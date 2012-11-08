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В крае реализуется программа «Приморье без наркотиков»
Как рассказали в управлении по координации правоохранительной деятельности Приморского края, программа предусматривает проведение мероприятий по профилактике немедицинского потребления наркотиков и включает комплекс мероприятий, ориентированных, прежде всего, на несовершеннолетних и молодёжь.
Программой предусмотрено ежегодное проведение обучающих семинаров среди учащихся и студентов по программам профилактики наркомании по принципу «ровесник – ровеснику». Это делается для того, чтобы наиболее активная часть подростков после обучения могла квалифицированно рассказать своим сверстникам о негативных последствиях употребления наркотиков.
Ежегодно проводится обучение по программам профилактики наркомании педагогов образовательных учреждений края и сотрудников организаций, работающих с молодёжью. Проводятся мероприятия по организации антинаркотической социальной рекламы,сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Кроме того, программой предусмотрена ежегодная реализация мер медико-социальной профилактики и реабилитации больных наркоманией. Данные мероприятия включают обеспечение реагентами и другими материалами химико-токсикологических лабораторий для определения наркотиков в организме человека, приобретение тестов для добровольного тестирования учащихся и студентов образовательных учреждений Приморского края, оснащение лабораторным и реабилитационным оборудованием краевого наркологического диспансера, а также лечения и реабилитации наркозависимых лиц.
В целях оценки эффективности проводимых мероприятий программа предусматривает проведение социологических опросов и аналитических исследований по вопросам распространения наркомании, на основе которых осуществляется прогнозирование изменений состояния наркоситуации в Приморском крае и координация деятельности всех субъектов профилактики
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