Виктория.

- Тестирование на ВИЧ нужно пройти каждому, кто имел хотя бы один незащищенный половой контакт с человеком, чей ВИЧ-статус ему неизвестен. Носителем ВИЧ может быть абсолютно любой человек. ВИЧ не выбирает возраст, пол, расу или статус в обществе, - комментирует ситуацию Черникова Анастасия Анатольевна, к.м.н., доцент, заведующая отделом методической и профилактической работы центра СПИД. Осознанно пойти на тестирование – значит признать существующую опасность заражения и уберечь своих близких в дальнейшем, соблюдая правила профилактики. В современном обществе модно быть сильным, независимым, зарабатывать деньги и т.д. Пойти на обследование вроде как признать свою уязвимость, слабость. В результате, люди живут по 10 лет и не знают о диагнозе, пока хронические сопутствующие заболевания не выдают инфекцию. Многие пары так живут: несколько лет вместе и узнают о диагнозе, решая завести ребенка. Кто кого заразил, теперь не узнать. Но вместо того, чтобы выбирать детские вещи, они учатся принимать свою новую жизнь.

Специалисты отметили, что подавляющее большинство ВИЧ-инфицированных в Приморье – активное работоспособное население в возрасте 20-50 лет. И если не прорабатывать с ними их ситуацию, возникнет ситуация, когда край просто начнет терять работоспособное население. Люди по-разному принимают свой диагноз до консультации и после. Сотни людей в Приморье ежедневно работают, чтобы победить стереотипы, мифы, страхи, заблуждения и саму инфекцию. Пока говорить о полном физическом выздоровлении не приходится. Но ВИЧ инфекция не смертельный приговор, сегодня российское здравоохранение лечит эту инфекцию с специализированных медицинских учреждениях.