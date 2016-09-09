По Приморью распространяются брюшной тиф и гепатит А

Из-за паводка в Приморском крае происходит массовое загрязнение воды в колодцах и скважинах, что провоцирует распространение брюшного тифа и гепатита А, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу регионального Росприроднадзора.

«За прошедшую неделю из числа территорий, попавших в зону подтопления как неблагополучная оценивается эпидемическая ситуация по заболеваемости острыми кишечными инфекциями среди жителей Чугуевского района, Кавалеровского района, Уссурийска и Дальнегорска. Множественные очаги инфекции не регистрировались. Не регистрировались случаи заболевания в пунктах временного размещения людей», — сообщает ведомство.

Специалисты призывают жителей края пить только бутилированную или кипяченую воду, тщательно мыть руки и продукты питания. Кроме того, все предметы обихода, пострадавшие в результате наводнения, необходимо обработать.

Накануне спецборт Федерального медико-биологического агентства доставил во Владивосток 16 тыс. доз вакцин: 5 тыс. доз против гепатита A для взрослых и 9700 — для детей, 1 тыс. доз противодизентирийной вакцины, а также 500 доз от брюшного тифа. Вакцины предназначены для пострадавших от паводков в тех районах Приморья, где есть нарушения водоснабжения и водоотведения.

Газета «Золотой Рог», Владивосток