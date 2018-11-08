Позвоночник ребенка – это его здоровье, красота и ум

Марина Кравцова, заведующая отделением хирургии и ортопедии детского центра здоровья «Аленка» во Владивостоке, врач высшей категории утверждает, что о здоровье детей мы, люди не связанные с медициной, не знаем почти ничего. И из-за этого они вырастают у нас больными, кривыми и даже глупыми. Почему, и как это происходит мы с ней и поговорим.



- Добрый день, давайте начнем с того, насколько важно обращать внимание ортопеда на здоровье ребенка с самых первых дней его жизни. Мы же вроде привыкли, что с точки зрения опорно-двигательной системы здоровье малышей редко вызывает какие-то вопросы…



- Как раз очень неправильно так думать, потому что ортопед - это врач, который закладывает здоровье ребенка на всю дальнейшую жизнь. И бывает сложно родителям объяснить, что ребенок может быть болен, когда у него нет температуры, он не плачет и не проявляет других признаков беспокойства. Если на ранней стадии пропустить, допустим, перекос таза, он потом отразится на здоровье позвоночника, приведет к плоскостопию, которое дальше сформирует болевой синдром, в том числе межпозвоночной грыжи и так далее. То есть здоровье ребенка по ортопедии до года определяет его здоровье в 15- 30 лет. Поэтому, хотя первый осмотр врача данного профиля по закону должен проходить в 3 месяца, по-хорошему его надо проводить в первые три-четыре недели, определяя внешние признаки здоровья или нездоровья. Именно до трех месяцев многие патологии у детей легко устранимы.



- Вы читаете лекции в школе беременных, на чем, к примеру, вы делаете акцент?



- Я всегда говорю молодым мамам, что ребенок это как кусок глины, и от того, как как они прикладывают к нему руку, зависит - будет его тело красивым или кривым. Я обучаю родителей как правильно прикасаться к ребенку, его правильно держать, какие упражнения делать, и как это формирует здоровье.



Например, если носить ребенка на одной руке, не меняя положение головы, то у него будет перекос таза и кривая голова, буквально.



Самое главное жесткое правило - до четырех месяцев нельзя брать детей под попу. Их надо стараться максимально носить в горизонтальном положении и только с 4-5-ти месяцев можно давать вертикальную нагрузку - это самое главное правило, которое определяет как будет дальше формироваться позвоночник.



И второе - правило зеркального отражения: поносили ребенка на левой руке - поносите на правой. Если мама не может этого сделать, пусть делает папа. И точно также перекладывание ребенка на сон: левая - правая сторона. Поступая так вы не только делаете ребенка здоровым, но еще и умным, формируя объемное восприятие мира. Понимание геометрии, физики, черчения закладывается в первые 6 месяцев. То есть если ваш ребенок не знает химические формулы, спросите, что вы делали не так, когда ему было четыре месяца.



- Это что-то из области фантастики…



- Нет, это научно обосновано. В это время формируется понимание мира, и когда мы перекладываем ребенка на разные стороны, головной мозг развивает оба полушария, при этом соответственно формируются нервные связи, в уме ребенка становится больше порядка.



- Скажите, в основном, с какими вопросами и когда к вам приходят родители?



- Обычно они начинают видеть, что у ребенка что-то не так ближе к году. Как правило, мама не видит, что у ребенка кривая голова, потому что для нее он самое красивое, что есть на свете. Прекрасно, что у нас 2009 году шла программа, когда ортопеда включили в обязательный осмотр, благодаря чему реально выросло поколение здоровых детей. Сегодня у четырнадцатилетних нет тех проблем, с которыми я сталкиваюсь, в основной массе.



Родители видят проблемы уже потом, когда надо лечить плоскостопие или ребенок все больше сутулится.



- На ваш взгляд, во Владивостоке много хороших ортопедов, которые могут поставить правильный диагноз и провести лечение?



- Такой, провокационный, конечно, вопрос. Начнем с того, что я сама ортопедии училась не просто по книжкам. Я получила знания от очень грамотных ортопедов, таких как Франковская, Пролетарская или Малишевская. Я благодарна очень этим врачам, потому что они мне «поставили» руки, и были открыты. Поэтому, конечно, в нашем городе есть достойные ортопеды, но и не очень, тоже, конечно, есть.



- Сейчас часто можно услышать о том, что здоровье позвоночника - это также и здоровье внутренних органов брюшной полости, насколько это вообще соответствует действительности?



- Ортопедия и все, что касается костей, это очень важно. С одной стороны, кривой позвоночник вроде не очень мешает жить, но вопрос в том, что это нарушает иннервацию, потому что в нем находится спинной мозг, от которого идут нервные корешки ко всем абсолютно органам и системам. То есть на уровне грудной клетки иннервация - это сердце и легкие, на уровне поясничного отдела - это почки, чуть ниже - это кишечник и органы малого таза. Поэтому при язвенной болезни желудка или при гастрите полезны прогулки на свежем воздухе, и вообще надо заниматься восстановлением осанки, потому что слабый мышечный корсет это неправильный изгибы позвоночника. Они придавливают нервные окончания, которые подают неправильные импульсы во внутренние органы, и таким образом, может сформироваться болезнь.



- Мы слышим о положительном воздействии йоги, тайдзицюань, Белояра и других подобного рода практик, на ваш взгляд, насколько человеку необходимо заниматься подобными упражнениями?



- И в собственном Инстаграме, и на приеме я всегда говорю пациентам: здоровье человека, это три кита: самый главный - это мысли о себе, куда входит принятие решение «я хочу быть здоровым». Второй, это правильное питание. Должен быть белок, должны быть минералы, то есть то, из чего строится тело, это очень важно. Третий момент - это движение. Без движения не будет здоровья, и я очень-очень положительно отношусь к таким практикам как йога, потому что это лечебная физкультура, но с душой. Сама по себе ЛФК - это больше механический больше процесс: поднимите ногу так, опустите руку здесь, без вкладывания какого-то душевного момента. Подобные практики, включая гимнастику, надо делать обязательно, потому что выстраивается симметричность тела. Меняется стереотип движения и дальше процессы происходят именно внутренние, на тонких тканях, поэтому для здоровья процесс гимнастики необходимо включать.



И ребенок должен заниматься гимнастикой с того момента как научился ходить, и даже с того момента как он родился. Сначала, конечно, родители активно занимается с ним. Прекрасно, когда примерно с восьми месяцев папа подбрасывает ребенка вверх, главное чтобы мама реагировала на это адекватно. А бабушка лучше чтоб не видела этого, потому что в ее глазах складывается картинка, что если папа подбросил сына, то тот улетел в космос. А ребенок счастлив в этот момент. Вы не поверите, но я специально говорю мамам, пожалуйста разрешите своему супругу подбрасывать ребенка вверх. А зачем? А затем, что организм - как тонко настроенное пианино, таким образом, во время полета, головной мозг дает команду суставам группироваться и они становятся более плотными. Ребенок, особенно маленький мужичок таким образом учится падать так, чтобы ничего не сломать. И у меня есть собственная большая статистика, когда я работала в травмпункте, что дети, которых излишне оберегали, гораздо чаще ломали руки-ноги. И, наоборот, все эти «вертолетики-самолетики», когда папа поднимает ребенка вверх и совершает разные движения в воздухе способствуют тому, что ребенок активно думает, а через мозг формируется тело. Так что лечебная гимнастика для детей – это и ходьба вверх по лестнице, и ходьба по бордюрам. Вот такая простая штука, я всегда рассказываю родителям: наберитесь терпения. Это, конечно, в три раза дольше , чем вы возьмете его на руки и добежите до магазина либо до садика, но таким образом стопа совершает очень много движения и формирует здоровье и внутренних органов.



- Неужели и по лужам советуете ходить?



- А как же, обязательно! Так дети учатся анализировать препятствия, потому что глубина луж разная, ребенок смотрит насколько он провалился и с таких простых вещей формируется стереотип движения.



В общем, родители от меня выходят в недоумении, а дети в полном восторге. Ведь я еще рекомендую гироскутер, прыгать на диванах, лазить по турником - вот такая работа ортопеда.



Да, еще малышам с деформацией грудной клетки я рекомендую надувать шарики, плескаясь, и петь. Отличный эффект хорового пения и в дополнение плавания.



- Пение?



- Конечно, потому что вибрации они убирают спазмы в мышцах. Когда мы поем, наше сердце стучит в особом ритме, и создается непрерывная вибрация, напоминающая эффект от мурлыканья кошки, которое, как известно, лечит, убирая спазмы. Это не мистика.



- Вы видите результат своей работы?



- Многие ко мне ходят достаточно долго – второй, третий ребенок и результаты - они налицо. А многие родители сами заходят и говорят, что, наконец-то, у ребенка стали ноги ровными. Основная жалоба родителей, это ноги. Останавливается либо даже уходит сколиоз... Конечно, я люблю свою работу, потому что видишь детей до и после и понимаешь, какой ты молодец- сделал жизнь ребенка легче, он не будет болеть с плоскостопием, не будут у него головных болей, будет спина здоровая.



- Понимая что вы врач детский, все-таки дайте, пожалуйста, рекомендации для взрослых…



- Самая главная рекомендация- это самоконтролю научиться: стоять на двух ногах, научиться сидеть, не закидывая ногу на ногу.



- Подождите, у нас не так много людей, которые не умеют стоять на двух ногах…



- Я говорю о том, что должен быть упор на две ноги. Знаете, любимая поза подростка - на одну ногу встал-постоял, на вторую ногу, во время прослушания какой-то песни в наушниках. Способность стоять на двух ногах, это умение переносить центр тяжести посередине. Это сразу запуск того, что нам нужно: будет здоровая спина.



И второй момент - это научиться сидеть, не кладя ногу на ногу и, тем более, не подкладывая ее под попу.



Кстати, вот я поделюсь недавним опытом, который родителям будет очень полезно знать. Недавно у меня была девочка – стопа здоровая и позвоночник, если бы не одна проблема, она была бы идеальна. Но нет, такой жуткий перекос таза, и выяснилось на приеме, (мама тоже было очень неприятно удивлена), что ее одноклассницы, которым лет по 12 лет, сидят на уроках, положив ногу под себя. А перекос таза приводит к сколиозу, протрузиям, грыжи и так далее.



Поэтому и взрослым и детям нужно научиться правильно стоять и сидеть. И стоит помнить, что правильный стереотип движения формируется через гимнастику , прежде всего, упор на две ноги. И второе - это правильное питание, прежде всего, надо есть хондропротекторы – холодец, свиные ребрышки, кожу куриную, куриные бедрышки, чтобы сформировался межпозвоночный диск. Прошу прощения у вегетарианцев, если вы не кушаете холодец, ну тогда есть биологические добавки с хондопротекторами.



- Благодарю за неожиданную во всех отношениях, консультацию. А где более подробно можн узнать о ваших рекомендациях?



- Взаимно, можно зайти на инстаграм, набрав хэштэг #детикравцова и там все можно будет узнать очень детально.



Дмитрий КОЖЕНИКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.