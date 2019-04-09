Быть здоровым: выбор за вами

Приморский край отметил Всемирный день здоровья, который 7 апреля прошел в 194-х странах мира

Приморье вместе со всем миром 7 апреля отметило Всемирный день здоровья. В этом году в мероприятии планетарного масштаба приняли участие 194 страны! В этом году глобальный праздник был посвящен теме «Всеобщий охват услугами здравоохранения для всех и везде». Предоставить человеку возможность получить медицинскую помощь, в которой он нуждается, в нужный момент и том месте, где он проживает, - ключевая задача для любого государства. Она же является приоритетной для региональной власти. Инструментом для ее решения является государственная программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2021 годы.

Однако, состояние здоровья каждого из нас, по большому счету, - и индивидуальная ответственность. Это вопрос выбора в пользу здорового образа жизни, что включает в себя и физическую активность, и правильное питания, и своевременные профилактические медицинские осмотры.

Все эти темы были в повестке пресс-конференции, которая накануне Всемирного дня здоровья состоялась в администрации Приморского края. В ней приняли участие ведущие эксперты в области здравоохранения и представители Роспотребнадзора по Приморскому краю.





По общему мнению участников разговора, одной из трудноразрешимых проблем здравоохранения края как раз является отсутствие у многих наших земляков заинтересованности в сохранении собственного здоровья. При том, что в Приморском крае есть все необходимые условия для того, чтобы человек мог получить медицинскую консультацию от квалифицированных специалистов. И.о. заведующей Центра здоровья КГБУЗ «Владивостокский клинико-диагностический центр» Светлана КИРИЛЮК подчеркнула необходимость прохождения комплексного медицинского обследования.

«Посещать Центр здоровья стоит не реже одного раза в год. Аппаратура, которой оснащен центр, обеспечивает выявление факторов риска неинфекционных заболеваний, связанных с неправильным питанием. Комплексное медицинское обследование в центре длится в течение часа. Мы проводим диагностику уровня холестерина (т.е. мы можем увидеть, злоупотребляет ли человек жирной пищей), уровня глюкозы, есть ли риск развития сахарного диабета, злоупотребляет ли человек углеводами», - поясняет руководитель Центра здоровья.

Владивостокский клинико-диагностический центр предлагает такой метод исследования как биоимпедансометрия, который определяет соотношение жировой и мышечной ткани, а также содержание воды в организме. В соответствии с этими индивидуальными показателями специалистами разрабатывается программа профилактики сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний.

Услуги Центра доступны любому жителю края: комплексное медицинское обследование проводится по предъявлении полиса ОМС, т.е. совершенно бесплатно. Однако, по словам Светланы Кирилюк, если у человека возникнет желание поглубже посмотреть на свои показатели в диагностической карте, составить дневник питания или программу семидневного меню (все это не входит в перечень услуг по ОМС и не финансируется из бюджета), то специалисты Центра готовы оказать дополнительные услуги и разработать индивидуальный план питания.

Научный взгляд





Тему правильного питания поддержала доктор медицинских наук, доцент кафедры гигиены Тихоокеанского государственного медицинского университета (ТГМУ) Елена СЕМАНИВ.

«Говоря о правильном питании, необходимо учитывать особенности разных групп, а не просто всего население сразу. Необходим особый подход, например, к школьникам, студентам, пожилым людям. Именно так разрабатываются профилактические мероприятия, на основе исследований состояния рациона каждой из групп населения. Эта информация доступна, ученые ТГМУ готовы делиться ей с населением» - комментирует Елена Семанив.

Государственные инициативы





Относительно государственной поддержки здравоохранения высказалась начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Ольга ШОРНИКОВА.

Ведение здорового образа жизни невозможно без употребления в пищу качественных и безопасных продуктов. В связи с этим в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2021 годы был принят ряд документов, направленных на увеличение продолжительности и улучшение качества жизни граждан, обеспечение полноценного питания населения. На это направлены и федеральные законодательные акты. В России принята Стратегия повышения качества пищевой продукции до 2030 года, реализуется национальный проект «Демография».

По словам Ольги Шорниковой, причиной снижения качества жизни и развития ряда заболеваний населения, прежде всего, является употребление пищевой продукции с низкими потребительскими свойствами. Это продукция с высокой калорийностью, сниженной пищевой ценностью, в которой присутствует избыточное содержание насыщенных жиров и наблюдается дефицит микронутриентов и пищевых волокон.

«Государство и научное сообщество рассматривают эту ситуацию на уровне внедрения единых стандартов качества, продвижения здоровой продукции. Эта работа ведется и с помощью региональных программ субъектов Федерации, и региональных программ субъектов РФ, - поясняет Ольга Шорникова. - Планируется увеличение производства пищевой продукции, обогащенной микронутриентами, витаминами, минеральными комплексами. Особенно это касается такой продукции, которая пользуется массовым спросом, – это хлебобулочная, молочная продукция, питьевая вода и кондитерские изделия».

Ежегодно в субъектах Федерации РФ регистрируется увеличение заболеваемостей, связанных с обменными процессами организма человека, проблемами сердечнососудистой, эндокринной и пищеварительной систем. Ольга Шорникова подчеркнула, что профилактика данных заболеваний на массовом уровне является необходимой мерой, и, прежде всего, должна включать в себя внедрение обогащенных полезными элементами пищевых продуктов в детских и лечебно-профилактических учреждениях, а также в трудовых коллективах с организованными приемами пищи.

Также на государственном уровне в рамках Стратегии повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года была принята корректировка нормативно-правовой базы о защите прав потребителя. На сегодняшний день службой Роспотребнадзора введены некоторые изменения в технические регламенты Таможенного, а также Евразийского экономического союзов. В частности, эти меры касаются молокосодержащей и маргариновой продукции, заменителей какао-масла и так далее.

По словам Шорниковой, Роспотребнадзор работает над тем, чтобы производитель честно и однозначно предоставлял потребителю информацию о своем продукте. Так, если продукт произведен с использованием заменителя молочного жира, то надпись на упаковке должна гласить «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии, например, сметаны». То есть потребитель, подходя к торговому прилавку, должен понимать, насколько натуральную продукцию он выбирает.

Также по рекомендации службы Роспотребнадзора на уровне правительства РФ были внесены изменения в правила продажи отдельных видов товаров, вступающие в силу с 1 июля 2019 года. Данные изменения касаются торговых сетей, которые при реализации молочной продукции должны сопровождать ее информацией о том, что пищевые продукты не содержат заменителей молочного жира. Вероятно, это будет выглядеть так, что для реализации натуральных молочных продуктов будут предназначены отдельные места выкладки товара.

Задача Роспотребнадзора в рамках Стратегии повышения качества пищевых продуктов до 2030 года заключается в донесении до потребителя достоверной информации о составе и качестве продуктов питания.

Вегетарианство по-дальневосточному

В рамках мероприятия, посвященного Всемирному дню здоровья, специалисты в области здравоохранения высказали отношения к вегетарианскому образу жизни в условиях дальневосточного климата. Заинтересованность молодежи в вегетарианском типе питания эксперты обосновывают модными веяниями. Вегетарианство предполагает отказ от белка животного происхождения, а молодые люди – растущий и развивающийся организм, который остро в нем нуждается. По мнению представителя научного направления Елены Семанив, нормальное развитие физических и умственных способностей, поведенческих реакций человека затруднительно при нехватке такого питательного компонента, как животный белок. «В условиях дальневосточного климата и страны в целом вегетарианство - это не то чтобы неприемлемо, но не стоит этим увлекаться» - рекомендует доктор медицинских наук.

ВЫВОД

Зачем нужен День Здоровья?

Подводя итоги, участники пресс-конференции объяснили, кому и зачем нужен День Здоровья. Прежде всего, сам праздник и приуроченные к нему мероприятия предназначены для повышения уровня грамотности граждан в вопросах здравоохранения.

Специалисты разных регионов проводят информационно-коммуникационные кампании, продвигают идеи здорового образа жизни, рассказывают потребителям, как правильно выбирать продукты питания, и каким образом можно получить доступные медицинские услуги. Еще одна задача информационных акций Дня Здоровья – проведение профилактических мероприятий. Чувствуя себя нормально, человек редко задумывается о возможных заболеваниях. Цель Дня Здоровья – напомнить людям о том, как важно следить за состоянием своего организма, ведь здоровье – самое ценное, что у нас есть.

На фото: Так задорно и динамично отмечал День здоровье город Артём.

Фото автора

Полина КАШПУР. Газета "Золотой Рог", Владивосток.