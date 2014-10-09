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В Приморье выдают бесплатные сертификаты на посещение Центров здоровья

09 Октября 2014, 15:08 | Приморье

Бесплатные сертификаты-приглашения в Центры здоровья может получить каждый желающий. С его помощью можно пройти бесплатное обследование и получить рекомендации по здоровому образу жизни. Об этом сегодня, 9 октября,  рассказала главный врач Владивостокского клинико-диагностического центра Анжела Кабиева в ходе онлайн конференции на сайте primorsky.ru.

По ее словам, сертификат-приглашение можно получить в самих Центрах здоровья, а также во время специальных акций, приводимых специалистами учреждения. Сертификат дает право на прохождение бесплатного обследования.

«Специалистами проводится скрининговое исследование на глюкозу и холестерин, психологическое тестирование, а также определяют функцию дыхания и работу сердца. На основе полученных результатов каждому пациенту разрабатывается индивидуальная программа здорового образа жизни. Она включает рекомендации по здоровому питанию, физической нагрузке, режиму труда и отдыха, гигиене полости рта, советы по отказу от вредных привычек», - пояснила главный врач.

Результаты всех тестов, прогноз состояния здоровья и рекомендации заносятся в специальную карту здоровья и можно проследить динамику состояния здоровья при посещении Центра в следующий раз.

Отметим, в Приморском крае действует семь центров здоровья, главная задача которых - ранняя диагностика и профилактика заболеваний. Они открыты в Арсеньеве, Артеме, Дальнереченске, Находке, Уссурийске и два во Владивостоке.

Записаться на прием в Центр злоровья, а также получить консультацию специалистов можно по телефонам: 8(423)226-38-08, 8(423)222-28-23.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: здравоохранение  медицина  профилактика  здоровье  диагностика  приморье 



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