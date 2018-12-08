Жителям Артема рассказали, как жить с ВИЧ-положительным диагнозом

Акция «Дальний Восток без СПИДа» прошла в Артеме. Перед жителями города выступили творческие вокальные и инструментальные коллективы, представители тематических молодежных организаций, специалисты СПИД-центра. Помимо этого, каждый житель мог посетить лекцию на тему ВИЧ-инфекций, пройти анкетирование, или поучаствовать в викторине и выиграть сладкие призы.

- Больше всего понравилось, что этому вопросу уделяют большое внимание. Действительно, эффективным является напрямую работа с населением. Молодые люди, да и не только, должны знать, что делать и куда обращаться. Понятное дело, в век Интернета это стало проще, однако живого, человеческого общения ничто не заменит, - поделилась своим мнением жительница Артема Варвара.

В рамках акции всем участникам раздали презервативы и рассказали о том, что необходимо заботиться о своём здоровье и здоровье своего партнера. Большое внимание было уделено тому как построить крепкие семейные отношения, ведь именно отсутствие данных навыков и опыта, по мнению многих опрошенных горожан, и заключается проблема распространения ВИЧ-инфекций.

- Протестироваться на ВИЧ человеку могут предложить, к примеру, перед операцией или при посещении любого другого врача. Помните, достаточно одного незащищенного полового акта или одной пробы внутривенных наркотиков, чтобы стать ВИЧ-положительным. Особое внимание к наркозависимым. Нестерильные иглы – прямой путь инфицирования. При этом стоит помнить, что часто зависимые пользуются одной иглой на группу человек, что неизбежно приводит к быстрому распространению вируса. - поясняет в отделе эпидемиологического надзора СПИД центра. – Даже одна инъекция – повод для лечащего врача предложить обследование. Сами наркотические вещества также могут содержать в себе вирус. Роковым может быть даже однократное употребление. Но и в таких случаях тестирование добровольное, на основании подписанного человеком согласия. Все, что мы можем сделать – это настоятельно порекомендовать, вам сделать анализ, если в вашей жизни был момент, когда Вы могли заразиться инфекцией, не пренебрегайте своим здоровьем и здоровьем своих родных.

- Важно понимать, что один ВИЧ-инфицированный, не знающий о своем статусе и не принимающий лечения, может заразить десятки других людей. А то и сотни, в зависимости от образа жизни. Почему-то людям страшно узнать свой диагноз, но совершенно не страшно быть возможным источником заражения других. А ведь своевременный прием медикаментов и регулярное наблюдение врача снижают эти риски до минимума, - комментирует в клинико-диагностическом отделении СПИД-центра.

Особая категория – дети. Родители часто скрывают от ребенка его статус, и когда он начинает задавать вопросы, например, о лекарствах, которые принимает, родители вываливают на него всю информацию, чем сильно шокируют. Важно объяснить, что заболевание не опасно, хоть и на всю жизнь. Разъясните, что совсем не обязательно рассказывать друзьям сейчас, когда ты не готов к их реакции.

- Любая болезнь вообще вещь интимная, - комментирует Елена Войтовская, психотерапевт СПИД-центра. – Когда я посещаю районные школы, я всегда стараюсь встретиться с директорами, учителями, чтобы они доносили информацию до школьников. В старших классах вполне уместно говорить и о половой культуре, а младшим не повредит знать о вреде наркотиков со школьной скамьи. Конечно, последние годы информационная политика настаивает на пропаганде целомудрия, и говорить о подростковом сексе как бы нежелательно. А как говорить о ВИЧ и не говорить о сексе? Конечно, никто не пойдет к первоклассникам, но в старших классах об этом вполне можно рассказывать.

Проблема наркотиков тесно связана с проблемой ВИЧ-инфицирования. Чем выше процент зависимых, тем выше показатели первичного выявления ВИЧ-инфицированных. Более 60% инфицированных в Приморье так или иначе связаны с употреблением психоактивных веществ. Даже разовый случай внутривенного употребления может стать роковым. А учитывая, что Приморский край характеризуется стабильно высоким уровнем наркомании, информационная пропаганда в том ключе должна только масштабироваться.

Но самая страшная проблема – даже не сам вирус и положительный ВИЧ-статус. Безграмотность и стереотипы, сопровождающие ВИЧ, могут навредить больше самого вируса.

- Регулярно сталкиваюсь с жутким невежеством. Беременные ВИЧ-положительные рассказывали, как им в роддоме тарелки с буквой «В» давали, чтоб не ели с других. Дети, инфицированные из детских домов, приходят на прием и просят, чтобы я поговорила с руководством детского дома и попросила, чтобы и их тоже отправляли в детские лагеря. Оказывается, их считают как прокаженными что ли. И они все лето сидят в детском доме, чтобы никого не заразить, - рассказывает Войтовская.

Специалист отмечает, жить с диагнозом в обществе, которое сложно назвать прогрессивным в том вопросе, будет непросто. По крайней мере, первое время. Сегодня в Приморье о своем «положительном» статусе более 10 тысяч человека. Реальная цифра зараженности населения – выше в 2, а то и 3 раза. Когда они узнают свой диагноз, не известно. Но помощь, медицинскую, психологическую и дружескую, они получат всегда. И чем быстрее они решатся узнать свой статус, тем эффективнее смогут распорядиться своим временем, которого у них, благодаря современной медицине, будет предостаточно.