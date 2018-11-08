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Позвоночник ребенка – это его здоровье, красота и ум

08 Ноября 2018, 10:35 | Приморье

Марина Кравцова, заведующая отделением хирургии и  ортопедии детского центра здоровья  «Аленка» во Владивостоке, врач высшей категории утверждает, что о здоровье детей мы, люди не связанные с медициной, не знаем почти ничего. И из-за этого они вырастают у нас больными, кривыми и даже глупыми. Почему, и как это происходит мы с ней и поговорим.

- Добрый день, давайте начнем с того, насколько важно обращать внимание ортопеда на здоровье  ребенка с самых первых дней его жизни. Мы же вроде привыкли, что с точки зрения опорно-двигательной системы здоровье  малышей редко вызывает какие-то вопросы…

- Как раз очень неправильно так думать, потому что ортопед - это врач, который закладывает  здоровье ребенка на всю дальнейшую жизнь. И бывает сложно родителям объяснить, что ребенок может быть болен, когда у него нет температуры, он не плачет и не проявляет других признаков беспокойства. Если на ранней стадии пропустить, допустим, перекос таза, он потом отразится на здоровье позвоночника, приведет к плоскостопию, которое дальше  сформирует болевой синдром, в том числе  межпозвоночной грыжи и так далее. То есть здоровье ребенка по ортопедии до года определяет его здоровье в 15- 30 лет. Поэтому, хотя первый осмотр врача данного профиля по закону должен проходить в 3 месяца,  по-хорошему его надо проводить в первые три-четыре недели, определяя внешние признаки здоровья или нездоровья. Именно до трех месяцев многие патологии у детей легко устранимы.

- Вы читаете лекции в школе беременных, на чем, к примеру, вы делаете акцент?

-  Я всегда говорю молодым мамам, что ребенок это как кусок глины, и от того, как как они прикладывают к нему  руку, зависит - будет его тело красивым или кривым. Я обучаю родителей как правильно прикасаться к ребенку, его правильно держать, какие упражнения делать, и как это формирует здоровье.

Например, если носить ребенка на одной руке, не меняя положение головы,  то у него будет перекос таза и кривая голова, буквально.  

Самое главное жесткое правило - до четырех месяцев нельзя брать детей под попу. Их надо стараться максимально носить  в горизонтальном положении и только с 4-5-ти  месяцев можно давать вертикальную  нагрузку - это самое главное  правило, которое определяет как  будет дальше формироваться позвоночник.

И второе - правило зеркального отражения: поносили ребенка на левой руке - поносите  на правой. Если мама не может этого сделать, пусть делает папа. И точно также перекладывание ребенка на сон: левая - правая сторона. Поступая так вы не только делаете ребенка здоровым, но еще и умным, формируя объемное восприятие мира. Понимание геометрии, физики, черчения закладывается в первые 6 месяцев.  То есть если ваш ребенок не знает химические формулы, спросите, что вы делали не так, когда ему было четыре  месяца.

- Это что-то из области фантастики…

 - Нет, это научно обосновано. В это время формируется понимание мира, и когда мы перекладываем ребенка на разные стороны, головной мозг развивает оба полушария, при этом  соответственно формируются нервные связи, в уме ребенка становится больше порядка.

- Скажите, в основном, с какими вопросами и когда к вам приходят родители?

 - Обычно они начинают видеть, что у ребенка что-то не так ближе к году. Как правило, мама не видит, что у ребенка кривая голова, потому что для нее он самое красивое, что есть на свете. Прекрасно, что у нас 2009  году шла программа,  когда ортопеда включили в обязательный осмотр, благодаря чему реально выросло поколение здоровых детей. Сегодня у четырнадцатилетних нет тех проблем, с которыми я сталкиваюсь, в основной массе.

Родители видят проблемы уже потом, когда надо лечить плоскостопие или ребенок все больше сутулится.

- На ваш взгляд, во Владивостоке много хороших ортопедов, которые могут поставить правильный диагноз и провести лечение?

- Такой, провокационный, конечно, вопрос. Начнем с того, что я сама ортопедии училась не просто по книжкам. Я получила знания от очень грамотных ортопедов, таких как Франковская, Пролетарская или Малишевская. Я благодарна очень этим врачам, потому что они мне «поставили» руки, и были открыты. Поэтому, конечно, в нашем городе есть достойные ортопеды, но и не очень, тоже, конечно, есть.

- Сейчас часто можно услышать о том, что здоровье позвоночника  - это также и здоровье внутренних органов  брюшной полости, насколько это вообще соответствует действительности?

- Ортопедия и все, что касается костей, это очень важно. С одной стороны, кривой позвоночник вроде не очень мешает жить, но вопрос в том, что это нарушает иннервацию, потому что в нем находится спинной мозг, от которого идут нервные корешки  ко всем абсолютно органам и системам. То есть на уровне грудной клетки иннервация - это сердце и легкие, на уровне поясничного отдела - это почки, чуть ниже - это кишечник и органы малого таза. Поэтому при язвенной болезни желудка или при гастрите полезны прогулки на свежем воздухе, и вообще надо заниматься восстановлением осанки, потому что слабый  мышечный корсет это неправильный изгибы  позвоночника. Они придавливают нервные окончания, которые подают неправильные  импульсы во внутренние органы, и таким  образом, может  сформироваться болезнь.

 - Мы слышим о положительном  воздействии йоги, тайдзицюань, Белояра и других подобного рода практик, на ваш взгляд,  насколько человеку необходимо заниматься  подобными упражнениями?

- И в собственном Инстаграме, и на приеме я всегда говорю пациентам: здоровье человека, это три кита:  самый главный - это мысли о себе, куда входит  принятие решение «я хочу быть здоровым».  Второй, это правильное питание. Должен быть белок, должны быть минералы, то есть то, из чего строится тело, это очень важно. Третий момент - это движение. Без движения не будет здоровья, и я очень-очень положительно отношусь к таким  практикам как йога, потому что это лечебная  физкультура, но с душой. Сама по себе ЛФК -  это больше механический больше процесс:  поднимите ногу так, опустите руку здесь, без вкладывания какого-то душевного  момента. Подобные практики, включая гимнастику, надо делать обязательно, потому что выстраивается  симметричность тела. Меняется стереотип движения и дальше  процессы происходят именно внутренние,  на тонких тканях, поэтому для здоровья  процесс гимнастики необходимо включать.

И ребенок должен  заниматься гимнастикой с того момента  как научился ходить, и даже с того момента как он родился.  Сначала, конечно, родители  активно занимается с ним. Прекрасно, когда примерно с восьми месяцев  папа  подбрасывает ребенка вверх, главное чтобы  мама реагировала на это адекватно. А  бабушка лучше чтоб не видела этого, потому что в ее глазах складывается картинка, что если папа подбросил сына, то тот улетел в космос. А ребенок  счастлив  в этот момент.  Вы не поверите, но я  специально говорю мамам,  пожалуйста разрешите своему супругу  подбрасывать ребенка вверх. А зачем? А  затем, что организм - как тонко настроенное  пианино, таким образом, во время полета,  головной мозг дает команду  суставам группироваться и они  становятся более плотными. Ребенок, особенно маленький мужичок таким образом учится  падать так, чтобы ничего  не сломать. И у меня есть собственная большая статистика, когда я работала в травмпункте, что дети, которых излишне оберегали, гораздо чаще ломали руки-ноги. И, наоборот,  все  эти «вертолетики-самолетики», когда папа  поднимает ребенка вверх и совершает  разные движения в воздухе способствуют тому, что  ребенок активно думает, а  через мозг формируется тело. Так что  лечебная гимнастика для детей – это и ходьба вверх  по лестнице, и ходьба по бордюрам. Вот  такая простая штука,  я всегда  рассказываю родителям: наберитесь  терпения. Это, конечно, в три раза дольше , чем вы возьмете его на руки и добежите  до магазина либо до садика, но таким образом стопа совершает  очень много движения и формирует здоровье и внутренних органов.

- Неужели и по лужам советуете ходить?

- А как же, обязательно! Так дети учатся анализировать препятствия, потому  что глубина луж разная, ребенок смотрит насколько он провалился  и с таких простых вещей формируется стереотип движения.

 В общем, родители от меня выходят в недоумении, а дети в полном  восторге. Ведь я еще рекомендую гироскутер, прыгать  на диванах,  лазить по турником - вот такая работа ортопеда.

Да, еще малышам с деформацией  грудной клетки я рекомендую надувать шарики, плескаясь,  и петь. Отличный эффект хорового пения и в дополнение плавания.

- Пение?

- Конечно, потому что вибрации они убирают  спазмы в мышцах. Когда мы поем, наше  сердце стучит в особом ритме, и создается  непрерывная вибрация, напоминающая эффект  от мурлыканья кошки, которое, как известно, лечит, убирая спазмы. Это не мистика.

- Вы видите результат своей  работы?

- Многие ко мне ходят достаточно долго – второй,  третий ребенок и результаты  - они налицо. А многие родители сами заходят и говорят,  что, наконец-то, у ребенка стали ноги ровными. Основная жалоба родителей, это ноги. Останавливается либо даже уходит сколиоз... Конечно, я люблю свою работу, потому что видишь детей до и после и понимаешь, какой ты молодец-  сделал жизнь ребенка легче, он не будет  болеть с плоскостопием, не будут у него  головных болей, будет спина здоровая.

 - Понимая что вы врач  детский, все-таки дайте, пожалуйста,  рекомендации для взрослых…

- Самая главная  рекомендация-  это самоконтролю научиться:  стоять на двух ногах,  научиться сидеть, не закидывая ногу на  ногу.

- Подождите, у нас не так много  людей, которые не умеют стоять на двух ногах…

- Я говорю о том, что должен быть упор на две ноги. Знаете, любимая поза подростка - на одну ногу встал-постоял, на вторую ногу, во время прослушания какой-то песни в наушниках. Способность стоять на двух ногах, это умение  переносить центр тяжести посередине. Это  сразу запуск того, что нам нужно: будет здоровая спина.

И второй момент - это научиться сидеть, не кладя ногу на ногу и, тем более, не подкладывая ее под попу.

Кстати, вот  я поделюсь недавним опытом, который родителям будет  очень полезно знать.  Недавно у меня была девочка –  стопа здоровая и позвоночник, если бы не одна проблема, она была бы  идеальна. Но нет, такой жуткий перекос таза, и выяснилось на приеме, (мама тоже было очень неприятно удивлена), что ее одноклассницы, которым лет по 12 лет, сидят на уроках,  положив ногу под себя. А перекос таза приводит к сколиозу, протрузиям, грыжи и  так далее.

Поэтому и взрослым и детям нужно научиться правильно стоять и сидеть. И стоит помнить, что правильный стереотип движения формируется через  гимнастику , прежде всего,   упор на две ноги. И второе - это правильное питание, прежде всего, надо есть хондропротекторы – холодец, свиные ребрышки, кожу куриную,  куриные бедрышки, чтобы  сформировался межпозвоночный диск.  Прошу прощения у вегетарианцев, если вы не кушаете холодец, ну тогда  есть биологические добавки с хондопротекторами.

- Благодарю за неожиданную во всех отношениях, консультацию. А где более подробно можн узнать о ваших рекомендациях?

- Взаимно, можно зайти на инстаграм, набрав хэштэг #детикравцова и там все можно будет узнать очень детально.

Дмитрий КОЖЕНИКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: дети  Аленка  здоровье 






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