Анжела Кабиева: Специалисты Владивостокского клинико-диагностического центра вам обязательно помогут

В Приморье прошла онлайн-конференция с главным врачом Владивостокского клинико-диагностического центра Анжелой Кабиевой, пишет Деловая газета "Золотой Рог"

На официальном сайте администрации Приморского края прошла онлайн-конференция с главным врачом Владивостокского клинико-диагностического центра Анжелой КАБИЕВОЙ.

Жители края могли задать ей свои вопросы как в прямом эфире, так и через электронную почту.

- Здравствуйте, Анжела Анатольевна! Давайте начнем с представления вашего учреждения: что собой представляет Владивостокский клинико-диагностический центр?

- Добрый день! Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Владивостокский клинико-диагностический центр» создано путем реорганизации МУЗ «Поликлиника №4» в 2000 году. В этом году нам исполнилось 16 лет.

Сегодня мы объединяем пять структурных подразделений. Это Городской аллерго-респираторный центр, расположенный на Спортивной, 10; Амбулаторно-поликлиническое офтальмологическое отделение на Светланской, 169/171; Отделение психопрофилактики, психотерапии и медико-социальной помощи на Уборевича, 22; а также Краевой и Городской центры медицинской профилактики и Центры здоровья для детей и взрослых, расположенные по адресу: улица Светланская, 131.

- Давайте представим каждое из ваших отделений. Если можно, начнем с Амбулаторно-поликлинического офтальмологического отделения. Как прикрепиться к вашей поликлинике? Кто может рассчитывать на помощь ваших специалистов?

- Начну с того, что прикрепленного населения мы не имеем, а обслуживаем взрослое и детское население Приморского края. При этом Аллерго-респираторный центр и Амбулаторно-поликлиническое офтальмологическое отделение, Центр здоровья оказывают медицинскую помощь застрахованному населению в рамках ОМС.

Попасть к нам не сложно. Если у пациента есть проблема по профилю деятельности соответствующего отделения, которую не может решить лечащий врач на месте в силу отсутствия необходимого оборудования и материального обеспечения, необходимости специализированной медицинской помощи, неясности и сложности текущего лечебно-диагностического процесса и иных сложившихся в конкретной ситуации условий, - добро пожаловать к нам.

Если говорить о нашем офтальмологическом отделении, то оно известно далеко за пределами края. У нас имеются кабинеты врачей- офтальмологов (реабилитологов) для приема взрослых пациентов, городской глаукомный кабинет, кабинет охраны зрения детей, кабинет аппаратного лечения глаз. Имеется офтальмологический дневной стационар на девять коек.

Здесь оказывают первичную специализированную медицинскую помощь взрослым и детям по офтальмологии, физиотерапии, ультразвуковой диагностике органа зрения.

В рамках амбулаторной хирургии проводится оперативное лечение образований переднего отрезка глаза и век: халазиона, птеригиума, кист, папиллом и атером век.

Ведутся школы глаукомного больного и макулодистрофии.

- Расскажите о вашем Аллерго-респираторном центре. С какими симптомами обращаются туда пациенты?

- Наш аллерго-респираторный центр также уникальное учреждение. Здесь работает отличная команда специалистов с большим опытом практической работы. В центре оказывают первичную специализированную медицинскую помощь взрослым и детям по профилям: аллергология-иммунология, пульмонология, отоларингология, функциональная диагностика органов дыхания, рефлексотерапия, клиническая лабораторная диагностика, физиотерапия.

Проводится углубленное обследование функционального состояния органов дыхания: компьютерная спирография, в том числе с лекарственными препаратами и физической нагрузкой, исследование оксида азота в выдыхаемом воздухе, исследование оксида углерода в выдыхаемом воздухе, астма-мониторирование, оксипульсметрия.

У нас есть специализированный дневной стационар, который осуществляет комплексное лечение плановых больных и оказание экстренной помощи.

Наши специалисты проводят занятия в аллерго- и астма-школах.

- Вопрос, поступивший на электронную почту: «Моему сыну пять лет. Начиная с сентября у него постоянно заложен нос. Еще не наступает сезон вирусов, а мы уже лечимся от простуды. Возможно ли, что у нас это что-то аллергическое? Илона».

- Уважаемая Илона, я настоятельно рекомендую вам посетить наш аллерго-респираторный центр. С большой вероятностью, что у вашего малыша именно аллергия.

Как я и сказала, в нашем центре можно выполнить любые аллергологические исследования. Так, проводятся скарификационные пробы, прик-тесты, холодовый, латексный тесты, определение специфических иммуноглобулинов.

Также есть лабораторная диагностика, которая включает клинические исследования крови, мочи, кала, мокроты, биохимические исследования крови, исследование иммунного статуса в полном объеме, определение антител к вирусам, грибам, простейшим методом иммуноферментного анализа, определение специфических иммуноглобулинов к бытовым, эпидермальным, пыльцевым, пищевым и грибковым аллергенам, выявление холодовой, лекарственной аллергии, цитологическое исследование мазков слизистой верхних дыхательных путей.

Приезжайте, центр расположен на Спортивной, 10. Телефон регистратуры: 8 (423) 263-93-54. Выходные: суббота и воскресенье.

- «Анжела Анатольевна, здравствуйте! Наши друзья, которые были на празднике здоровья на Набережной Цесаревича, получили в подарок сертификаты на посещение центра здоровья. Нам тоже хочется проверить здоровье у вас, как это сделать без пригласительного?» - спрашивает семья Скачковых.

- Уважаемая семья Скачковых! Приходите, я вас с огромным удовольствием приглашаю. Попасть к нам просто. Один из центров здоровья находится в центре Владивостока - на Светланской, 131. Если у вас есть дети, приводите и их. У нас есть два Центра здоровья: детский и взрослый.

Задача центров - воспитание у людей ответственного подхода к своему здоровью, сохранение и восстановление трудоспособности и активного долголетия населения.

Любой желающий может обратиться к нам за консультацией, пройти первичную диагностику на факторы риска и получить рекомендации по ведению здорового образа жизни.

- Вопрос Резеды Васфеевны из Владивостока: «Здравствуйте! Читала, что ваш центр медицинской профилактики проводит обучающие вебинары для врачей, а нет ли в планах организовать вебинары для населения? Ведь это было бы очень здорово, когда любой желающий может прослушать тематическую лекцию, а потом и задать вопросы врачу».

- Действительно, наши специалисты центра медицинской профилактики провели серию вебинаров по профилактике заболеваний для специалистов районных и краевых лечебных учреждений Приморья.

Например, самый первый вебинар посвятили актуальной теме - клещевому энцефалиту. Лекторами выступили специалисты КЦМП, а также приглашенные врачи - заведующая центром вакцинопрофилактики Евгения ВОРОБЬЕВА и главный внештатный детский инфекционист Приморья Анастасия ЧЕРНИКОВА.

В ходе мероприятия мы подробно осветили актуальные вопросы клещевого энцефалита в области вакцинопрофилактики и рассмотрели сложные клинические случаи у детей. Коллеги с территорий, в свою очередь, задали ведущим специалистам все интересующие их вопросы.

Вебинар - совершенно новая форма работы для врачей профилактического звена.

Мы понимаем, что край у нас большой и оперативно поделиться нужной информацией с коллегами бывает довольно проблематично. Непросто и организовать выступление высококлассных специалистов на отдаленных территориях. Но новыми знаниями мы можем поделиться посредством интернет-технологий.

Сегодня мы готовимся, в том числе и технически, чтобы наладить такое общение и с населением Приморского края. Возможно, что в следующем году мы сможем реализовать такой проект.

- «Прогулка с врачом» - еженедельная оздоровительная акция - уже стала своего рода «фишкой» вашего учреждения...

- Действительно, уже несколько лет подряд каждую субботу в 10.00 на Набережной Цесаревича наши специалисты проводят такую оздоровительную прогулку. Участники мероприятия могут не только послушать лекцию врача о важности здорового образа жизни и получить ответы на все интересующие их вопросы, но и принять участие в различных мастер-классах, например по скандинавской и оздоровительной ходьбе.

Специалисты по здоровому образу жизни всегда научат правильно и с пользой выполнять физические упражнения, в том числе с применением простых тренажеров - скакалок, спортивных палок и мячей.

Напомню, что акция «Прогулка с врачом» стартовала во Владивостоке осенью 2012 года и проходит при поддержке департамента здравоохранения Приморского края. В оздоровительных прогулках принимают участие десятки горожан.

Наши акции здоровья ежегодно проходят во всех крупных городах Приморского края.

На днях Артемовский городской округ принял эстафету здоровья, которая стартовала в Приморье в прошлом месяце.

Сегодня жители и гости Артема могут освоить уроки по скандинавской ходьбе, принять участие в мастер-классе «Веселая гимнастика против стрессов», а также задать свои вопросы специалистам центра здоровья. Все участники акции получат информационные буклеты, листовки о правильном питании и секретах активного долголетия.

- Еще одно сообщение, пришедшее по электронной почте. «Здравствуйте, хочу задать вопрос. Я обращался к психологу, мне он помог в определенный момент. Сейчас на работе стресс постоянный, и я чувствую, что нужна снова помощь специалиста. Куда посоветуете обратиться?»

- Во Владивостоке на Уборевича, 20, находится Центр психопрофилактики, психотерапии и медико-социальной помощи. Его специалисты занимаются решением острых проблем, научат их конструктивно решать, есть много программ, таких, например, как «антистресс», есть комплексные программы.

Вы можете выбрать для себя и куклотерапию - это метод психологической коррекции различных состояний при помощи кукол. Куклотерапия позволяет в игровой форме, с помощью кукол, безопасно для человека воссоздать, проиграть травмирующую ситуацию и снять травмирующий фактор. Она широко используется для разрешения внутри- и межперсональных конфликтов, проблемы заикания, нарушения поведения, улучшения социальной адаптации и другого.

Обращайтесь, наши специалисты вам обязательно помогут.

- Анжела Анатольевна, спасибо! Я благодарю вас за участие в нашей конференции. Уверена, что она была интересна многим жителям Приморья.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Для чего созданы и как действуют центры здоровья?

- Основная задача современной медицины - сделать так, чтобы возросла продолжительность и улучшилось качество жизни людей, и при этом сохранилась трудоспособность.

В Приморском крае действуют семь центров здоровья. Они открыты в Арсеньеве, Артеме, Дальнереченске, Находке, Уссурийске, два - во Владивостоке.

Центры здоровья созданы чтобы работать со здоровыми людьми. Еще раз подчеркну, что обслуживание в Центре здоровья для детей и взрослых при наличии полиса ОМС - бесплатно!

Газета «Золотой Рог», Владивосток.