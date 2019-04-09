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Инвестиции в здоровье: за счет краевого бюджета приобретен уникальный аппарат для "Дальзаводской" больницы
Ультразвуковые исследования для пациентов Владивостокской клинической больницы №4 теперь проводятся на уникальном аппарате стоимость более 10 млн рублей. Обновление медоборудования в этом и других лечебных учреждениях Приморского края ведется за счет краевого бюджета по поручению главы региона Олега КОЖЕМЯКО.
Новый аппарат экспертного класса кардинально отличается от обычных. Он имеет чувствительные датчики, дающие цветное изображение более высокого разрешения. А оригинальное программное обеспечение аппарата обрабатывает заведомо больший массив информации с датчиков. По словам главного врача больницы №4 Елены НОВИЦКОЙ, современная техника позволяет распознать заболевания на самых ранних стадиях, поставить наиболее точный диагноз, и своевременно назначить верное лечение и контролировать его ход.
- Раньше на весь стационар и поликлинику был один обычный аппарат УЗИ. Пациентам приходилось в порядке очереди проходить обследования, а в условиях оказания экстренной неотложной помощи это, конечно, критично, – отметила Елена Новицкая.
Врачи клиники рассчитывают, что благодаря ускорению процедуры диагностики и постановки диагноза уменьшится средняя продолжительность госпитализации пациентов. Это крайне важно, поскольку больница №4 принимает на госпитализацию не только «плановых», но и экстренных больных. В 2015 году на ее базе было создано первичное сосудистое отделение (ПСО), которое в круглосуточном режиме принимает больных, в том числе и в критическом состоянии. Стационарное лечение в ВКБ №4 проходят около 8 тысяч жителей Владивостока.
Напомним, что реализация масштабной программы обновления диагностического оборудования в приморских больницах и поликлиниках началась в конце 2018 года по инициативе главы региона Олега Кожемяко. В этой работе край опирается на федеральную помощь, благодаря чему объем инвестиций в модернизацию здравоохранения Приморья только в 2019-2020 годах составит около 2 млрд рублей. Более активными темпами пошел ремонт лечебных учреждений, обновление парка автомобилей «скорой помощи». Огромное внимание уделено решению кадровой проблемы приморского здравоохранения – для медиков в конце 2018 года краевым законом были предусмотрены различные льготы и выплаты, включая «подъемные» до 800 тысяч рублей. Продолжает свое действие и государственная программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2021 годы.
- Мы делаем шаги по обеспечению лечебных учреждений диагностическим оборудованием для выявления заболеваний на ранних стадиях. Важно, что пациенты теперь смогут проходить качественное обследование, а врачи – работать в комфортных условиях, – считает Олег Кожемяко.
По словам директора департамента здравоохранения Приморского края Виктора ФИСЕНКО, в ближайшее время современное оборудование на сумму 500 млн рублей должно поступить в 23 медицинские организации Приморья. Всего планируется закупить около 50 единиц медтехники, в том числе – 13 маммографов, 10 аппаратов УЗИ, 9 флюорографов, рентгенологическое оборудование, а также передвижные цифровые маммографические и флюорографические кабинеты.
Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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