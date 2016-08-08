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Свежий воздух укрепляет уверенность в себе
08 Августа 2016, 16:53 | Приморье
В результате серии исследований кембриджским ученым удалось экспериментально доказать, почему пребывание на свежем воздухе – самый эффективный способ повысить свою самооценку. Группа исследователей из Кембриджа задалась целью исправить этот досадный недочет и поставить на научную основу изучение воздействия свежего воздуха на человека. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на сообщения в СМИ.
Специально для участия в серии экспериментов естествоиспытатели отобрали сотню мужчин и девяносто девять женщин в различных возрастных категориях от девятнадцати до семидесяти шести лет.
Особое внимание во время этого исследования ученые уделили установлению непосредственной связи между тем, сколько времени человек проводит на свежем воздухе, как он относится к своему внешнему виду, и особенно – как он реагирует на отношение окружающих к его внешности.
Этот акцент был сделан, так как в распоряжении естествоиспытателей уже были научно подтвержденные данные более ранних исследований, доказывающих, что проводящие достаточно много времени на природе люди более позитивно относятся к своему внешнему виду, что резко повышает их уверенность в себе.
Итогом новых исследований стал научно установленный факт, что непосредственная связь с природой укрепляют самодостаточность человека именно потому что автоматически заставляют его принимать и любить собственное тело, а это избавляет от всех остальных психологических комплексов, имеющих в своем основании неосознаваемое неприятие себя самого.
А самый эффективный компонент столь позитивного влияния природы, по мнению ученых – именно свежий воздух, который воздействует на наш организм самым непосредственным образом.
Особое внимание во время этого исследования ученые уделили установлению непосредственной связи между тем, сколько времени человек проводит на свежем воздухе, как он относится к своему внешнему виду, и особенно – как он реагирует на отношение окружающих к его внешности.
Этот акцент был сделан, так как в распоряжении естествоиспытателей уже были научно подтвержденные данные более ранних исследований, доказывающих, что проводящие достаточно много времени на природе люди более позитивно относятся к своему внешнему виду, что резко повышает их уверенность в себе.
Итогом новых исследований стал научно установленный факт, что непосредственная связь с природой укрепляют самодостаточность человека именно потому что автоматически заставляют его принимать и любить собственное тело, а это избавляет от всех остальных психологических комплексов, имеющих в своем основании неосознаваемое неприятие себя самого.
А самый эффективный компонент столь позитивного влияния природы, по мнению ученых – именно свежий воздух, который воздействует на наш организм самым непосредственным образом.
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Теги: психология воздух здоровье
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