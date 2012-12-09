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Онищенко: Вот это действительно катастрофа – 10 дней праздников
Руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко считает, что новогодние каникулы в России слишком долгие, но знает, как провести их с пользой для здоровья, пишет РИА Новости.
"Вот это действительно катастрофа — десять дней чревоугодия и потребления всех видов алкоголя. Я констатирую ту крайне отрицательную привычку нашего общества вот так проводить время. Я всегда говорю, что слишком длинные у нас новогодние праздники. Но раз такое несчастье свалилось на нашу голову и целую декаду нам нужно не поднимать экономику, давайте попытаемся минимизировать эти отрицательные последствия", — сказал он в четверг в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Во-первых, не стоит резко менять климатическую зону во время каникул. По словам Онищенко, для любого организма это серьезное испытание, сколько бы лет человеку ни было.
"Второе — становимся на лыжи. Спим, сколько нужно физиологически. Нормально умеренно питаемся, бываем на свежем воздухе и желательно в кругу своей семьи", — добавил глава Роспотребнадзора.
Он также дал советы тем, кто все же решится поехать на отдых за границу. Туристам, которые отправятся в Доминикану, Онищенко напомнил, что рядом находится Гаити, где продолжается вспышка холеры.
"Но в Доминикане высокий уровень сервиса. Это кишечная инфекция, и если соблюдать элементарные требования гигиены, пить нормальную воду, питаться проверенной пищей и мыть руки, можно избежать проблем", — пояснил он.
Глава Роспотребнадзора также отметил, что 45 стран Африки и 13 стран Южной и Центральной Америки неблагополучны по желтой лихорадке. Отправляясь в эти государства, необходимо сделать прививку, которая действует в течение десяти лет, напомнил он.
"Что касается Дубая, там нас беспокоит проблема короновирусной инфекции или атипичная пневмония, так называемый ТОРС (тяжелый острый респираторный синдром). Это надо помнить, но ограничений на поездки во все эти страны мы не вводим", — сказал Онищенко.
"Курорты типа Куршавеля очень отрицательно влияют на зрение. После возвращения оттуда денег не видишь", — пошутил главный государственный санитарный врач.
Новогоднюю ночь глава Роспотребнадзора посоветовал провести в кругу семьи. "Если вы встречаете (Новый год) в семье, если у вас теплая душевная обстановка, вы умеренно едите и говорите комплиментарные вещи своим близким, это даже положительно влияет на здоровье", — подчеркнул он.
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Комментарии
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Псевдоним08:59, 28.12.2012#
не пора бы ему пойти на сколько у него зелени в отношении народа уже праздники бедой называть вот урод и как его ещё держат главой минздрава? радоваться надо что хоть раз в году да простые люди гуляют. А насчёт иметь врача не мы врачей имеем а они нас только деньги и дерут и ничего при этом не делают
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Псевдоним09:30, 28.12.2012#
Онищенко метлой необходимо гнать, не хрена не делает, позёр. В России прилавки продуктовых магазинов завалены продуктами с содержанием пальмового масла сыры, сгущеное молоко и др. и генномодифированными продуктами (соя, Lipton, Brooke Bond, Calve, Rama, Maggi, Nestle, Snickers, и до хрена других наименований. А генномодифицированные организмы (ГМО) разрабатываются как биологическое оружие, средство сдерживания роста народонаселения и средство подрыва продовольственной безопасности стран. Рост онкологии в России охренительннный, а этот позёр хер Онищенко ни хрена не делает.
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Господин Онищенко лучше бы ВЫ озаботились нашим здоровьем, когда время переводили. И мы и наши дети всю зиму страдаем так, как вам и не снилось. Дайте хоть 10 дней отдохнуть, а кто пил тот и будет пить, и в рабочие дни, и в выходные.